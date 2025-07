Lola Ranera: "No descarto a Gómez Gámez; cuando se resuelva el expediente, decidiremos"

Estamos en el ecuador del mandato de Natalia Chueca. ¿Qué balance hace de su Gobierno y del papel de la oposición que usted lidera?

Creo que un buen Gobierno depende mucho de una buena oposición. Si tuviera que definir la gestión en estos dos años, diría que han sido una oportunidad perdida. El Ayuntamiento de Zaragoza tiene 1.300 millones de presupuesto. Por dimensionarlo, en 2014 el último presupuesto de Juan Alberto Belloch fue de 650 millones, y había ambición, ideas e inteligencia para transformar la ciudad. El único objetivo de Natalia Chueca es que pasen cosas y nada quede. Con el dinero público tenemos una responsabilidad mayúscula, hay que garantizar que esos 1.300 millones sirvan para cambiar la vida de las personas.

¿Qué hubiese priorizado el PSOE con este presupuesto?

Lo primero, las personas. Cada obra, cada actuación, cada decisión en movilidad o en vivienda tiene detrás a las personas. Sobre todo, las que más necesitan a su Administración más cercana, las más vulnerables. Dentro del capítulo de la inversión, creemos que era el momento de poner en marcha la línea 2 del tranvía, la este-oeste. Esta ciudad tiene tres retos fundamentales, y uno es la movilidad. En vivienda, necesitamos un parque público donde haya pisos asequibles. Y el tercero es el cambio climático. Es fundamental bajar la temperatura de las ciudades, pero para bajar grados no pueden talarse árboles indiscriminadamente, como está haciendo Chueca, ni hacer un urbanismo de cemento duro. Hay que renaturalizar nuestros tejados, no cortar los pinares de Venecia. Hay que convertir los colegios en refugios climáticos y un largo etcétera.

¿Considera que habrá otra oportunidad de recibir fondos europeos para la línea 2 del tranvía?

Europa está trasladando dinero a las ciudades y a las comunidades para revolucionar la movilidad. Aquí han llegado 68 buses eléctricos, se están electrificando las cocheras, también han llegado dos tranvías nuevos… Por eso, los fondos europeos parecía que llevaban el nombre de la línea 2 del tranvía impreso. La alcaldesa ha decidido destinar esos fondos para otros temas, que también son importantes, pero este era el momento. En cualquier caso, de aquí a dos años la alcaldía la ocupará un socialista o una socialista. Y le garantizo que el tranvía se pondrá en marcha. Es nuestra bandera y, de hecho, creo que la alcaldesa persiste en no hacer la línea 2 por eso. Igual que ha hecho con todos los equipamientos que llevan el sello del PSOE, como Zaragoza Activa, la Harinera o Etopia. Le pido a Chueca que piense en los ciudadanos y no haga partidismo, sino patriotismo de ciudad.

"Los fondos europeos llevaban el nombre de la línea 2 del tranvía impreso, pero Chueca ha priorizado otros temas" Lola Ranera — Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza

El gran proyecto de esta legislatura es la nueva Romareda, operación con la que han sido muy críticos.

Claramente, el legado de Natalia Chueca va a ser La Romareda, y el nuestro es garantizar la igualdad para todos los vecinos de los barrios. El PSOE siempre ha querido un campo de fútbol, siempre. Quiero recordar que el PP y el PAR, cuando las máquinas ya estaban casi en marcha, lo recurrieron y un juez lo paralizó. ¿Por qué? Insisto, el PSOE ha traído tres proyectos, porque hemos sido el partido que más ha gobernado esta ciudad, y todos nos los ha echado abajo el PP. Lo que nos difiere con Chueca es que mintió a toda la ciudadanía, porque dijo que iba a costar cero euros de dinero público, cuando ya avisábamos de que no era verdad. También dijo que no iba a haber un segundo campo y lo hemos pagado entre las Administraciones. Por lo tanto, sí al campo de fútbol y sí a un equipo en primera, y se lo dice una que es zaragocista desde bien cría. Pero lo que no vamos a dejar de decir es que Natalia Chueca mintió a todos los zaragozanos. Ya ha puesto en marcha un expediente para poder pagarlo, desmontando equipamientos ya existentes en Vía Hispanidad para sacar 50 millones y así pagar la gran mentira. Nos estamos acercando a los 200 millones y creo que se podrían haber hecho otras operaciones.

