La oposición en bloque se une para paralizar uno de los proyectos estrella de Chueca: la Ciudad Inteligente del Deporte

Se trata de uno de los proyectos estrella de la alcaldesa de Zaragoza y una de las promesas electorales con más peso de Natalia Chueca. La Ciudad Inteligente del Deporte, un recinto con distintos equipamientos e instalaciones deportivas que estaría ubicado en la explanada del Parking Norte de la Expo, todavía no ha echado a andar, pero se ha encontrado con una nueva piedra en su camino. La oposición en bloque, en una suma de votos poco habitual (PSOE, Vox y ZeC), ha aprobado este miércoles una propuesta nacida del partido de los de Abascal para exigirle al Gobierno municipal del PP que abandone esta iniciativa y destine esos fondos a la construcción de vivienda y la rehabilitación.

Eso es lo que decía una de las 24 proposiciones normativas que han debatido este miércoles en el debate del estado de la ciudad y que ha conseguido los 16 votos de la oposición frente a los 15 del PP. Este tipo de resoluciones, no obstante, aunque en la teoría tienen carácter ejecutivo, es decir, el Gobierno municipal debe acometerlas, pocas veces suelen materializarse, por lo que la validación de esta iniciativa de Vox tiene más carga simbólica que un efecto real. Será en la negociación presupuestaria donde la ultraderecha tendrá realmente capacidad para que los populares den su brazo a torcer sobre esta cuestión.

Esa suma de votos de PSOE, Vox y ZeC ha sorprendido al PP, o al menos eso es lo que dijo el portavoz del grupo municipal popular, Ángel Lorén, si bien los partidos conocen de antemano qué iniciativas de las que se presentan van a salir adelante y cuáles no. "He de reconocer que me he puesto nervioso cuando le he escuchado pedirle a Zaragoza en Común sus votos", le ha dicho Lorén al portavoz de Vox, Julio Calvo.

La respuesta de la ultraderecha ha venido en el siguiente turno de intervención. "Es muy fácil de explicar, señor Lorén, creo que incluso usted lo entenderá", ha dicho Calvo con sorna. "Los señores de ZeC consideran que la vivienda es una prioridad frente a la construcción de la Ciudad del Deporte y a nosotros, casualmente, nos parece lo mismo. A nosotros lo que nos sorprende es que fueran ustedes (el PP) los que asumieran con tanto entusiasmo un proyecto, el de la Ciudad Inteligente del Deporte, que partió del concejal de Podemos Fernando Rivarés", ha sentenciado el portavoz de Vox.

Y es que la idea de construir una Ciudad del Deporte en el Parking Norte de la Expo tomó forma cuando Podemos, en el mandato anterior, pactó con el PP apoyar que La Romareda se quedara donde está a cambio de levantar una serie de equipamientos deportivos de primer nivel en la explanada de los antiguos aparcamientos situada frente al Campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza. Eso sí, recordó Lorén, la idea nacía inspirada ya en un plan anterior que planteaba levantar un centro de tecnificación deportiva en esos mismos suelos y que dejó como herencia la construcción del estadio de atletismo Corona de Aragón.

Pero la oposición de Vox, el PSOE y ZeC no es la única traba con la que se ha encontrado el proyecto de la Ciudad Inteligente del Deporte de Chueca. Y es que la construcción en el Parking Norte del estadio modular en el que jugará el Real Zaragoza durante las dos próximas temporadas así como la necesidad de destinar presupuesto municipal a la construcción de la nueva Romareda, algo no estipulado al inicio de este mandato, obligaron a retrasar los planes de la alcaldesa. Es más, en 2024 este proyecto contaba con un presupuesto previsto en programas plurianuales de más de 50 millones de euros hasta 2030. En las cuentas de este ejercicio esa previsión inversora se redujo hasta los 10,2 millones de euros.