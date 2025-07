Un zaragozano en Dog House, el programa sobre adopción de perros en el 'prime time' de TVE: "Incentivamos a que las personas reflexionen"

Si alguien podía tener alguna duda sobre el tirón que podría tener un programa dedicado a la adopción de perros en el prime time de televisión, TVE despejó las dudas hace 7 días con el estreno de Dog House. La adaptación española de un formato internacional presente en 8 países cuyo leitmotiv es acercar al gran público cómo es el proceso para encontrar hogar a esta mascota sedujo a un 9% de los espectadores (o lo que es lo mismo, casi 2'9 millones de espectadores únicos y una media de 788.000 frente a la pantalla. Un éxito que, además, tiene representación zaragozana.

Por partes, y para los que se perdieron el estreno (se emite los martes a las 22.45 horas). La dinámica del reality es sencilla: diferentes familias acuden al albergue en busca de un peludo al que incorporar a su hogar. Un grupo de expertos, tras escuchar sus intereses, qué buscan y cuáles son sus hábitos, les recomiendan uno de sus perros acogidos. A partir de ahí, llega la fase de conocimiento mutuo para descubrir si llega el esperado match y la adopción se consuma.

"Como educador canino había cosas que me chirriaban, pero lo que se ve depende de tantos factores que hay que tener claro que no es algo idílico", responde el zaragozano Hugo Fernández, uno de ese puñado de expertos en Dog House encargados de asesorar y aconsejar a las familias en el programa para encontrar a su amigo peludo ideal. Su proyecto personal nacido en 2020, En clave de can, jugó a favor para ser uno de los seleccionados para el programa presentado por Chenoa.

Visión "largoplacista"

El papel de Fernández en Dog House es convertirse en "un intérprete de lo que hace el perro, que se entienda cómo se está sintiendo y qué hacer para mejorar la introducción del perro", teniendo en cuenta que las acciones transcurren en un espacio tan poco ideal como un plató de televisión.

Pese a todos los peros que se le pueda poner el salto a la pequeña pantalla, la oportunidad, a juicio de Fernández, es inmejorable para divulgar y avanzar en la educación canina respetuosa. "Hay que tener visión largoplacista, ampliar el foco y ver que se hace mucho bien a nivel general", argumenta. La razón es simple: "Llegamos a gente a la que no alcanzaríamos de otra manera".

Con todo, Fernández confiesa que quizás esa pata más educativa puede quedar coja, en parte por las particularidades del medio, un obstáculo que tratan de paliar a través de publicaciones específicas y complementarias en redes sociales. "Lo que se ve es un 10% de todo el proceso; la entrevista con las familias es más largo, el paseo dura más. Eso se comprime en 17 minutos para cada perro para que sea más televisable y parece que pasa muy rápido", dice.

Ese tiempo en pantalla, en cambio, tratan de aprovecharlo al máximo. "Podemos poner pequeñas semillas, incentivar que las personas reflexionen y se hagan preguntas", subraya el zaragozano. "La gente necesita saber cómo hacer las cosas, qué está diciendo tu perro y actuar en consecuencia. Igual hay personas que no se está planteando que está haciendo mal las cosas porque no sabe que existe una alternativa", concluye.