¿Qué opina del papel del Real Zaragoza?

Creo que este libro ya estaba escrito antes de las elecciones. Lo tengo clarísimo y así se ha demostrado. Llevamos ya dos cambios en el pacto de socios, para que la propiedad del Real Zaragoza ponga menos dinero. Y nos estamos encontrando con un proceso opaco y sin transparencia.

El PP siempre ha acusado al PSOE de poner palos en la rueda en el proyecto y de no querer entrar en la operación a través de la DPZ.

Nos mintieron y el campo va a costar 200 millones o más, por lo que llevamos una moción en varias ocasiones para entrar en la sociedad Nueva Romareda. Al final, nos encontramos con que sacaron a Víctor Serrano (concejal de Urbanismo) para meter a Eva Torres (concejala de Vox), para así garantizar los votos de sus socios preferentes y sacar los presupuestos y las ordenanzas. Pero a mí que no me diga nadie que lo que representa Vox es la oposición, porque me da la risa. En cuanto a la DPZ, esta tiene un compromiso con toda la provincia y, claro está, con la capital, pero evidentemente tiene que hacer sus inversiones, que son muchas, por el tipo de territorio que tenemos. A la DPZ se le invitó a la fiesta cuando se descubrió la gran mentira y, evidentemente, decidió que el dinero de sus presupuestos tenía que ir para garantizar los servicios de todos sus pueblos. Porque en Zaragoza ya tiene un convenio con el ayuntamiento por 14 millones, en los que se priorizan los barrios rurales y asuntos como los Bomberos, la gestión de residuos… El compromiso de la DPZ con la ciudad está cumplido. Lo que pasa es que dos personas, Jorge Azcón y Natalia Chueca, nos mintieron. Y lo próximo supongo que será pedir dinero al Gobierno de España, a Europa o a quien se ponga por delante.

"El PSOE dice sí a La Romareda y a un Real Zaragoza en Primera, pero no vamos a dejar de decir que Chueca mintió a todos los zaragozanos" Lola Ranera — Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza

Mencionaba antes el problema de la vivienda. La DGA y el ayuntamiento han impulsado más de 2.000 viviendas para alquiler asequible. ¿Cuál sería el modelo del PSOE?

Vamos a llevar una propuesta de resolución al Debate sobre el Estado de la Ciudad, porque para nosotros es una prioridad. Si hablamos de igualdad, hablamos de viviendas asequibles para los jóvenes, pero también para las familias que tienen problemas para llegar a fin de mes. Natalia Chueca se ha desinhibido, no ha hecho nada. Porque Zaragoza a día de hoy tiene 2.500 viviendas públicas, un 0,9% del parque, cuando la media española está en el 2,5%. Para llegar necesitamos 4.500 pisos más y alcanzar las 7.000. Lo que ha hecho Chueca es subcontratar al Gobierno de Aragón, y su papel ha sido el de ceder suelos de equipamientos, suelos dotacionales, en vez de terrenos urbanizados. El ejemplo más claro está en Rosales del Canal y en los barrios del sur, que si algo tienen es suelo urbanizable y expectativas de equipamientos, que Chueca ha frustrado. Y Octavio López (consejero de Vivienda autonómico) ha respondido que esas viviendas serán de 37 metros cuadrados. Y también vamos a pedir un censo donde se garantice la transparencia, porque a mí esto de la colaboración público-privada, cuando lo dice la derecha, me pongo a temblar, porque en ese momento dejamos de controlar el ayuntamiento y el dinero público.

En movilidad, más allá de su proyecto de línea 2 del tranvía, se van a licitar en septiembre los nuevos pliegos del bus.

