El Bizi Zaragoza se despliega por toda la ciudad con el objetivo de llegar a los 50.000 abonados

Era una de las principales carencias del servicio de bicicletas públicas de Zaragoza. Desde su puesta en marcha en el año 2008, muchos barrios reclamaban la ampliación del Bizi para que más vecinos pudieran utilizarlo. Incluso ZeC intentó agrandar el mapa de estaciones aunque sin éxito tras un auto desfavorable por parte del Tribunal de Contratos tras un recurso del PP. Pero eso es cosa del pasado. Ahora, por fin, los ciclos turquesas -antes rojos- del ayuntamiento están disponibles en todos los distritos urbanos de la capital aragonesa.

Así, desde este lunes están ya operativas las 276 estaciones y las 2.500 'bizis' de un servicio renovado que se puso en marcha en enero y que hasta ahora, durante estos seis primeros meses del año, ha contado con 108 aparcamientos y 1.080 ciclos. Estaba previsto que esta ampliación se hubiera acometido en octubre, pero finalmente la empresa adjudicataria ha podido acortar los plazos de implementación y lo ha tenido listo tres meses antes de lo previsto. De un día para otro, por tanto, el sistema ha doblado su capacidad y desde el consistorio esperan que se doble también el número de usuarios abonados.

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha presentado este lunes la ampliación del Bizi. / PABLO IBÁÑEZ

En estos momentos, el Bizi cuenta con 21.000 abonados anuales y el objetivo del área de Movilidad, según ha insistido la alcaldesa, Natalia Chueca, este lunes, es poder alcanzar los 50.000 en los próximos meses. Y es que con la ampliación se le va a dar servicio a un montón de barrios que hasta ahora no contaban con este servicio, como son Miralbueno, Oliver, Valdefierro, Montecanal, Arcosur, Rosales del Canal, Valdespartera, Casablanca, Torrero, Parque Venecia, gran parte de San José, Las Fuentes y Santa Isabel. En total, son más de 240.000 vecinos nuevos los que podrán disfrutar a partir de ahora de estaciones cerca de sus casas.

"Estoy convencida de que este nuevo Bizi, que duplica al anterior, va a ser un éxito gracias también a la importante red de carriles bici de los que dispone Zaragoza, que terminará el año con prácticamente 170 kilómetros de extensión, como por la calidad del servicio que se ofrece a un precio de únicamente 30 euros al año en esta tarifa de bienvenida", explicó Chueca. A partir del año que viene, el precio del abono anual del Bizi subirá hasta los 60 euros, lo que permite viajes ilimitados siempre que no se superen los 30 minutos de trayecto, algo complicado en la capital aragonesa teniendo en cuenta además que el tiempo medio de cada viaje apenas supera en la actualidad los 10 minutos.

Inteligencia artificial

El reto a partir de ahora será equilibrar el "sistema de rebalanceo" de las estaciones, que es como llama la empresa adjudicataria del Servicio, Serveo-PBSC Urban al hecho de mover bicis de unas estaciones a otras para garantizar que no hay ninguna vacía ni tampoco llena, lo que impide poder usarlas para aparcar. "En los próximos tres meses estará ajustado", ha explicado Antonio Aranda, uno de los responsables de la compañía. "El objetivo es que todos los zaragozanos cuenten con una bicicleta pública a 5 minutos de su casa siempre disponible", ha añadido.

Ese sistema de rebalanceo se sirve de la Inteligencia Artificial para aprender e intentar ser más ágil. El servicio cuenta con una tecnología que va recopilando datos sobre las horas del día y las estaciones con más usos. "Eso permite anticiparnos a las necesidades de la red y llevar bicis allí donde se van a necesitar antes de que se vacíen", explicó Aranda. A partir de ahora, con más del doble de ciclos disponibles, el reto es todavía mayor aunque habrá que esperar para comprobar cómo se comportan los nuevos flujos de trayectos.

El sistema, no obstante, no es infalible y es habitual que, en algunas estaciones del centro, muy utilizadas, haya momentos del día en el que no queden ciclos o, por el contrario, no haya plazas para aparcar.

Para evitar este fenómeno, que es complicado de gestionar en momentos puntuales de mucha demanda, la alcaldesa de Zaragoza no descartó que, en un futuro, alguna de las estaciones más utilizadas puedan ampliarse para contar así con más bicis y con más huecos para aparcarlas.

El servicio Bizi ha sido renovado este año después de meses de tramitación del nuevo contrato del sistema público de bicicletas tras haber caducado el anterior. El vigente se adjudicó a la UTE Serveo-PBSC Urban Solutions y tiene una duración de diez años y un presupuesto para todo ese periodo de 45.936.636 euros, de los que 6,5 proceden de ayudas de la Unión Europea.