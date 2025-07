Adiós a otro negocio histórico de Zaragoza por jubilación: "Al final la gente mayor no va a tener dónde comprar"

Zaragoza se encuentra en un descenso prolongado de los comercios locales. Los negocios en línea, el auge de las grandes marcas y la falta de relevo generacional están causando que tiendas de barrio se vean en la obligación de cerrar sus puertas. Las ferreterías, papelerías, librerías y mercerías están sufriendo las consecuencias de un cambio de mentalidad en la sociedad a la hora de comprar productos, sobre todo en el ámbito textil.

El Barrio de San José está siendo uno de los barrios más afectados en cuanto a pérdidas de mercerías se refiere. Hace unos meses, la Mercería Lou bajaba la persiana y dejaba al barrio sin una de sus preciadas mercerías. Asimismo, la dueña de una de las mercerías más queridas del barrio se despide con un gran cartel en su escaparate de ‘traspaso por jubilación’ y un claro mensaje: "Después de estar 40 años atendiendo y cuidando a mi clientela ha llegado el momento de jubilarme. Me gustaría traspasar la tienda y que alguien continuara con el negocio”.

Los comienzos de la Mercería Afrodita

En 1985, Mercedes Silva decidió dejar a un lado la profesión de maestra para dedicarse a un gremio muy destacado en los barrios de las ciudades, pero muy decaído en la actualidad: la mercería. Hace 40 años que abrió las puertas de su negocio, el cual se ve obligada a cerrar por jubilación.

EN IMÁGENES | La Mercería Afrodita cierra por jubilación tras 40 años / Miguel Ángel Gracia

Con la canción ‘Un beso y una flor’ de Nino Bravo de fondo, Mercedes rememora sus inicios: “Yo era profesora y no me salía nada, así que decidí abrir el negocio sin saber nada de mercería, ni siquiera sabía coser”. Con tan solo 25 años, Merche emprendió y se asentó en Paseo de Cuellar nº45, en el barrio de San José.

Y así nació la Mercería Afrodita, un local que comenzó como mercería-perfumería y que ha abastecido al barrio de San José con prendas de ropa, materiales de costura, bisutería y colonias. Sin embargo, han sido los productos dedicados a la mercería los que han acaparado la mayor parte de la tienda. “Las mercerías escasean en Zaragoza”, afirma la dueña. Tal es el caso que solo siguen en funcionamiento aproximadamente 70 en toda la ciudad de Zaragoza.

La continuidad de Mercería Afrodita

Merche no tiene pensado colgar el cartel de liquidación. Es más, tiene la esperanza de encontrar a alguien que continúe con ese negocio que con sudor y lágrimas ha sacado hacia adelante. Asegura que la “continuidad es más fácil que empezar un negocio de cero”. Clientela fija, stock, representantes y una guía minuciosa de los productos es lo que se encontraría la persona que quisiera reemprender la mercería.

“Todo lo que hay lo he hecho yo”, cuenta. Un local vacío convertido en un acogedor negocio. Rodeada de hilos y textiles, Merche ha ido incorporando innovaciones en la mercería tales como los escaparates, el motor de la persiana o el aire acondicionado. Todo listo para que la persona que le suceda tenga todas las facilidades posibles. Es más, según Mercedes, lo que más falta hace es “tener ganas de trabajar”.

EN IMÁGENES | La Mercería Afrodita cierra por jubilación tras 40 años / Miguel Ángel Gracia

Sin embargo, este último empujón no está siendo fácil. Aunque a su teléfono han llegado varias llamadas de personas interesadas en el negocio, los procesos burocráticos son un gran obstáculo para todos aquellos que quieran emprender un negocio como el de Mercedes Silva. “Las ayudas te las dan cuando ya eres autónomo y tienes un sitio fijo donde trabajar, pero no dan para poder iniciar”, expone. Por ello, está encontrando dificultades para poder traspasar su local.

El adiós a la Mercería Afrodita

En diciembre, Merche se despedirá de la Mercería Afrodita. “Son muchos años aquí con la gente, el trabajo es bonito. Hay muchas clientas que ya son como de la familia”, expresa. Además, hay un sector de su público que le preocupa en gran medida: la gente mayor.

“En unos años ya no van a quedar comercios de barrio—comenta con pesar—. Al final la gente mayor no va a tener dónde comprar”. Mercedes es para el barrio como un roto para un descosido. Una clienta habitual considera que “los negocios locales son necesarios y, especialmente, las mercerías”.

EN IMÁGENES | La Mercería Afrodita cierra por jubilación tras 40 años / Miguel Ángel Gracia

Los consumidores habituales necesitan “el detalle”, aquello que las grandes marcas o el comercio digital no pueden ofrecer. La limitada atención —o nula atención en el caso de tiendas online— no es comparable al asesoramiento personalizado y el ambiente familiar que puedes encontrar en un negocio local. “Entra una señora y no hace falta ni que me diga qué talla de sujetador tiene, ya sé cuál es solo con mirarla”, admite.

“Cuando no haya mercerías, la gente se va a acordar”

Desde tener que esperar al día siguiente por un par de botones, hasta comprar hilos al doble de precio; la expansión de los grandes comercios está provocando la pérdida de clientes de los negocios locales. Mercedes es bastante crítica ante esta realidad: “Cuando no haya mercerías, la gente se va a acordar”.

A mucha clientela le apena tener que despedirse de Mercedes por las dificultades que tienen para encontrar ropa que se ajuste a sus gustos. “No saben qué van a hacer para comprar productos o para encontrar algo que les guste”, menciona. Asimismo, la opción de adentrarse en el comercio online es una buena alternativa para llegar a más clientes.

EN IMÁGENES | La Mercería Afrodita cierra por jubilación tras 40 años / Miguel Ángel Gracia

Hay una idea en la que coinciden Mercedes y su clientela: las mercerías son necesarias. “Hay productos de calidad que no se van a encontrar en las grandes superficies, por lo que habrá que incentivar el comercio online de las mercerías”, afirma, aunque ella ya no vaya a formar parte de ello.

La Mercería Afrodita seguirá ofreciendo sus servicios hasta diciembre de lunes a viernes, de 10:25 a 13:30 y de 17:30 a 20:30, y sábados en horario de 10:15 a 14:00. Aunque su adiós tarde unos meses en llegar, tiene la esperanza de que a su preciado negocio le quede mucha tela que cortar.