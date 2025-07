Natalia Chueca afronta su segundo debate del estado de la ciudad en un momento decisivo del mandato

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se enfrenta este martes a su segundo debate del estado de la ciudad desde que asumió el bastón de mando del ayuntamiento de la capital aragonesa. Se trata de una cita clave en la agenda de los grupos municipales que quizá pasa demasiado desapercibida para los ciudadanos. Pero la realidad es que todos los partidos llevan semanas inmersas en la preparación de una cita que se prolongará a lo largo de toda la jornada.

Entre los temas que seguro saldrán a relucir estarán, como no, La Romareda, la vivienda, la movilidad y las relaciones con Vox, un asunto que el año pasado fue el gran elefante en la habitación porque el debate del estado de la ciudad coincidió con la decisión de la ultraderecha de salir de los gobiernos autonómicos.

Especialmente significativo será el discurso de la portavoz socialista, Lola Ranera, cuya formación se encuentra señalada por el caso Koldo. Cabe recordado que Alfonso Gómez Gámez aparece en los audios de Koldo García presentados en el informe de la UCO que investiga el caso de las presuntas mordidas de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, motivo por el que fue apartado como portavoz adjunto del grupo municipal del PSOE en el consistorio.

El debate del estado de la ciudad, que por segundo año consecutivo se celebrará en verano y no en noviembre, como era tradición hasta ahora, comenzará a las 10.00 horas con la entrada en el salón de plenos de toda la corporación acompañada por los ujieres vestidos de gala y toda la fanfarria de un acto de estas características. Acto seguido será el turno de la alcaldesa que dispondrá de tiempo ilimitado para realizar su discurso, un relato en el que defenderá las promesas cumplidas en estos primeros dos años de mandato.

Pero más allá de defender su gestión, el público estará sobre todo pendiente de los anuncios que haga la regidora. Quedan dos años para las elecciones municipales y los proyectos que no empiecen ahora a trabajarse no verán la luz antes de que los ciudadanos acudan de nuevo a las urnas. No obstante, como ya ocurrió el año pasado, no se esperan grandes planteamientos sino actuaciones que continúen con la senda iniciada en los últimos ejercicios, con la reforma de calles como uno de los ejes principales de las políticas del Gobierno municipal del PP.

Entre las inversiones que están en el aire a pesar de haber sido ya anunciadas y que este martes podrían concretarse, o por lo menos contar con una fecha, están la construcción del centro cívico de Parque Goya o la reforma de la avenida San José, pero el equipo de Gobierno siempre suele guardarse una baza para este tipo de ocasiones y avanzar planes que no estaban hasta ahora contados. El año pasado, el discurso de Chueca duró unas dos horas.

Por la tarde será el turno de los portavoces de los grupos municipales. La sesión se retomará a las 16.30 horas y la primera en intervenir será Lola Ranera del PSOE, que contará con un tiempo máximo de media hora. Después irán Julio Calvo (de Vox) y Elena Tomás (de ZeC) por parte de la oposición y el último será Ángel Lorén, del PP.

Después, la alcaldesa podrá contestar a las cuestiones planteadas por los portavoces de los grupos municipales sin límite de tiempo, y después el turno volverá a los partidos de la oposición, que contarán con 15 minutos de turno de réplica. Cerrará la regidora con otros 15 minutos de respuesta.