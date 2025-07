El PP defiende ahora al concejal suspendido del PSOE: "No dudo de la honestidad de Gómez Gámez"

Debate del estado de la ciudad de Zaragoza. Dícese de la sesión anual que tiene lugar en el ayuntamiento de la capital aragonesa para discutir sobre la situación de la urbe y la gestión del Gobierno municipal. Esa es al menos la teoría, pero en la práctica los dos grandes partidos, PP y PSOE, PSOE y PP, han gastado parte de su tiempo en los discursos para marcar de nuevo distancias entre ellos y acusarse mutuamente de corrupción por casos que, en todo caso, no han tenido lugar, al menos que se sepa, a orillas del Ebro.

Y es que el debate entre el PSOE y el PP, el PP y el PSOE, cada vez que se alejaba de la gestión municipal se acercaba a un lugar muy concreto: el palacio de la Moncloa. Las críticas a la gestión del presidente Pedro Sánchez han sido una constante por parte de la alcaldesa, tanto en su discurso inicial como en sus intervenciones posteriores, mientras que la portavoz socialista ha dedicado gran parte de su réplica a la regidora para defender las políticas del Partido Socialista a lo largo de los años.

Y es que Ranera, que en su primera intervención de media hora, no hizo ninguna mención a los casos de corrupción en su partido, sí que alabó sin embargo la gestión del Gobierno de España y de Pedro Sánchez. "España es el país que más crece de la zona Euro", defendió, para que después Chueca le recordara que los dos últimos secretarios de Organización de su partido están imputados por el caso Koldo. "La banda del Peugeot ahora sabemos a qué se dedicaba", dijo la regidora.

Entonces sí, Ranera habló de corrupción para marcar diferencias con el PP: "El PSOE, frente a la corrupción, primero no la niega, luego pide perdón y en tercer lugar toma medidas. El PP, por el contrario, es capaz de negarla hasta 60 veces. Y es que en este país seguimos sin saber quién era M. Rajoy", afirmó la portavoz socialista en referencia a los papeles de Bárcenas.

Las menciones a los casos de corrupción que han afectado a la cúpula del PSOE nacional han sido más o menos explícitas a lo largo de una jornada que ha comenzado a las 10.00 horas y que se ha prolongado a lo largo de todo el día. Pero a este respecto una de las declaraciones más sorprendentes ha sido la del portavoz del grupo municipal del PP, Ángel Lorén, quien a pesar de cargar contra los casos que rodean a los exsecretarios de Organización socialistas defendió la "honestidad" del edil del grupo municipal socialista Alfonso Gómez Gámez, -presente en la sesión- suspendido temporalmente de militancia por una referencia que se hace a su persona en una conversación entre Koldo y Santos Cerdán en uno de los audios intervenidos por la UCO, aunque de la conversación no se deduce ningún comportamiento delictivo.

Y es que según ha reconocido ahora Lorén, esos audios no parecen implicar a Gómez Gámez en ningún hecho ilícito, o por lo menos "no son suficientes" para pensar nada más allá. Sin embargo, el PSOE, apartándole del partido, "es el que ha generado una sospecha que nosotros (el PP) no teníamos". Pero las palabras del portavoz del grupo popular contrastan con la actitud de su partido y la suya propia cuando se conoció que en esos audios entre Cerdán y Koldo se mencionaba a Alfonso "que es concejal en Zaragoza".

En ese momento, sin que se supiera nada más, el PP desplegó todo su arsenal para atacar en tromba al PSOE pidiendo el cese de Gómez Gámez. Los populares convocaron una junta de portavoces extraordinaria para que la portavoz socialista, Lola Ranera, diera explicaciones sobre lo que iba a hacer el partido con este concejal e incluso propulsó la celebración de un pleno extraordinario y monográfico para debatir sobre la permanencia de Gómez Gámez en el grupo municipal, del que era portavoz adjunto.

Es más, cuando el PSOE suspendió de militancia a Gómez Gámez, el PP y Lorén se atribuyeron el mérito de haber conseguido, mediante su presión, que los socialistas hubieran tomado esa decisión. Todavía entonces, Lorén exigía al concejal apartado que diera explicaciones puesto que seguía dentro del grupo municipal. Sin embargo, ahora, el mismo portavoz del PP ha afirmado en el debate del estado de la ciudad que no tiene "ninguna duda de la honestidad del señor Gómez Gámez". Sin embargo, lo que se sabe ahora y lo que se supo cuando el PP salió en tromba contra Gómez Gámez es lo mismo.