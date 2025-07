Restaurante Zenobia, recetas sirias que se saborean en Zaragoza: "Aprendí las mezclas de mi madre"

Son cada vez más los restaurantes en Zaragoza donde la oferta culinaria nos hace viajar a otros países gracias a sus platos más tradicionales, como el nuevo restaurante ubicado en la Calle Juan José Rivas, número 11, Zenobia, un restaurante que mezcla los sabores sirios, lo más típicos del mediterráneo y la historia árabe para traerla directa a la mesa de sus clientes.

Después de 15 años trabajando en España como hostelero, Samir, hace un año y medio dio el paso a abrirse su propio restaurante: “Zenobia”. Nombre que tiene una historia muy especial para él, “Zenobia era la reina de Palmira, una ciudad de la antigua Siria”, nos explica contándonos un poco de su historia, “Yo soy sirio y tengo raíces sirias, por eso elegí este nombre”. Además, nos confiesa lo que significa esta palabra tan especial: “Zenobia es un símbolo de Siria, un símbolo de lucha y fuerza”.

En imágenes | Zenobia, el restaurante de Zaragoza donde podrás saborear recetas sirias / RUBÉN RUIZ

El restaurante te transporta directamente al país del mediterráneo, con su decoración, que predomina en el comedor principal, y donde tienen capacidad de hasta 100 personas. Y para entrar más en el ambiente de su tierra tienen también música tradicional puesta en la sala donde te sentirás como en Oriente Medio.

Recetas de madre con mezclas únicas

El toque especial de las comidas de Zenobia, sin duda, lo ponen sus especias, traídas desde Siria hasta España, Samir nos cuenta que toda la comida es casera. “Todo lo que se sirve aquí lo hacemos nosotros, nada es precocinado, las especias también las traemos de Siria, esto es lo que le da el toque especial”. Además, el propietario del restaurante detalla conoce a la perfección las comidas que se sirven a orillas del Mediterráneo. "Todas son parecidas, el Yalanji (hojas de parra rellenas con arroz y verdura acompañada con salsa griega), está en Grecia, en Turquía, en el Líbano, en Egipto, en Túnez, en Marruecos… en casi todo el Mediterráneo".

En imágenes | Zenobia, el restaurante de Zaragoza donde podrás saborear recetas sirias / RUBÉN RUIZ

Su menú es lo que hace especial este lugar y hay platos que destacan entre los visitantes del restaurante como el Baba Ganoush, que son berenjenas asadas trituradas con pimiento verde, tomate y aceite de oliva virgen. "Lo más típico de la carta la crema de berenjena, las hacemos aquí a la brasa. El más pedido el Shawarma a la brasa. Mi favorito… me gusta mucho el Falafel".

Aunque hay un plato especial y que mezcla todos los sabores importantes, el cual lleva el nombre del propio restaurante: Zenobia. “Los clientes piden el plato Zenobia porque viene lo más típico en él". Y es que en este plato podemos encontrar una gran variedad de cosas: arroz bastami, carne, pollo, tabouli, hummus, baba ganoush, falafel, kibbeh y yalanji.

En imágenes | Zenobia, el restaurante de Zaragoza donde podrás saborear recetas sirias / RUBÉN RUIZ

Pero estas recetas guardan un secreto detrás que nos confiesa. "Yo aprendí las mezclas de mi madre, ella es española pero ha vivido 30 años en Siria, ha cogido de allí los sabores y ha hecho la mezcla, yo he cogido esas mezclas". La madre de Samir tiene las claves para hacer que las comidas sirias nos guste a los españoles. “Lo que le va a gustar a ella también a los españoles, ella ha nacido aquí. Sé que no tiene que ser con muchas especias, solo para dar un toque especial para que a la gente le guste, no ha todo el mundo le gustan las especias".

Zenobia no solo es un restaurante más, es un viaje de sabores por su historia y su cultura. Un restaurante donde podrás vivir una experiencia gastronomica diferente para los amantes de los sabores orientales y personas que quieran descubrir nuevas sensaciones.