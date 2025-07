El romántico motivo por el que las zapatillas se llaman 'maripís' en Zaragoza

En nuestro vocabulario hay muchas palabras sin origen concreto y que utilizamos en nuestro día a día. Ababol, rasmia o chipiarse son términos conocidos en Aragón pero, una vez fuera de nuestra región, nadie es capaz de descubrir el significado de dichas palabras. Asimismo, llevamos nuestras raíces allá donde vamos, transmitiendo nuestra manera de hablar y nuestros propios vocablos.

Aunque la mayoría de las palabras no tienen una historia concreta de su formación, hay algunas que tienen una bonita memoria que no debemos dejar que caiga en el olvido. Este es el caso de esas deportivas de lona con un curioso nombre que la mayoría utilizamos y que, seguramente, no todo el mundo sabe de dónde viene.

Las famosas deportivas de lona aragonesas: las maripís

En medio de la posguerra, Ángel Lorenzo abrió su tienda de zapatillas. Bajo el nombre de su empresa, Criado y Lorenzo, confeccionó las deportivas de lona, cómodas y baratas, aunque ‘deportiva’ no es el nombre que le corresponde. Una vez el producto estuvo listo, no hubo debate que valiese a la hora de ponerle una denominación: el nombre de su mujer fue su inspiración.

Pilar Casajús fue la musa de Ángel, el cual puso ‘Maripí’ a sus zapatillas. Estas se convirtieron en un producto estrella en la época. Desde ese momento, los aragoneses no compran las deportivas que todos conocemos, sino que compran 'maripís'.

De una historia de amor surgió una palabra que todos los aragoneses identificamos con un objeto concreto. Donde todos aquellos usan 'bambas', 'playeras' o 'tenis', nosotros tenemos el orgullo de decir 'maripís', transmitiendo no solo nuestra tradición, sino también la historia de Ángel y Pilar.

Los influencers que mezclan el andalúz y el aragonés

Cesar Ramón (@cesarramon) y Luis Caballero (@vanderpenaofficial) son dos influencers que han comenzado a compartir en redes sociales curiosidades sobre la lengua aragonesas y la andaluza. Asimismo, crean contenido en base a chistes y vídeos graciosos en los que comparan a los habitantes de los respectivos territorios.

Una sección típica en sus cuentas es "Cuando un andalúz se enfada con un maño", en la que utilizan palabras típicas de cada dialecto para reirse del otro debido al nulo conocimiento de las palabras que pronuncian. En el último vídeo publicado, se mandan una retahíla de 'insultos' como cieso, desgarbao, plomillazo o panto; palabras que solo saben aquellos que pertenecen a la comunidad andaluza o, por otro lado, a la aragonesa.