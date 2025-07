Tres paseos y una encrucijada para decidir cómo será la Zaragoza del futuro

Es una reforma que llevaba tiempo pendiente. La posibilidad de acometer esta obra hacía tiempo que resonaba en la cabeza de la alcaldesa, Natalia Chueca.Y por fin la regidora se atrevió a verbalizarlo esta semana en su discurso del debate del estado de la ciudad. El Ayuntamiento de Zaragoza acometerá las reformas de los paseos María Agustín, Pamplona y Constitución a partir de 2027, una obra que supondrá un reto mayúsculo para el consistorio tanto por la inversión requerida como por las afecciones que generarán las máquinas en un eje que es uno de los que más tráfico soporta de la ciudad.

Por el momento, el compromiso adquirido por la alcaldesa pasa por «iniciar la redacción de los estudios previos para la reforma integral de»_estas tres avenidas, es decir, iniciar la tramitación de un proyecto que costará tiempo ejecutar. Quizá para las elecciones de 2027 la regidora pueda presentarse con las recreaciones de los tres paseos reformados, quizá... Pero ese será todo el rédito que pueda sacar de estas obras en el presente mandato.

Para poder calibrar la magnitud de la promesa de Chueca cabe recordar a cuánto va a ascender la inversión en otras reformas que van a acometer en la ciudad o que ya se están ejecutando. Por ejemplo, en la remodelación del Coso y la plaza San Miguel, un tramo que cuenta con poco más de 500 metros de longitud, la factura estimada está en 8,9 millones de euros. En la avenida Navarra el Gobierno municipal va a gastar, entre la fase 1 y la fase 2, 10,5 millones de euros para renovar un tramo de 600 metros que va desde la avenida Madrid hasta la calle Rioja. Pues bien, el eje de los paseos María Agustín-Pamplona-Constitución suma más de dos kilómetros, el cuádruple. No obstante, una obra y otra nunca es comparable y a día de hoy es complicado estimar cuánto costará la reforma de los tres paseos que, además, son muy diferentes entre sí. Y es que seguramente el paseo Constitución no requiera de los mismos trabajos en profundidad que Pamplona y María Agustín, y puede que las máquinas no abarquen toda la longitud de esta última calle y la remodelación se centre en el tramo más céntrico, desde Averly hasta la puerta del Carmen. Pero esos detalles se desvelarán en el futuro.

La incógnita es, en realidad, cómo será la reforma de estas avenidas. Cómo cambiarán. «Lo que no puede faltar, por supuesto, es más espacio para el peatón, carril bici, más árboles y más zonas verdes. Pero es que eso, a día de hoy, se tiene que dar por supuestísimo». Habla el arquitecto Miguel Ángel Jiménez, que en su momento trabajó en el consorcio de la Expo, cundo el urbanismo de la ciudad se transformó y modernizó en pocos años.

Visión de conjunto

Jiménez explica que, más allá de las reformas que se planteen en los tres paseos anunciados o en otras calles que pronto estarán en obras, como el Coso, «falta una visión de conjunto» de la ciudad.

«A mí me puede parecer bien lo que van a hacer en el Coso de forma aislada. O me podrá gustar lo que hagan en el paseo Pamplona. Pero lo que echo de menos es alguien que piense en el conjunto. A la hora de diseñar estas nuevas avenidas hay que tener muy claro, por ejemplo, hacia dónde quieres trasladar el tráfico o qué red de transporte público quieres», opina el arquitecto.

En su opinión, en el diseño de la reforma de la avenida Navarra «ya se perdió una oportunidad» porque no se dejó espacio para «una línea de transporte de alta capacidad, algo que va a ser necesario antes o después». «Se puede llamar tranvía o como se quiera, pero en una ciudad con 700.000 habitantes y que va a seguir creciendo hay que plantearse estas cosas. No puedes diseñar una avenida sin tener esto en cuenta», reflexiona. Y es que la avenida Navarra hubiera sido una de las opciones para llevar la línea 2 del tranvía. Igual que lo son el paseo Pamplona, María Agustín y Constitución. «Yo soy partidario del tranvía, pero es verdad que ahora existen otras opciones de transporte de alta capacidad. Sea la opción que sea la que se considere, esto tiene que tenerse en cuenta. En otras ciudades europeas sería impensable que no se estuvieran planteando esta cuestión», asegura el arquitecto.

Otro de los aspectos que Jiménez señala como cruciales es la reordenación del tráfico. La reforma del paseo María Agustín y Pamplona va a ser posible debido a que antes se habrá acometido ya la remodelación del triángulo del Portillo, una obra que permitirá trasladar el segundo cinturón de la ciudad desde el paseo María Agustín hacia la avenida Anselmo Clavé, que contará con seis carriles de circulación en toda su longitud.

«Echo de menos que alguien piense en el conjunto. Hace falta una visión global», dice un experto

Eso permitirá que los coches eviten el centro de la ciudad con el objetivo de descongestionar la plaza Paraíso, que es el principal nudo para el tráfico del centro de la capital aragonesa. «Pero en realidad lo que vas a hacer es mover el segundo cinturón 30 metros. Vas a sacar los coches de la plaza Paraíso para llevarlos todos por el Portillo. Lo que habría que hacer es ser más ambiciosos y mover todo ese tráfico hacia el tercer o incluso el cuarto cinturón, vías que están infrautilizadas porque la gente sigue discurriendo por los ejes que cruzan la ciudad por el centro», opina el arquitecto.

A este hecho hay que sumarle todas las viviendas que se están construyendo y se van a construir en la zona. En la pastilla del Portillo caben 220 pisos, a los que hay que sumar otros tanto ya en obras o proyectados. «Eso son entre 600 y 1.000 viviendas más en una zona que ya de por sí va a estar saturada. A la hora de reformar hay que pensar en estas cosas», apunta Jiménez.

Sea como fuere, todavía queda tiempo para que se conozcan los diseños de los paseos anunciados por Chueca. Antes quedan muchas otras obras.