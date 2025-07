Así serán los nuevos buses turísticos de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza renueva su flota de autobuses turísticos con tres nuevos modelos 100% eléctricos que sustituirán a los actuales. Los nuevos vehículos, que han supuesto una inversión total de 2,4 millones de euros, entrarán en servicio paulatinamente a lo largo de este verano, continuando así con la electrificación de la flota zaragozana.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha destacado que "no ha sido fácil encontrarlos", ya que "no hay muchas opciones en el mercado de autobuses turisticos". "Estamos siendo pioneros una vez más, no hay ninguna ciudad en España ahora mismo que tenga toda su flota de autobuses turisticos eléctricos por lo tanto ha costado encontrar estos autobuses al igual que sus plazos de producción", ha afirmado Chueca.

El fabricante que proporcionará los tres nuevos vehículos será la empresa UNVI, con sede en España y Portugal, y cada uno tiene capacidad para 72 personas y 165 kilometros de autonomía. Con respecto a la inversión, esta nueva flota de buses turísticos ha costado alrededor de 2,4 millones de euros, de los cuales el ayuntamiento ha recibido 1,5 millones a través de los fondos europeos del Plan Extraordinario de Sostenibilidad Turística en Destino, gestionados desde el Gobierno de Aragón.

A la presentación de estos nuevos autobuses, que se incorporarán al servicio a lo largo del verano, han asistido también las concejalas de Movilidad, Tatiana Gaudes, y de Turismo, Sara Fernández, así como el director general de Avanza, Valentín Alonso, entre otros responsables tanto municipales como de la contrata de transporte urbano.

Horarios e itinerario

Otro de los objetivos de estos buses es el incremento del turismo en la ciudad. En 2024 se batió el récord con 1,2 millones de viajeros en la capital aragonesa. Según la alcaldesa, ‘’los anteriores autobuses turísticos estaban bastante obsoletos y no ofrecían la experiencia que querían ofrecer a nuestros turistas’’.

Todo ello en un contexto en el que el turismo en Zaragoza genera un importante impacto económico, que el año pasado fue de 682 millones de euros, según el último estudio de la Universidad de Zaragoza. El objetivo, según la alcaldesa es "consolidar el crecimiento turístico y la experiencia de aquellos que nos visitan’’.

Durante el verano, además, el bus turístico presta servicio diariamente, tanto en horario de mañana (entre las 10.30 y las 13.30 horas) y tarde (entre las 16.30 y las 19.30 horas), con una frecuencia de 45 minutos. El itinerario circular dura 90 minutos y parte de la calle Don Jaime, pasando por los lugares y monumentos más emblemáticos, como el parque José Antonio Labordeta, el palacio de la Aljafería, el puente del Tercer Milenio, la plaza del Portillo y la zona de la Expo, finalizando en el centro histórico de la ciudad, tras cruzar el puente de Piedra y del Pilar.

Además, durante el verano, también se puede disfrutar de la ciudad en el bus turístico que sale de la misma parada los sábados a las 21.45 horas y del megabús que presta servicio diariamente hasta el 31 de agosto, dinamizado con animación infantil para el público familiar. El billete es válido durante 24 horas y permite subir y bajar durante todo el día sin límite en cada una de las 16 paradas. El precio es de 10 euros con tarifas especiales y hay promociones con el Acuario y el Mobility Museum.

Los pliegos

En relación a la nueva contrata del bus urbano, la alcaldesa ha confirmado que la intención del consistorio pasa por licitarla en el mes de septiembre. Así se dejó ya perfilado el pasado lunes, cuando la concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes, confirmó tanto al comité de empresa como a Avanza que los pliegos se publicarán a principios de ese mes, en torno al día 5.

Hasta entonces, ambas partes intentarán cerrar un nuevo convenio laboral. En caso de no llegar a ningún acuerdo, la contrata saldría publicada en septiembre en los términos en los que está redactada actualmente, como ha desgranado Chueca.