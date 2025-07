El Corazón Verde, la terraza de Zaragoza que vive por y para la música en directo: "Algunos artistas nos contactan porque otros nos han recomendado"

Uno de los placeres veraniegos favoritos de la mayoría de las personas es sentarse en una terraza con un cóctel en mano, mientras charlas con tu familia, pareja o amigos. Y si a eso le sumas, además, música y unos atardeceres de ensueño, el resultado es una experiencia inolvidable. En Zaragoza, todo esto es posible gracias a un pequeño local situado a la orilla de un famoso cauce.

A un lado del Canal Imperial se encuentra una terraza entre toda la arboleda que lo rodea. Hace 15 años, María Luisa Usoz y Carmen Higueruela decidieron crear un lugar de encuentro en el que disfrutar de su mayor pasión: la música. “El Ayuntamiento puso a disposición espacios sin licitar para que la gente presentara proyectos, y ahí surgió la idea de hacerlo juntas”, confiesa Maria Luisa. Y así decidieron abrir las puertas de uno de los quioscos que recorre el canal, en la Calle África 8.

Con una vida llena de melodía, llevaron su cultura y su experiencia a ‘El Corazón Verde’, que no solo es una terraza, sino también una sala de conciertos. Multitud de artistas han pisado ya su pequeño —pero acogedor— escenario. Desde artistas nacionales como Mario Cobo, hasta cantantes internacionales tales como Calder Allen y Charlie Sexton; conseguir que intérpretes conocidos a escala mundial lleguen a su local para las dueñas “es un sueño”.

Un refugio para los artistas

No solo es ver a muchos de sus artistas favoritos cantar y tocar en su local lo que les da una gran sensación de gozo, sino esas charlas que se tienen con cerveza en mano detrás del telón. “No solo los ves actuar, es que cenas con ellos”, cuenta. De esta manera, han conseguido ser conocedoras de muchas inquietudes que otros fans nunca serán capaces de descubrir.

EN IMÁGENES | El Corazón Verde, un lugar de encuentro para la música y los cócteles / Pablo Ibáñez

“Hace poco estuvo el guitarrista de Bob Dylan durante 20 años, pero no hablamos de Dylan, sino de él —confiesa con orgullo—. Por unos momentos es como un amiguete más, y esas pequeñas cosas son las que más satisfacción me dan”. Ese trato, que solo los afortunados son capaces de tener, en el Corazón Verde lo valoran como si de una gota de agua en medio del desierto se tratase.

Mantener el local no es coser y cantar

Pero conseguir esto no ha sido —ni es— fácil para las dueñas. Sin subvenciones ni ayudas, han conseguido salir adelante gracias a su pasión por la música. “No ganamos nada con las entradas y, si no se venden, ni cubrimos los gastos”, revela. Es un auténtico reto para ellas mantener a flote el lugar con lo generado en barra. Es, literalmente, un negocio que se nutre por amor al arte.

A estas dificultades se suma el invierno, la peor época del año para aquellos trabajos que funcionan al aire libre. Además de los conciertos, El Corazón Verde incluye varias iniciativas gratuitas para atraer clientela: el Ciclo de Cine de Terror y presentaciones fotográficas. Aunque económicamente supone un gran gasto debido a los altos costes de las productoras, su afán por la cultura gana en la balanza.

Un solete repsol a la espalda

Todos estos años de incansable trabajo han servido para posicionarse como uno de los espacios dedicados a las actuaciones más destacados del panorama musical en Zaragoza. Por ello, fueron nominadas por los Premios de la Música Aragonesa en la categoría ‘Mejor sala de conciertos’.

Además, su larga trayectoria en barra y sus mojitos cubanos y caipiriñas inigualables fueron los causantes de que recibieran este mismo año un Solete Repsol. Aunque, para inigualable la reacción de Chusa, la madre de Maria Luisa, que comparó el galardón con un curioso objeto de cocina: “Llamé a mi madre y le dije: ‘Tengo una buena noticia, ¡Nos han dado un solete Repsol!’. Y ella me contestó: ‘¡Extraordinario! Yo tengo otra. Te he comprado tres sartenes por tu cumpleaños’”.

Sartenes para que, los domingos por la mañana, sirva a su clientela el tapeo del vermut o, en domingos especiales, una gran paella. Todo ello acompañado de sus especiales cócteles, que se caracterizan por salirles “de lujo” y ser completamente naturales, sin florituras ni contenido embotellado.

El cariño de sus clientes

Con música folk de fondo y una caipiriña en la mesa, los clientes disfrutan de un tardeo en el corazón del Canal Imperial. Es gracias a ellos por lo que María Luisa y Carmen pueden seguir brindándoles la oportunidad de conocer a diferentes artistas a precios completamente accesibles. “Tenemos ya una pequeña comunidad de seguidores fieles que nos permite sostenerlo”, cuenta María Luisa.

Pero algo especial de este tipo de negocios es el boca a boca, que, sin quererlo, llega a personas que hacen mucho más especial un local: “Algunos artistas incluso nos contactan directamente porque otros les han recomendado el sitio”. Y así es como las dueñas siguen poco a poco cumpliendo sus sueños y metas.

Una programación que promete

Una exclusiva que María Luisa confesaba con una gran sonrisa en la cara: Sara Lee Guthrie, próximamente en El Corazón Verde. No solo su semblante es lo que refleja la pasión por ese famoso apellido entre los fans del folk, sino un tatuaje en el antebrazo de la guitarra de Woody Guthrie, el abuelo de la cantante. Pero Sara Lee no irá sola. Irá a trío con su hija y su sobrina, la cuarta generación Guthrie.

Otro artista que pisará el escenario de El Corazón Verde será Freebo, bajista de Willy DeVille y Bonnie Raitt. “Una leyenda— comenta—. Últimamente estamos en racha”. Después de varios sold out de cantantes internacionales, el verano llega con músicos nacionales. Próximamente, será DJ Mr. Alekrisna el que lidere la escena que el local le ofrece.

La música no deja de sonar

En verano se reducen las actuaciones y, con ello, las ganancias. Pero María Luisa tiene algo muy claro: “Ricas no vamos a ser, pero hacemos lo que nos gusta. Y eso ya es mucho”.

A orillas del Canal Imperial, la terraza abre de lunes a jueves, de 17:30 a 23:30; los viernes y sábados, de 17:30 a 1:30; y domingos de 12:00 a 15:30 y de 17:30 a 23:30. Y, aunque las actuaciones en vivo solo sean los fines de semana, la música nunca deja de sonar.