La mentira y la incapacidad corresponden directamente a Natalia Chueca. En la anterior legislatura, como concejala de Movilidad, llegó a las elecciones hablando de los pliegos, que obligaron a convocar una comisión de investigación al principio del mandato y, ya como alcaldesa, se dirimió que había mentido. Chueca no entiende la movilidad como un instrumento transformador, porque no lo utiliza. Pero los ciudadanos necesitan ese servicio, y no ha habido una planificación. Ha puesto dos circulares en marcha y ha quitado la 24, una de las líneas más usadas, y muy necesaria para los vecinos de Valdefierro para ir a los hospitales, a su trabajo, a los colegios… Y no para dar un paseo con el atril por los barrios.

Desde el PSOE también han sido muy beligerantes con la política cultural.

Hay pocas opciones de valoración, porque no están poniendo en marcha ningún proyecto cultural. Estas últimas Fiestas del Pilar han sido las peor valoradas en la última década, nuestros artistas no han ocupado las calles y no ha habido sensación de festejos populares. Y luego está esa otra política, la que los socialistas hemos llevado a los centros cívicos, para generar nuevos espectadores. Con este presupuesto, era la oportunidad de invertir en el palacio de Fuenclara y tener una gran sala de exposiciones en el corazón de la ciudad, por ejemplo. Chueca apuesta por una cultura efímera, de entretenimiento, que pasen cosas pero que nada quede. Nos dice que hay que anillar el puente de piedra, monta un festival para 40.000 personas en la plaza del Pilar y se gasta 50.000 euros para plantar vides en el Macanaz y brindar. Me parece bien el entretenimiento, pero el dinero público es para transformar la ciudad.

La portavoz municipal del PSOE, Lola Ranera, durante la entrevista con este diario. / Rubén Ruiz

Dejando de lado el estado de la ciudad, el PSOE vive una situación que se ha visto reflejada en el ayuntamiento con la renuncia de Alfonso Gómez Gámez a la portavocía adjunta del grupo tras aparecer mencionado en el informe de la UCO sobre el caso Cerdán. Era una referencia muy tangencial. ¿Cree que el partido ha podido ser injusto con el concejal?

Cuando vi las intervenciones de los diputados del PP y de Vox en el Congreso, me di cuenta de que cada día necesitamos más PSOE. Lo que no puedo perdonar es que el PP diga que es de centro, porque si el PP actual es de centro yo soy de la izquierda bolchevique. Estamos escuchando discursos que compran y que hablan de deportar a ocho millones de ciudadanos con sus hijos. Vaya desgracia de centro. Dicho esto, hay distintas formas de abordar la corrupción. El PSOE no la niega, la diagnostica y separa a las tres personas que, en este caso, parece que están implicadas. El PP solo quiere explotar la corrupción políticamente, no resolverla, porque son parte de ella. Son el único partido denunciado como una organización corrupta. De la boda de la hija de Aznar, la mitad han pasado por la cárcel. En este contexto, a nosotros nos duele mucho la corrupción, y ante ella tolerancia cero. El PSOE, mi partido, del que estoy muy orgullosa, ha puesto en marcha medidas muy contundentes. Y lees lo de Alfonso (Gómez Gámez) y el informe dice lo que dice, no quiero valorarlo. Por eso se le ha abierto un expediente informativo y se le ha suspendido cautelarmente de militancia, para estudiar y analizar qué tiene que ver con este caso. Y creo que es un proceso que también es garantista para el propio Alfonso Gómez Gámez. Cuando se resuelva el expediente, hablaremos y tomaremos las decisiones que sean.

¿Está descartada la posibilidad de que vuelva a ser portavoz adjunto?

No descarto absolutamente nada. Tenía que apartarse (Gómez Gámez) como portavoz adjunto, lógicamente, y fue él quien voluntariamente decidió hacerlo. No sé cuánto costará que se resuelva ese expediente, porque la nueva secretaria de Organización (Rebeca Torró) fue nombrada el pasado fin de semana. Cuando se resuelva, tomaremos decisiones. Además, según el reglamento, lo único imprescindible en un grupo municipal es que haya un portavoz, por lo que estamos dentro de la normalidad.

Hace dos semanas se celebró el congreso provincial con una ejecutiva en la que Zaragoza capital sale muy reforzada. Por un lado, todos los secretarios generales de la ciudad están o tienen representación en ella, y por otro se refrenda esa intención de hace una gran agrupación local única.

