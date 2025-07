El nuevo cuartel del Parque Bruil de Zaragoza estará listo en 2026 y tendrá una patrulla de la Policía Local durante la tarde-noche

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, aprovechó su discurso inaugural en el debate sobre el estado de la ciudad para lanzar una lista de propuestas que podrá desarrollar en diferentes mandatos. Algunos de los anuncios, como la futura reforma de los paseos María Agustín, Pamplona y Constitución, se pospondrán de forma inevitable hasta el próximo mandato, siempre y cuando la regidora revalide el bastón de mando en 2027, y dejarán para lo que queda de legislatura sus estudios preliminares.

Pero sí que habrá otros más sencillos de acometer y que, de hecho, se impulsarán de forma más o menos inminente. Uno de ellos será el nuevo cuartel de la Policía Local de Zaragoza en el Parque Bruil, que ya tiene incluso la ubicación escogida: estará en el nuevo edificio que se está preparando para ampliar el albergue. En estos momentos, el ayuntamiento está ultimando la reforma de dicho espacio, valorada en casi 4,5 millones.

Según ha podido saber este diario, los agentes trabajarán con un modelo muy similar al empleado en el nuevo cuartel de Zamoray-Pignatelli, en El Gancho. Así, y pese a que todavía no hay plazos fijos, lo que sí que tiene claro el equipo de Natalia Chueca es que la comisaría se podrá inaugurar en 2026, una vez se haya estrenado el nuevo albergue. La inversión todavía no está cuantificada, aunque no será elevada y, en principio, no encarecerá el proyecto.

Una patrulla con dos agentes

Siguiendo con el ejemplo del Gancho, este ha costado en torno a 100.000 euros y se ha adecuado con las propias brigadas de arquitectura municipales. Y eso que contaba con una partida específica en los presupuestos municipales de 2025, aprobados por PP y Vox (quien exigió esta comisaría en Pignatelli), que ascendía a 800.000 euros. Incluso el Gobierno municipal podría tirar de ese remanente de 700.000 euros para su homóloga en el Parque Bruil.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, durante el debate sobre el estado de la ciudad, este martes. / Josema Molina

La filosofía también será la misma que la que se ha empleado en el Casco Histórico. Por otro lado, cabe reseñar que el cuartel no dará servicio únicamente al entorno del albergue, sino que estará disponible para los vecinos de la zona cuando precisen de sus servicios. La idea es que haya una patrulla de la Policía Local de Zaragoza, con dos agentes, durante la tarde-noche.

Chueca justificó la instalación de esta nueva comisaría por las "reclamaciones de mayor seguridad planteadas por los vecinos del entorno del Parque Bruil". Por ello, se ha apostado por reforzar la presencia policial, como ya se ha mencionado, en la franja horaria que va desde la tarde hasta la noche.

Oficina antiokupación

Asimismo, la alcaldesa desgranó el pasado martes otras medidas en materia de "seguridad", precisamente, relacionadas con el cuartel de Pignatelli. En él se ubicará una nueva oficina antiokupación en la que los agentes atenderán directamente a los ciudadanos que denuncien que sus viviendas han sido okupadas ilegalmente.

El cuartel, además, está ya finalizado. De hecho, solo está a expensas de su inauguración oficial, que este miércoles volvió a escena en el debate sobre el estado de la ciudad. Fue a través de una propuesta de resolución de Vox, apoyada por el PP, en la que se instaba a abrirla de forma inminente y también se abordaban otras cuestiones, como la de equipar a los agentes de la Policía Local con pistolas táser.