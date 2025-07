La casi vuelta a la normalidad de la avenida César Augusto: “Han sido nueve meses bastante largos”

La avenida César Augusto de Zaragoza vuelve a tener coches y autobuses recorriendo sus calles. La reapertura al tráfico llega tras nueve meses donde en su tramo entre la calle Ramón y Cajal y la Iglesia de Santiago el Mayor se encontraba cortado por una reforma para sustitución de la losa superior del aparcamiento de Salamero que discurre por debajo de la avenida. Esto ha tenido consecuencias tanto para los comercios de la propia vía como para las personas que a menudo utilizaban los servicios de los autobuses que tuvieron que cambiar sus recorridos.

A partir de las 8 de la mañana del día de hoy el tráfico volvía a la céntrica calle. A pesar de que la maquinaria, las vallas y las obras continúan, se han abierto dos carriles (uno en cada dirección) para que tanto autobuses como coches volvieran a circular. Las marquesinas tienen, de nuevo, a personas esperando, pero no para la lanzadera especial que se había dispuesto para esta situación extraordinaria, sino para las líneas habituales.

“A mí no me ha afectado mucho porque la línea 52 la he empezado a usar habitualmente hace poco y me he podido organizar para que no me influya mucho”, cuenta un joven esperando en la parada cerca a la Puerta del Carmen. Sin embargo, la realidad es otra. Muchas personas que utilizaban las líneas para ir a trabajar se han visto afectadas. “He tenido que hacer transbordos con el tranvía, a veces coger la lanzadera, otras he tenido que ir andando porque tardaba mucho en llegar, ha sido difícil”, explica una señora en otra de las marquesinas de la vía.

Las consecuencias en los comercios

Otros que han visto el efecto de las obras en César Augusto son los negocios que permanecen abiertos en la propia calle. Tanto para los propios comercios y su afluencia de gente como para los trabajadores. “Llevamos desde noviembre con ruidos, temblores, autobuses que no nos dejan cerca, las aceras están estrechas. Cuesta mucho llegar hasta aquí y sí que se nota menos afluencia de gente. Encima, cuando estás con clientes, si hay mucho ruido de fondo es difícil trabajar”, relatan desde Preventiva Seguros. Emanuele, del negocio Pasta Fresca Zecchi, coincide con ellos. “Antes pasaba mucha gente por aquí y entraban en la tienda mientras esperaban para coger el bus, en estos meses no venían y se ha notado”, detalla el comerciante.

Aunque la reapertura al tráfico haya supuesto algo de alivio, aún queda mucho para llegar a una completa normalidad. “Lo que más nos molesta es la acera porque casi no cabe la gente está todo muy estrecho e imagino que lo será más porque tendrán que llegar hasta la propia puerta”, comenta Marta desde Preventiva de Seguros. Para la tienda de pasta fresca, no se puede hablar aún de normalidad. “Estamos cerca de las vacaciones y estos meses tampoco muestran la realidad, se verá si se ha vuelto a la normalidad a partir de septiembre”, dice Emanuele.

A pesar de la apertura al tráfico y del alivio que supone para todas las personas que se veían afectadas para coger los autobuses, las obras en la avenida César Augusto seguirán llevándose a cabo para, entre otras cosas, terminar de arreglar las aceras haciéndolas más amplias y, por tanto, con más espacio para los viandantes. De momento, para los comercios de la calle supone un paso más para la normalidad. “Ya han sido bastante largos estos nueve meses, esperamos volver a la normalidad”, concluyen desde Pasta Fresca Zecchi.