Ruina inminente: los tres edificios desalojados del Gancho tendrán que ser derribados

El desenlace vuelve a repetirse. Los tres edificios que han sido desalojados preventivamente en la zona de Zamoray-Pignatelli, en el Casco Histórico de Zaragoza, van a acabar siendo pasto de la piqueta debido a su mal estado de conservación, que hace que resulte inviable, según el consistorio, realizar ninguna acción encaminada a su rehabilitación. Estos tres bloques, por tanto, serán demolidos en las próximas semanas tras haber sido declarados este viernes en estado de "ruina inminente", uniéndose así a una lista que sigue creciendo de bloques que han seguido este mismo camino.

En un primer momento, fuentes del área de Urbanismo avanzaron que, según la primera inspección, el edificio que parecía estar más comprometido era el de los números 72 y 74, que comparten estructura. Uno de los pilares básicos de la construcción se había descalzado, es decir, no estaba apoyado, debido a que el suelo había cedido por la infiltración de aguas fecales y pluviales debido al mal estado de las bajantes.

Parecía entonces que, aun así, el edificio podía salvarse si se acometían las obras necesarias, pero hoy, tras la visita de la Policía Local, los Bomberos y los técnicos de una empresa especializada, se ha descubierto que el estado del inmueble es peor de lo que se había notificado en un primer momento. Por lo tanto, ahora, el ayuntamiento va a proceder a cerrar los accesos y acometerá la semana que viene un apuntalamiento del inmueble para garantizar su estabilidad durante los próximos días, cuando los propietarios de las viviendas podrán volver acompañados por agentes para terminar de recoger sus enseres. Posteriormente se procederá, de forma subsidiaria por parte del consistorio, a derribar el bloque.

En ese mismo punto de la calle Pignatelli ya se derribó un edificio hace muy pocos meses. En noviembre, la Policía Local entró en el portal del número 76 de esta vía, que estaba considerado por los vecinos como uno de los puntos más conflictivos del barrio ya que los pisos estaban habitados por okupas "violentos". También se ejercía la prostitución y se vendían drogas. El bloque acabó reducido a escombros. Ahora los números contiguos, el 74 y el 72, correrán la misma suerte, por lo que quedará libre un gran solar en pleno corazón del barrio.

Derribos

El concejal de Urbanismo, Víctor Serranono descartó que en un futuro toda esta parcela pueda entrar a formar parte del catálogo municipal de suelos a través de la compra o la expropiación de los suelos. No obstante, matizó que lo urgente en estos momentos es construir nuevas viviendas, tal y como anunció la alcaldesa en el debate del estado de la ciudad -más de 120 en ese mismo entorno- en los suelos que ya ha adquirido el ayuntamiento en el barrio.

Al número 74 y 72, que se unen al 76 de esa misma calle, se sumará también el de Zamoray 13, otro de los desalojados esta misma semana. Todos formarán parte de una lista de edificios declarados en ruina inminente en los últimos meses en este entorno del Casco Histórico en el que también están, por ejemplo, Cerezo 39.

No obstante, los desalojos de edificios no solo se han dado en el barrio del Gancho. Otros inmuebles en otros barrios de la ciudad, como Torrero y Delicias, también han tenido que ser vaciados aunque fuera de forma temporal en los últimos meses por derrumbes o problemas en su estructura.Toda esta situación ha conllevado toda una serie de actuaciones por parte de los Servicios Sociales municipales.

Según ha detallado este viernes la concejala de Políticas Sociales, Marian Orós, entre el 1 de enero y el 30 de mayo de este año 144 personas han tenido que ser reubicados de forma urgente y temporal por los Servicios Sociales tras haber sido desalojados de sus hogares a causa del mal estado de las edificaciones. Del total, unos 100 han permanecido en pisos propiedad del ayuntamiento, mientras que 44 se fueron a hostales o módulos familiares del albergue.

Orós aprovechó su comparecencia ante los medios para defenderse también de los ataques de Zaragoza en Común, que acusó al Gobierno de no haber coordinado el plan extraordinario de inspecciones en Zamoray-Pignatelli con los Servicios Sociales para garantizar la alternativa habitacional a las personas que tuvieran que ser desalojadas de sus casas. "Estoy molesta. Que ZeC hable de improvisación me enfada porque, fundamentalmente, nuestra forma de trabajar en estos casos sigue estrictamente el protocolo que redactó Zaragoza en Común en el año 2018, un documento que, por cierto, no descarto mejorar", afirmó Orós.

Por su parte, Serrano quiso "dimensionar" el problema. "Ya se han realizado un número importante de inspecciones -hay previstas 277 en Zamoray-Pignatelli- y, por el momento, se han desalojado tres bloques. Aunque sean muy lamentables las circunstancias de estas familias, son tres edificios dentro de todo un barrio", ha explicado Serrano.