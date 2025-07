En pleno corazón de Zaragoza, entre el bullicio de sus calles, nos encontramos con la Plaza de los Sitios, una de las zonas de la ciudad donde hay gran variedad de propuestas culinarias. Desde bares para desayunar hasta restaurantes para poder cenar en pareja o en grupo. Pero en la calle Zurita, número 21, hay un restaurante dedicado a los amantes de las carnes a la brasa y los vinos aragoneses: Carnívoro Wine&Grill.

Desde hace 12 años, Carnívoro, el restaurante principal del Grupo Carnívoro, sorprende con sus nuevas propuestas que combinan en la mesa los mejores platos para compartir y las carnes más selectas con postres que no dejan indiferente a ninguno de los comensales. Acompañado de su decoración, con luces tenues e inspirándose en un restaurante retro de los años 60.

En imagenes | Carnívoro, el restaurante con los mejores huevos rotos de Zaragoza: “Nos hace especiales, más que la carne” / Josema Molina

Carnes a la brasa y el plato que todos piden

En este restaurante tienen capacidad de hasta 55 personas para cenar en su interior, aunque también cuentan con terraza para estos días de verano, donde se puede disfrutar de sus platos para compartir y de un vino fresco. "El restaurante tiene capacidad de 55 personas en su interior. Los días buenos hemos llegado a tener 110 personas comiendo" nos explica José, el encargado de Carnívoro, quien se ocupa del restaurante y del servicio.

En su carta podemos encontrar una gran variedad de cosas, empezando por sus platos para picar donde destacan las croquetas de rabo de toro, también tres tipos de ensaladas diferentes, para todos los gustos y diferentes entre ellas como la ensalada de tomate y burrata con pesto o su ensalada mil islas de langostinos.

Aunque lo que más destaca, tanto del restaurante como entre los clientes no es ninguna de sus carnes... son sus huevos rotos con salsa de setas y queso. "Nos hace especiales, curiosamente, algo que no tiene que ver con la carne, nuestros huevos rotos" confiesa José. "Es un plato que no es carne, pero es diferente y a la gente le gustan mucho".

Si hablamos de sus carnes, por lo que más especial es este restaurante, ya que todas ellas son hechas a la brasa, José destaca dos sobre el resto "el plato estrella la Picaña de Angus". Mientras que otra de las recomendaciones que nos hace el encargado del restaurante y que, según él se trata de la favorita de muchos de los consumidores, es la Pluma Ibérica con 3 salsas. "Fíjate que no es vaca, es cerdo, pero a la gente le gusta mucho la Pluma".

Los mejores acompañantes: los vinos

Para acompañar bien cada plato de su carta cuentan con una gran extensión de buenos vinos, para todos los paladares, desde tintos hasta blancos, pero también rosados. No solo cuentan con vinos de nuestra tierra, como los famosos vinos tintos llegados desde el Somontano, Cariñena o Calatayud. También podemos disfrutar de los mejores sabores de una de nuestras comunidades vecinas: La Rioja.

"Personalmente, el Pago de Carraovejas" reconoce José el vino que él elegiría de la carta de Carnívoro, aunque para los clientes es otra. "El Pago de Los Capellanes Roble es el que más se suele pedir". Además nos reconoce que los grupos de chicas suelen pedir vinos más dulces, es decir: vinos blancos, como los Verdejos, de los que cuentan con: Monopole Siglo XXI Verdejo y José Pariente Verdejo, ambos en la versión "Rueda".

Regala una experiencia en Carnívoro

Otra de las cosas que podemos encontrar en Carnívoro y que lo distingue y marca la diferencia con otros restaurantes de Zaragoza son sus famosas "tarjetas regalo", con la que se puede regalar una experiencia en el restaurante.

Para conseguirlas tienes que acudir al local, elegir el importe, activar la tarjeta y solo te queda regalarla a esa persona con la que quieras tener esa cita. Además, no tienen fechas de caducidad, por lo que puedes usarlas cuando mejor te venga. "Sí, ha sido un éxito, sobre todo para regalos de parejas o para cumpleaños", admite José.

Gracias a sus carnes selectas, a sus famosos huevos rotos, nombrados como los mejores de la capital aragonesa y a su variedad de vinos, Carnívoro, es el restaurante perfecto para una velada que no podrás olvidar.