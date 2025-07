La Zaragoza que se conecta andando: "Tenemos que poder cubrir nuestras necesidades básicas diarias caminando"

Cuando se habla de movilidad en las ciudades siempre se piensa en la red de transporte público, pero hay una forma de desplazarse por las ciudades que es primordial y prioritaria: caminar. Procurar que todos los servicios y necesidades básicas estén a un pequeño paseo de cualquier hogar debería ser una prioridad a la hora de ordenar y desarrollar las urbes y, aunque Zaragoza es un buen ejemplo de que esto es posible, la capital aragonesa también tiene deberes en este sentido.

Lo explica el profesor contratado doctor de la Universidad de Zaragoza Carlos López Escolano, perteneciente al área de Geografía Humana del departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. "Zaragoza es una ciudad en la que puedes ir andando para cubrir tus necesidades diarias y esa perspectiva debería mantenerse y a día de hoy está por ver lo que ocurre en los nuevos desarrollos", explica el experto.

López Escolano no entra en el debate de si tienen que ser "diez, quince o veinte" los minutos de caminata hasta llegar hasta un parque, un centro de salud, una tienda o un colegio, pero insiste en que no solo son los edificios públicos los que se tienen que tener en cuenta. "El reto es integrar todos los servicios y equipamientos, y no solo los públicos, también los privados".

Es algo que ocurre poco a poco conforme se construyen los nuevos desarrollos de las ciudades, pero es algo que se debe propiciar por parte de las instituciones. Un ejemplo es Arcosur. "No vale con que haya colegios. También tiene que haber servicios privados como tiendas, supermercados, farmacias y cajeros automáticos", explica. De lo contrario, toda esa población dependerá del coche para poder cubrir sus necesidades, y eso tiene un impacto en el conjunto de la movilidad de una ciudad como Zaragoza.