El PSOE es una máquina brutal de salir reforzado de estos procesos. En todos ha habido un 97% o un 98% de apoyo a sus ejecutivas y tenemos los mejores equipos y los mejores secretarios generales, tanto Pilar Alegría en Aragón como Teresa Ladrero en Zaragoza, y también mis compañeros en Huesca (Fernando Sabés) y Teruel (Rafael Guía), para ganar las elecciones en 2027. Aquí llevamos ya diez años sin gobernar y tenemos que pedalear y sumar para dejar de ser minoría en el pleno, porque la ciudad nos necesita. No podemos seguir manteniendo a una alcaldesa que se dedica a la fanfarria y el entretenimiento, necesitamos una que transforme la ciudad. Los congresos han sido una gran oportunidad para sumar y poner en marcha esa maquinaria, y si la agrupación local de Zaragoza es un instrumento que nos facilite ganar las elecciones, no le quepa ninguna duda que la pondremos en marcha.

"Que Pilar Alegría sea portavoz del Gobierno de España solo beneficia a la ciudad" Lola Ranera — Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza

¿Se ve como candidata en 2027?

A dos años de las elecciones no toca hablar de esto. Primero, habrá unas primarias, y a partir de ahí trabajaremos entre todos para tener al mejor candidato o a la mejor candidata. Porque del 2027 no puede pasar, a Zaragoza y Aragón les sienta muy bien que gobierne el PSOE. Siempre me he sentido una privilegiada y absolutamente reconocida, pero sobre todo me he sentido un instrumento útil para poder transformar la vida de la gente.

A nivel regional, se evitaron unas primarias e incluso se le acusó de cambiar de bando cuando apoyó a Pilar Alegría. ¿Cómo vivió el proceso y cómo ve los primeros meses de Alegría como secretaria general?

Pilar (Alegría) es una mujer fuerte, inteligente y, como se dice en esta tierra, con rasmia. Va a ser una gran secretaria general y una gran presidenta de Aragón. ¿Cómo viví el proceso? Supongo que como todos los que queríamos que saliese el mejor proyecto para volver a ganar las elecciones, con mucha generosidad por parte de todos. Eso es sumar, poner al partido por encima de todo. Y también con el agradecimiento a quien fue nuestro secretario general (por Javier Lambán) y un gran presidente. De hecho, Jorge Azcón sigue viviendo de su trabajo. Respecto a Pilar, tengo la suerte de conocerla ya de antes, fue ella quien me nombró su portavoz adjunta en el ayuntamiento en 2019 y trabajamos muy bien juntas esos nueve meses. Tenemos una relación muy buena, absolutamente continua, porque Zaragoza es un instrumento clave para ganar las elecciones en 2027. Y que (Alegría) sea la portavoz del Gobierno de España solo beneficia a la ciudad, porque aunque no se note en las calles, nos han llegado 450 millones desde España y Europa. Dicho esto, ahora se está enfocando más en ir pueblo a pueblo, persona a persona, para convencerles y garantizar esa credibilidad. El PSOE es el instrumento para salvar la vida de las personas.

Cita a Lambán, que está siendo muy crítico con el PSOE de Pedro Sánchez y también con el de Pilar Alegría. ¿Qué opinión le merece esa postura?

La primera valoración que hago es que merece la pena que Pedro Sánchez siga siendo el presidente del Gobierno, porque nos sienta muy bien a los españoles. Es una garantía para seguir subiendo el SMI, las pensiones, las becas y que nadie se quede atrás. Y así lo votó la delegación de Aragón por unanimidad en el último comité federal, porque enfrente tenemos al PP y a Vox que quieren deportar a ocho millones de inmigrantes con sus hijos y acabar con todos los derechos LGTBI, feministas… Segundo, con Javier Lambán me quedo con su mejor momento, que fueron los ocho años que gobernó. Todo lo demás son opiniones individuales y personales sobre las que no tengo nada que decir, porque soy una militante más, con sus propias opiniones, que voy a dejar en el ámbito personal. A partir de ahí, todo el respeto a Lambán, un presidente que puso Aragón en el mapa y mejoró la vida de todos los aragoneses.