Una belga se enamora de una tapa típica de Zaragoza: "Me encantó"

La gastronomía de Zaragoza es solo uno de los muchos motivos que existen para encandilar al turista. Hay un sinfin de platos típicos 'made in' Aragón que se sirven con mucho mimo en los restaurantes de El Tubo, Madalena y otras zonas de la ciudad. Cada vez son más las personas las que visitan la capital aragonesa no solo por su encanto monumental -Basílica del Pilar, La Seo, La Aljafería- sino también por una gastronomía que deja huella.

Los creadores de contenido gastronómico conocen a la perfección el potencial que tiene Zaragoza a la que visitan de vez en cuando para mostrar restaurantes y tapas en sus diferentes canales. Por la capital aragonesa ya han pasado este año influencers como Sezar Blue, Cenandoconpablo, Cocituber, Tapas por Madrid o Peldanyos. Además, Zaragoza también ha sido punto de parada de uno de los programas que más están triunfando en la televisión en España en las últimas semanas como es 'De Tapas por España'.

Adrienne Chaballe, exconcursante de MasterChef España, se dejó caer por la capital aragonesa hace unas semanas para probar los platos más deliciosos de Zaragoza. La presentadora de 'De Tapas por España', belga de nacimiento, dio una vuelta por el Mercado Central donde conoció todos los detalles del 'Ternasco de Aragón' antes de visitar un emblema de El Tubo como son Bodegas Almau donde probó la especialidad de la casa: las anchoas.

Tras pasar por La Seo y la Basílica del Pilar, Chaballe volvió a otro clásico de Zaragoza como Casa Lac donde le sorprendieron las alcachofas. Después de comer, la presentadora se marchó a conocer a fondo La Aljafería antes de probar diferentes platos con la borraja como protagonista en La Flor de Lis. Más tarde, la belga se desplazó hasta el Museo Goya antes de su última parada gastronómica en El Fuelle donde probó el ternasco al horno.

Una tapa favorita

Después de haber recorrido toda España probando las mejores tapas de cada ciudad, Adrianne Chaballe ha admitido en las últimas horas en Cadena Ser Sevilla cuáles han sido las que más le han impactado. La primera es una tapa de pulpo a la cerveza al horno con un poquito de limón, muy típica de Murcia. "Pulpo a la cerveza al horno en unas bandejas enormes. El limón está muy presente en la gastronomía de Murcia por lo que debes echarle un chorrito y se deshace en la boca", explicaba la presentadora 'De Tapas por España'.

En segundo lugar, la belga admitió que se quedó enamorada de una tapa que probó en Zaragoza. "Una madeja son intestinos, hechos en madeja que se fríen un poquito y se sirven en ajo y perejil. Está buenísimo. Siempre me intentan sorprender con estas tapas de a ver la belga... y luego me cuentan lo que es. Estaba riquísimo, me encantó", concluye sobre una tapa llena de sabor que puedes probar en muchos bares y restaurantes de la capital aragonesa.