Mucho ruido y pocas nueces: la derecha impide en Zaragoza aprobar medidas contra la corrupción en el ayuntamiento

Con los dos últimos exsecretarios de Organización del PSOE imputados, la corrupción ha estado muy presente en las dos sesiones del debate del estado de la ciudad del Ayuntamiento de Zaragoza. Muchas y gruesas han sido las palabras que se han dedicado el PP y el PSOE de un extremo a otro del salón de plenos para acusarse mutuamente de corruptos, pero a la hora de votar, solo una de las dos bancadas ha levantado la mano para apoyar una propuesta de ZeC para impulsar una serie de medidas preventivas contra la corrupción en el consistorio de la capital aragonesa. La derecha y la ultraderecha unieron sus votos, una vez más, para tumbar esta iniciativa.

La propuesta de los de ZeC incluía doce puntos para tratar de evitar casos de corrupción en el ayuntamiento. Entre ellos estaban la creación de una oficina municipal de prevención que ejerciera de agente vigilante y con capacidad de investigar irregularidades en contratos, subvenciones, urbanismo y uso de fondos públicos. Además, la iniciativa pedía la digitalización de todos los expedientes y lA publicación en tiempo real de todos los contratos así como la inhabilitación para ejercer la política durante 30 años de las personas condenadas por corrupción. A las empresas implicadas en estas tramas se les impediría además contratar con el consistorio.

El decálogo también imponía medidas contra las llamadas "puertas giratorias" para evitar que los políticos favorezcan a determinadas empresas a cambio de un puesto directivo así como la regulación de los regalos e invitaciones que pueden dar y recibir los políticos. Por último, entre otras cosas, la propuesta pedía la publicación de las agendas y las reuniones de los cargos políticos y la eliminación de dietas, planes de pensiones o complementos extraordinarios ligados al cargo.

Pero todo esto no se llevará a cabo porque así lo decidió la mayoría del pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. ZeC, eso sí, consiguió sumar los votos del partido que en estos momentos está envuelto en escándalos de corrupción, el PSOE. Su portavoz ya defendió el martes que, frente al PP, los socialistas "cuando detectan un caso, actúan con contundencia".

"Me parece vergonzante"

El PP defendió su postura en contra de estas medidas asegurando que Sumar, un partido en el que está integrado IU, formación que también participa en ZeC, "es el cooperador necesario para que Sánchez siga en La Moncloa", motivo por el cual consideran que la iniciativa presentada por Zaragoza en Común no tenía con credibilidad.

Ante la postura de Vox y de los populares, la portavoz de ZeC, Elena Tomás mostró públicamente su enfado denunciando que "en este ayuntamiento se han hecho juntas de portavoces extraordinarias sobre corrupción" pero, a la hora de votar, "la derecha y la ultraderecha está en contra de tomar medidas porque no les interesa". "Me parece vergonzante. Hemos tenido que aguantar su hipérbole máxima hablando de la corrupción de otros, que daba vergüenza ajena escucharles, para ahora venir aquí y votar en contra. Yo clases de corrupción no les voy a dar. El PP es el partido más corrupto de Europa y el PSOE tiene un pasado y un presente que vergüenza me daría. Ustedes -denunció Tomás dirigiéndose a la bancada popular- están en contra de la corrupción cuando los corruptos son los del partido de enfrente". ¿Qué respondió el PP? Que para corrupción la financiación singular de Cataluña. Y página pasada.