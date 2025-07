Adiós a las monjas de la Casa Amparo: "Gracias por todo lo que nos habéis dado"

El ayuntamiento de Zaragoza ha rendido hoy homenaje a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl porque abandonan la Casa Amparo. El evento se llevaba a cabo tras 154 años en los que estas hermanas se han dedicado al cuidado de mayores en el emblemático edificio del centro de Zaragoza. En él han estado presentes las últimas tres hermanas que ayudaban en la Casa y la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca.

Las tres últimas hermanas de la Casa Amparo se despedían del edificio. Desde su inauguración, han pasado unas 200 hermanas y se ha cuidado de más de 400 ancianos. "Esta pequeña comunidad no ha dejado de servir a los ancianos a pesar de la edad", ha afirmado la visitadora de las Hijas de la Caridad, María Isabel Vergara. Ella en sus inicios estuvo en la propia Casa Amparo llevando a cabo sus acometidos. La hermana ha puesto en valor a los ancianos y su lugar en la sociedad. "Los ancianos parecen estar relegados al silencio. No son números son personas con nombre y apellidos con historia sobre sus hombros y la obra emprendida aunque ya no estemos va a seguir ofreciendo el mejor servicio a nuestros mayores", ha declarado María Isabel.

Cierre de una etapa de 150 años

Asunción Villacampa, superiora de la comunidad en la Casa Amparo, ha tenido unas palabras para los residentes y todas las personas que trabajan en la propia residencia. “Cerramos esta etapa de 150 años. Os recordaremos y deseamos que viváis en esta casa con paz, alegría y esperanza”, ha contado la madre superiora.

El origen de la Casa Amparo data de 1871. Desde entonces, el edificio tenía el objetivo de atender las necesidades de las personas mayores vulnerables y también de algunas niñas huérfanas, enfermas o cuyos padres no podían cuidar. En sus inicios, la dirección y administración de la institución estuvieron las Hijas de la Caridad, durante estos 154 años, han seguido cuidando y dando lo que necesitaban a los mayores de la ciudad. En la actualidad, el edificio es una residencia municipal, las Hijas de la Caridad ya no asumen puestos de relevancia, pero siguen presentes en la vida de la residencia.

Homenaje en la Casa Amparo a las Hijas de la Caridad / Josema Molina

Placa conmemorativa y obsequios a las hermanas

Era el turno de decir adiós. La despedida ha sido emotiva. A las hermanas se les ha mostrado el cariño y el agradecimiento por todos sus años. Jesús, uno de los residentes de la Casa Amparo, se emocionaba al dedicarles unas palabras. “No es una despedida, es un hasta luego. Gracias por todo lo que nos habéis dado. Por el amor, el consuelo y el cuidado” afirmaba el anciano emocionado.

Como aprecio por todo su trabajo tres miembros de la residencia les han dado a las tres hermanas un obsequio. Este era una Virgen del Pilar fabricada “con mucho cariño”, como ha contado Marian Orós, consejera de Política Sociales del Ayuntamiento. El acto ha culminado con la muestra de la placa conmemorativa colgada en la entrada de la Casa Amparo.

La alcaldesa de Zaragoza Natalia Chueca ha puesto en valor el trabajo de estas hermanas y ha afirmado que siempre estarán “en el corazón de todos los residentes y de los zaragozanos”. Chueca ha confesado que en todas las visitas que ha hecho a esta institución siempre se ha quedado “impresionada por el trabajo y la dedicación que tienen”. “Zaragoza es una ciudad orgullosa de este símbolo porque gracias a espacios como estos Zaragoza es una ciudad solidaria, noble y entregada a sus ciudadanos”, ha explicado la alcaldesa.

Con la revelación de la placa, el evento ha finalizado y, de esta forma, se dejan atrás 154 años de amor, cuidado y dedicación al prójimo por parte de las hermanas. Estas, a su vez, han sido despedidas de la Casa Amparo con una gran cantidad de muestras de cariño y gratitud por todo el trabajo que han hecho.