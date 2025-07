Polémica por la participación de Israel en un campeonato de sófbol en Zaragoza

El grupo Iniciativa por Palestina se opone a la celebración del europeo sub 18 de sófbol en Zaragoza debido a la participación de Israel. En concreto, el equipo disputará sus partidos en el campo de béisbol de Miralbueno, algo que ha permitido el ayuntamiento y que ha generado el descontento en varios colectivos y organizaciones.

El europeo femenino de sófbol sub 18 se iba a celebrar este verano en su plenitud en Navarra. Sin embargo, al enterarse de que el estado de Israel iba a formar parte de la competición los campos se negaron a que jugaran en ellos, una decisión que fue apoyada por las instituciones pertinentes. Como solución se decidió que los partidos de Israel y los otros países componentes de su grupo se jugarían en una subsede. Por cercanía, le toca al campo de beisbol de Miralbueno en Zaragoza, un espacio municipal.

Mientras tanto, el resto de partidos se seguirán disputando en la comunidad autónoma vecina, donde uno de los tres campos donde se jugaran fue construido expresamente por la Federación Europea.

Israel jugará tres partidos en Zaragoza

Desde Iniciativa por Palestina muestran su desacuerdo y malestar por la celebración de estos partidos que, de momento, solo son tres. Israel jugará el 21, 22 y 23 de julio en Zaragoza, pero si consigue clasificarse y avanzar de la fase de grupos sus eliminatorias, también las disputará en este campo municipal A priori, se podría dar incluso que si el equipo de este país logra llegar a la final, esta se disputaría en tierras aragonesas.

De esta forma, las jugadoras de los cuatro países se alojarán en Navarra, pero se tendrán que trasladar a la capital aragonesa para disputar sus enfrentamientos.

Iniciativa por Palestina sabe que no puede evitar que se jueguen los partidos, pero avisan de que durante los partidos de Israel harán acto de presencia y protestarán en su contra. Además, cuentan con el apoyo de otros colectivos y organizaciones como Huesca por Palestina o la Red Universitaria.

El apoyo no ha sido suficiente para frenar que se jueguen los partidos porque el campo es municipal y el club de Miralbueno había terminado la temporada y no tenía nada que ver ya con él. Asimismo, Iniciativa por Palestina no entiende que Israel participe en un torneo europeo.