El Bizi llega a todos los barrios de Zaragoza: "Es más rápido, más cómodo y supone menos esfuerzo"

Desde hoy el servicio de bicicletas públicas de Zaragoza está disponible en todos los barrios de Zaragoza. Bizi Zaragoza llegó el pasado mes de enero a la ciudad, pero no ha sido hasta día de hoy que el servicio se ha asentado por completo en barrios como las Fuentes, San José, Valdespartera o Torrero, entre otros.

A partir de las 00:00 horas las diferentes estaciones que ya llevaban más de un mes siendo instaladas por los barrios empezaban a estar disponibles para que los ciudadanos zaragozanos pudieran utilizar este servicio que lleva en activo durante seis meses. Con esta segunda fase se espera que las cifras aumenten. Por un lado, casi se duplican las estaciones y las bicicletas disponibles. Se pasa de 108 puntos de anclaje a 276 y de 1.080 ciclos a 2.500. Por otro, el número de usuarios, ya que ahora Bizi Zaragoza será más accesible para todos los zaragozanos.

“Todavía no la había usado porque cogerla y tenerla que aparcar a 300 metros de mi casa como está la más cercana no era plan, ahora sí que merece la pena. Ya me he descargado la aplicación”, explica un vecino de San José mientras porta su bici particular. Ahora el zaragozano aparcará su vehículo personal y empezará a utilizar el servicio público. “Siempre viene ver tener disponible algo así”, añade.

Como él, otra usuaria cogía la bicicleta en la plaza Utrillas. “Es más rápido, más cómodo y supone menos esfuerzo”, cuenta. Ella ya las había probado al adquirir un viaje de un día, pero con la ampliación se ha decidido a comprar el abono anual porque, entre otras razones, “está muy bien de precio”.

Más comodidad

Para los usuarios más habituales, también se gana en comodidad con la llegada de nuevos puntos de anclaje. “Ahora que han abierto aquí otra estación mejor, antes tenía que ir a cogerla a Monasterio de Samos”, afirma otro usuario del servicio en la plaza Utrillas. La creación de más puntos va a permitir solucionar otros problemas. “A veces ibas a la estación y no había bicicletas, pero como a partir de hoy hay más puntos cerca, pues si no hay o se están cargando vas a otro de los que están por aquí”, explica el vecino.

En su caso, desde que en enero empezó el servicio de bicicletas de la ciudad decidió probarlo y ahora afirma que “es lo más cómodo”. “Tal y como está el tráfico con los coches y los buses esto es supercómodo, llegas a los sitios enseguida tal y Zaragoza tiene buenos carriles bici por lo que no tienes problema”. Este usuario está tan contento con Bizi Zaragoza que incluso lo utiliza en sus días festivos. “Lo cojo para dar una vuelta y volver, está genial”, concluye.