Estas son las nuevas señales de tráfico que se instalarán pronto en Zaragoza

Los patinetes se han convertido en grandes protagonistas de la movilidad en muchas ciudades. Un medio de transporte rápido, sostenible y económico que ha ido ganando terreno al vehículo privado e incluso a las bicicletas. No obstante, su rápida expansión no ha estado exenta de polémica debido a las infracciones o molestias que generan algunos usuarios, ya sea por imprudencia o por un vacío legal, es decir, porque la normativa actual no contempla expresamente ciertas conductas o no las prohíbe de forma clara.

Para dar respuesta a esta nueva realidad, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha publicado un nuevo catálogo de señales que incorpora un amplio abanico de indicaciones dirigidas específicamente a los vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes eléctricos.

La fecha de entrada en vigor de la modificación del Reglamento General de Circulación es el 1 de julio de 2025, aunque el cambio físico de las señales en las calles se llevará a cabo de forma progresiva, durante un periodo máximo de un año. Por tanto, es posible que, si eres usuario de un vehículo de movilidad personal o compartida, empieces a verlas muy pronto por Zaragoza.

¿Qué señales nuevas afectan a los patinetes?

Tal y como indica la propia DGT, el nuevo catálogo de señales ha sido diseñado para dar respuesta a las nuevas realidades y necesidades de movilidad urbana. En palabras del organismo, "la apartición de nuevos modos de transporte como vehículos de movilidad personal, ha generado situaciones que requieren una regulación específica y una señalización clara, actualizada y adaptada al contexto urbano y vial actual".

Una de las novedades más importantes es la R-118. Esta señal prohibe el acceso los conductores de patinetes eléctricos u otros vehículos de movilidad personal. Es decir, al ver esta señal, estos conductores deben entender que no pueden circular por esa zona o vía.

Señal R-118. / DGT

Estos conductores de vehículos de movilidad personas se pueden encontrar con otra señal similar, la señal R-119, pero que incorpora el pictograma de una bicicleta. La señalización viene a significar lo mismo, pero en este caso también añade la prohibición de acceso a ciclos.

Además, también aparecen nuevas señales de obligación para los conductores de vehículos de movilidad personal como es la señal R-420. Indica que los patinetes eléctricos deben circular exclusivamente por la vía señalizada y que el resto de vehículos no pueden utilizarla. La señal R-515 (con una franja roja diagonal) indicará fin de la vía reservada.

Para la circulación simultánea de ciclos y vehículos de movilidad personal también está la señal R-421. Obliga a los usuarios de bicicletas y patinetes a usar dicha vía, mientras prohíbe el acceso a otros tipos de vehículos.