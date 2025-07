Un geriátrico abandonado en mitad del barrio de Delicias busca una nueva vida

En mitad del populoso barrio de Delicias, en Zaragoza, perdido entre sus intrincadas y estrechas calles que apenas respiran, yace adormecido un edificio con más de un siglo de historia pero que lleva más de una década tapiado y a la espera de que alguien dé con la clave -o tenga la voluntad- de reabrirlo al público. Se trata del antiguo hospital geriátrico de San Jorge, en el número 1 de la calle Padre Manjón. El inmueble tiene más de 3.438 metros cuadrados que bien podrían servir a los vecinos para distintos fines en un distrito, además, que por su densidad demográfica, siempre estará falto de equipamientos.

Por fuera, este edificio pintado de color amarillento llama la atención por su ornato y por sus formas, que dejan claro que no se trata de un edificio de viviendas. Con tres plantas y una fachada dividida por tres torreones, cuenta con balcones en su segundo piso, ventanas en el tercero, y ladrillos que tapian sus accesos en el primero. No obstante, cuado Delicias era campo y no un barrio superpoblado, este inmueble sí que sirvió originalmente como residencia.

Y es que el edificio original, proyectado en los años 20 del siglo pasado, tenía una planta rectangular y era más pequeño que el actual. Según la ficha de Patrimonio del Ayuntamiento de Zaragoza, la casa fue obra del arquitecto Miguel Ángel Navarro, y fue propiedad de un tal señor Monterde. Cuando se levantó, estaba rodeada por amplísimos jardines y huertos. Fue posteriormente cuando el inmueble fue agrandado y su uso cambió, si bien sus particularidades arquitectónicas le valen estar catalogado por su interés arquitectónico por el consistorio en grado C, lo que supone que hay que conservar la fachada y las cerrajerías. Las rejas son de estilo modernista, al igual que otros elementos de su diseño, que en conjunto podría adscribirse al eclecticismo.

Tanto por sus particularidades, su valor patrimonial y su potencial como edificio abierto al barrio, este inmueble ha estado varias veces en la agenda pública de los partidos políticos. Esta misma semana, desde Chunta Aragonesista han pedido darle un uso público al inmueble tras haber consultado al Gobierno de España sobre si las instituciones aragonesas habían formalizado alguna petición de cesión de la casa.

"El Ministerio de Trabajo ha dejado clara su disposición para ceder el edificio si hay voluntad política desde Aragón y Zaragoza", explicó esta semana el diputado de CHA en el Congreso, Jorge Pueyo. "Este equipamiento lleva 17 años cerrado, y es una auténtica vergüenza que ni siquiera se haya pedido su cesión. Delicias necesita espacios públicos", afirmó por su parte el presidente de Chunta en la capital aragonesa, Chuaquín Bernal.

Okupación exprés

Y es que la historia de este edificio es particular. Tras haber sido la residencia del tal señor Monterde, el edificio fue donado para fines sanitario. En el año 2004 fue rehabilitado pero en 2008 cerró sus puertas sirviendo hasta tal fecha como hospital geriátrico y, en un principio, el objetivo del Gobierno de Aragón era reconvertirlo en un nuevo centro de salud para el barrio de Delicias. Pero estos planes naufragaron.

Detalle del exterior del edificio, abandonado desde hace casi 20 años. / Laura Trives

En febrero de 2011 el espacio fue cedido al sindicato UGT, puesto que el edificio estaba inclido dentro del considerado Patrimonio Sindical Agrupado Curiosamente, en 2013 fue okupado por varios miembros de la CNT, que querían convertir el inmueble en su sede en Delicias y en un espacio en el que celebrar acoger a la Asamblea de Parados y a otros colectivos sociales del barrio.

Pero en tan solo 48 horas fue desalojado por la Policía Nacional y fue entonces cuando se tapiaron sus accesos para evitar nuevas okupaciones. Desde entonces, el edificio yace vacío y a la espera de un plan para que los vecinos puedan aprovecharlo.