Zaragoza agiliza los trámites urbanísticos y crea una licencia exprés que agilizará los plazos hasta 4 meses

El Ayuntamiento de Zaragoza va a emprender una "auténtica revolución en la simplificación administrativa de las licencias urbanísticas sin dejar de lado las garantías y el control de los procesos", según ha definido el concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, quien ha señalado como principal objetivo el poder atraer más inversiones en materia de vivienda.

Serrano ha explicado que, en principio, esta simplificación se lleva a cabo mediante una instrucción y sin tener que modificar ninguna ordenanza municipal, "si bien a la vista de cómo resulte, si entendiésemos que hiciera falta algún tipo de modificación normativa, la trabajaríamos con el conjunto de los grupos municipales". Entre otras cuestiones, se permitirán realizar obras menores con la simple presentación de una declaración responsable sin tener que esperar a obtener una licencia.

Según ha detallado el concejal de Urbanismo, una vez esté aprobada esa instrucción se permitirá tramitar a través de la declaración responsable una serie de procedimientos. Con este documento, que ya se emplea en algunos supuestos, el ciudadano o empresa manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con todos los requisitos legales para realizar una actuación concreta, si bien debe adjuntar toda la documentación requerida y la administración puede verificar el cumplimiento de la normativa en cualquier momento.

Este modelo se podrá realizar para obras menores. Es decir, en viviendas para acciones como cambiar ventanas o instalar aires acondicionados; en locales para supresión de barreras arquitectónicas o poner climatización; en edificios para reparaciones puntuales de cubierta y fachada o para instalar placas fotovoltaicas; y en espacios abiertos para sondeos o actuaciones en solares como el vallado, desbroce, limpieza y, acondicionamiento. No se aplicará en ningún caso a edificios protegidos que afecten a exterior o a elementos protegidos.

La declaración responsable también servirá para iniciar obras mayores de reforma en edificios existentes, acondicionamiento de locales sin uso, refuerzo estructural, rehabilitación energética de fachadas, o supresión de barreras arquitectónicas. En estos casos, nunca podrá usarse para elementos ni edificios protegidos, para crear o ampliar nuevas plantas, para segregaciones, o para cambiar el uso de un local a vivienda o de oficina a vivienda.

Y, por último, este modelo también servirá para obras de demolición de edificaciones auxiliares de escasa entidad que no afecten a infraestructuras públicas de agua o vertido; para la instalación de grúas, siempre que el brazo de la grúa no rebase la superficie del solar; para la primera ocupación de edificios de vivienda; y para proyectos de ejecución sin modificación del proyecto básico ya autorizado por licencia.

Además, para la reforma interior siempre que el edificio no se encuentre protegido; para acondicionar locales en los que se desarrolla actividad clasificada (excepto obras exteriores y elementos protegidos por Patrimonio); para la apertura de actividad no clasificada (excepto edificios y entornos protegidos por Patrimonio); para la apertura y cambio de titularidad de actividades no clasificadas; y para el cambio de titularidad de antenas de telefonía móvil o su nueva instalación en cubiertas (si no es edificio BIC).

Autorización inmediata

Por otro lado, para aquellos supuestos sometidos a licencia y fuera del ámbito de la declaración responsable, se podrá habilitar una autorización inmediata (licencia exprés) desde la solicitud para el inicio de obras de excavación y cimentación hasta cota cero. Esto afecta a obras de nueva planta y se habilita la autorización inmediata en el momento de la presentación del proyecto básico de construcción para acometer las obras de excavación y cimentación a cota cero.

Una simplificación que según ha destacado Serrano permitirá ganar cuatro meses respecto al tiempo que se necesita en la actualidad, "dependiendo de las características de la edificación y de los suelos en los que se ubicaba", ha apuntado. Esto, etre otras cosas, permitirá agilizar la construcción de vivienda.

Para ello se exigirá se acompañe a la solicitud de licencia con una documentación específica: acta de alineaciones y rasantes emitida por el Servicio de Información Geográfica; informe vinculante tramitado previamente a través de consulta urbanística especial en relación a los condicionantes urbanísticos que afecten a plantas bajo rasante; y el compromiso del promotor en relación con la obligación de reposición de la realidad física alterada a la situación inicial en caso de que no se obtenga licencia urbanística para la edificación. Todo esto busca que el ayuntamiento no pierda el control sobre los permisos y garantizar que todos los procesos cumplen con la norma.

Además, se incluye el aval de reposición de aceras; el documento que garantice la reposición de la realidad física alterada a la situación inicial que será devuelto una vez obtenida la licencia urbanística; el proyecto básico completo y el proyecto de ejecución de, al menos, la primera fase relativa a excavación, cimentación y ejecución de edificación de plantas bajo rasante.

Las excepciones donde no será posible son las edificaciones en entornos o conjuntos protegidos, y las edificaciones en áreas de intervención pendientes de aprobación definitiva de instrumentos de planeamiento o gestión --reparcelación o urbanización--

Asimismo, en el momento de iniciarse las obras se girará una visita de inspección por el Servicio de Información Geográfica quien levantará acta que se incorporará al expediente administrativo. Igualmente, y una vez terminada la excavación se girará nueva visita de Inspección por el Servicio de Inspección urbanística a fin de llevar a cabo el replanteo de la cimentación.

Además, para obras de reforma en edificios existentes, en el caso de que las actuaciones pretendidas afecten a edificios, entornos o conjuntos protegidos podrán tramitarse en dos procedimientos: mediante licencia que incluya todas aquellas actuaciones que afecten a elementos protegidos expresamente o al exterior del inmueble, o mediante declaración responsable que incluya todas aquellas actuaciones que afecten a interior, sin afectar a elementos protegidos del inmueble.

El PSOE critica la medida

Por su parte, el concejal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Horacio Royo, ha calificado la licencia exprés anunciada por la alcaldesa, Natalia Chueca, como una "ocurrencia" y ha advertido que la instrucción planteada por el Gobierno del PP genera "inseguridad jurídica" y "reduce la capacidad de control de la Administración".

Los socialistas han apostado por una reforma en profundidad de la Ordenanza de Medios de Intervención en la Actividad Urbanística para que se unifiquen los procedimientos y solo haya una única solicitud.

El concejal socialista ha explicado que lo anunciado por Chueca implica "ni más ni menos" que los trabajos de cimentación y excavación se empiecen a ejecutar sin la licencia. "Supone que se inicien sin que haya habido la más mínima evaluación por parte de los técnicos municipales que precisamente, velan por que este tipo de obras cumplan con todos los requisitos arquitectónicos, de seguridad y medioambientales", ha señalado.

Con el planteamiento del Gobierno del PP, ha destacado Royo, "nos encontraríamos con la posibilidad de que el proyecto presentado no cumpliese con las diferentes normativas existentes y que cuando los técnicos pudiesen evaluar y detectar esas deficiencias, las obras estuviesen ya en marcha o incluso terminadas".