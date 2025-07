Prohibido nadar, el vicio y ser inquieto: así han cambiado las normas de comportamiento en la Universidad de Zaragoza

Prohibido nadar entre los meses de junio y septiembre. Nada de sombreros redondos. Por su puesto, no se admite «estar amancebado». Y tampoco se permite «ser inquieto en la escuela ni fuera de ella». Todas estas normas han estado vigentes a lo largo de la historia para los alumnos de la Universidad de Zaragoza, una institución que aprobó su última ley de Convivencia Universitaria en 2021. Ese texto, ahora en vigor, dista mucho de los que rigieron en siglos atrás. Ahora, gracias al trabajo de Archivo Universitario, se han recuperado varios expedientes disciplinarios que dan cuenta de la rigidez de las reglas que imperaban.

Y es que la Universidad de Zaragoza, según consta en la documentación que guarda el archivo, tuvo cárcel propia desde el momento de su creación y era el rector quien juzgaba los delitos que cometían los estudiantes siempre que no fueran graves.

Las leyes universitarias regulaban sobre todo el comportamiento y la moral de los alumnos. En el año 1583, los primeros estatutos ya recogían que los rectores debían tener «buen cuidado» de que los estudiantes «no jueguen con dinero, no juren, no blasfemen, no vivan en casas sospechosas, no anden de noche como distraídos y viciosos, no sean rencillosos, no mofen a otros, no den ocasión de riñas, no perturben la paz y sosiego de la universidad y no lleven armas».

Toda esta información, documentada y extraída por los profesionales del Archivo Universitario, se ha recogido en un dossier publicado en la página web del campus público: Disciplina. Delitos y faltas en la Universidad de Zaragoza del siglo XIX. Este documento forma parte de la serie Los Tesoros del Archivo, una serie de publicaciones con las que se pretende dar a conocer y poner en valor la labor documental que se realiza desde el edificio Paraninfo.

«Lo que más nos costó es poder entender los documentos, que están escritos a mano. Nuestro objetivo es poder visibilizar estos textos para que después puedan investigarse más en profundidad. Queremos que nuestro trabajo sirva a la sociedad y acercarnos al ciudadano», explica la directora del Archivo Universitario, Ana Isabel Gascón, que insiste en que son muchas las manos y los ojos que hacen falta para realizar este trabajo. «Es una labor de grupo», añade.

Realizando sus indagaciones, los profesionales del archivo descubrieron cosas que hoy en día nos parecen imposible. El hecho, por ejemplo, de prohibir a los estudiantes nadar, «resulta cómico» hoy en día. «Pero hay que entender que en la época se ahogaba mucha gente y también se podían contraer enfermedades», cuenta.

Arrestado por no vestir bien

A lo largo de su recorrido por la historia de las normas universitarias, desde el archivo han analizado algunos expedientes concretos de alumnos que no se portaron todo lo bien que deberían. Está el caso, por ejemplo, de Pantaleón Galilea, que en 1827 cursaba 5º de Leyes, que fue juzgado por el rector tras ser acusado por un catedrático de oratoria por acudir mal vestido a clase en una época en la que las normas de vestimenta eran muy rígidas. Todos los alumnos debían llevar sotana larga y manteo. ¿Y cómo fue Pantaleón? Así lo relataba el profesor en su texto acusatorio: «En el día de hoy, estando en la academia de oratoria, la cual tengo el honor de presidir, se presentó en la Cátedra un joven en capa azul turquís, sombrero redondo, casaca y pantalón negros y habiendo notado tal descompostura le reconvine con la obligación de ir arreglado al traje escolar, a lo que respondió no estar obligado a ello por ser mero oyente. Después de varias contestaciones sobre este punto, le mandé que desocupase la Cátedra, lo cual no quiso hacer». El rector condenó al estudiante a arresto domiciliario y, como el estudiante se lo saltó, Pantaleón Galilea fue excluido de la Universidad de Zaragoza y tuvo que pagar las costas del proceso».

Otro de los expedientes estudiados cuenta que el alumno Don Jacinto Cabestani, cursante de 7º de Leyes, insultó al profesor Manuel Laredo en 1833 después de hacer un examen. Según los testimonios de los testigos que participaron en el juicio, Cabestani le llamó a Laredo «botarate», entre otras expresiones ofensivas, lo que le valió al alumno la reclusión en la cárcel de la universidad.

No obstante, el rector no solo juzgaba los sucesos que ocurrían dentro de la universidad, también aquello que los alumnos hacían fuera. Es el caso de una riña entre dos amigos, Pedro Lázaro y Manuel de la Figuera, que se despidieron amablemente justo antes de que el primero le clavara una navaja al otro. El arma blanca se dibujo en el expediente disciplinario, un documento que acompaña estas mismas líneas. Y otro caso: en 1800, los estudiantes Luis Escudero y Manuel Sainz fueron juzgados por el rector después de que un tercero les hubiese acusado de compartir habitación con «dos mujeres al parecer de mala vida».

En 1814 se emitió otro edicto rectoral que da cuenta de cómo ha cambiado la disciplina: los trajes no podían indicar «ligereza de ánimo», no se podía fumar con el traje escolar puesto, de «noche cerrada» no se podía «andar en cuadrillas» y, por supuesto, debían oír misa «diariamente».