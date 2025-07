Habla un experto: "Hace ya años que en Zaragoza la línea 2 del tranvía es no solo deseable sino necesaria"

El debate de la movilidad en todas las ciudades es siempre un debate inacabado porque las urbes cambian, crecen, decrecen mientras las costumbres y la tecnología avanzan. Pero en Zaragoza, si cabe, se trata de una discusión con todavía más incógnitas por despejar debido en primer lugar a las carencias de una localidad con un término municipal muy extenso, con 700.000 habitantes y un área metropolitana no muy densamente poblada, pero mal conectada con transporte público. Pero si hay una controversia sin zanjar en la capital aragonesa es la de la línea 2 del tranvía.

"No es cosa de ahora. Hace ya unos cuantos años que habría sido no solo deseable sino necesario que se hubiera puesto en marcha la línea 2". Con esta contundencia se pronuncia sobre esta cuestión Carlos López Escolano, profesor contratado doctor del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza, que ha investigado en materias como las infraestructuras de transporte y el acceso de los ciudadanos a los equipamientos y servicios esenciales. "No es un capricho, hay informes y estudios que apuntan a esta necesidad desde hace ya tiempo, como el Plan de Movilidad Urbana Sostenible o incluso informes del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza. Y ya no solo una segunda línea que cubra el eje este-oeste, sino incluso una tercera...", indica.

El principal argumento que esgrime este experto no es otro que el "rotundo éxito de la línea 1" del que no "cabe duda" si se atiende a las cifras. En opinión de López Escolano, la opción para resolver y conectar el eje este-oeste de la ciudad mediante un transporte de alta capacidad tiene nombre y se llama tranvía. "Tendría un efecto multiplicador en la demanda. Si se hace bien, las dos líneas se complementarían y ganarían usuarios", explica.

¿Y por qué enterrar otras opciones que se han puesto encima de la mesa en los últimos meses como autobuses articulados y guiados? "Pues porque si la línea 1 del tranvía fue un éxito, ¿por qué no lo va a ser la línea 2?", se pregunta retóricamente. Es decir, si la capital aragonesa dispone de un ejemplo de buena acogida en materia de movilidad, ¿por qué no copiarlo y extenderlo? "En Zaragoza este debate puede ser eterno y está muy politizado, pero en otras ciudades con las que podemos compararnos y en las que han gobernado partidos políticos de todos los colores como Sevilla, Málaga, Valencia o Bilbao todos lo tienen claro. El transporte urbano y metropolitano de alta capacidad va sobre raíles y es tranviario o ferroviario", explica.

Entre las ventajas de los tranvías sobre los autobuses, trolebuses y otros inventos sobre ruedas, señala López Escolano, está "el atractivo" para la ciudadanía. "El tranvía consiguió que mucha gente de clase media que cogía el coche para ir a trabajar lo dejara en casa. No estoy seguro de que hicieran lo mismo si la opción fuera un autobús", cuenta. Además, se añaden otras ventajas como son "la revitalización comercial, como ha quedado demostrado en el eje de Fernando El Católico" y "la regeneración urbana".

Regeneración urbana

"El tranvía ya demostró como barrios de nuevo desarrollo como Parque Goya y Valdespartera quedaron integrados en la ciudad gracias a la línea 1. Ahora que Zaragoza está creciendo, no tanto en población como sí en extensión, una segunda línea podría ayudar a conectar las nuevas zonas en expansión", añade.

Este experto se atreve a pronunciarse hasta sobre el recorrido que tendría que seguir esa segunda línea. Y no basándose en gustos sino en la red global del transporte público de Zaragoza. "La última propuesta de trayecto que se aprobó para mí era un error porque hipotecaba otros ejes de la ciudad para otras formas de movilidad en la ciudad como el autobús", explica.

Lo ideal sería, argumenta, que los raíles circularan desde Miralbueno o Valdefierro hasta Delicias para recorrer la avenida Madrid en toda su longitud -"lo que serviría para renovar completamente esta avenida", puntualiza- y cruzar el paseo María Agustín para llegar a Conde Aranda, "una calle donde no hay mucha densidad de tráfico y que también se beneficiaría de la regeneración que traerían las obras". Desde ahí, la línea 2 cruzaría el Coso hasta llegar a Miguel Servet para conectar los barrios del este de la ciudad. ¿Problemas de este planteamiento? "Que próximamente van a reformar el Coso y esto no se ha tenido en cuenta", lamenta López Escolano.

No obstante, apunta este experto, "existen errores de partida" que en la actualidad dificultan la expansión de la red de tranvías por la ciudad. Es cierto, como esgrime el Gobierno municipal del PP, que jurídicamente se antojaría complicado que esa segunda línea estuviera integrada con la primera "porque no se previó una expansión, por lo que tendría que ser gestionada por un operador diferente". "Eso da cuenta de que no se pensó en la red en su conjunto", critica.

"Pero precisamente podemos aprender de esa experiencia y esos errores para poder evitarlos en la línea 2", comenta. Otro de esos fallos es que no se permitiera que otros vehículos, aunque sea en algunos tramos, puedan circular sobre las vías del tranvía. "En otras ciudades es normal que taxis y buses circulen sobre los raíles", comenta.

Intermodalidad

Pero más allá de esa línea que uniese el eje y el oeste, este profesor de la Universidad de Zaragoza opina que, antes o después, será necesario prolongar la línea 1 para llegar hasta Arcosur por el sur y hasta San Gregorio y el Royo Villanova por el norte. "Allí, detrás del hospital, podría además crearse un nodo de conexión con el Cercanías de la gente que viniera desde Huesca y pueblos como Zuera, que tiene la estación de tren cerrada, dicho sea de paso".

Con respecto a Arcosur, "al principio la prolongación podría hacerse con una sola vía de ida y vuelta y que llegasen uno de cada tres trenes y, en función del crecimiento del barrio, ir ampliando el servicio". "Pero a medio plazo tendrá que hacerse si es que se cumplen las previsiones de desarrollo de esta zona de la ciudad", señala, ya que en este barrio en los próximos diez años podrían construirse tantas viviendas como para cobijar a 70.000 vecinos. "A largo plazo, seguramente, también tendrá que llevarse la línea 1 hasta la Feria de Muestras, Plaza y el aeropuerto", opina.

Eso es todo en lo que se refiere al tranvía, pero en opinión de López existen otros muchos 'debes' que la ciudad mantiene en materia de movilidad, como es el Cercanías. "Tenemos unas infraestructuras muy desaprovechadas. Cierto es que el entorno metropolitano de Zaragoza es débil y no existe mucha demanda, pero podrían abrirse nuevas estaciones a lo largo de la línea que ya existe para poder aumentar sus usos", dice López Escolano.

Y así es como podría mejorar la intermodalidad en la capital aragonesa, que no es otra cosa que la conexión entre diferentes líneas y modos de transporte. "En Zaragoza es una cuestión que no está bien resuelta. No hay más que ver la plaza España: los usuarios que bajan del bus para coger el tranvía invaden la calzada y cruzan por donde no deben porque no se pensó en esta cuestión".

Por si fueran pocos los elementos del debate, López Escolano añade otro ingrediente más, las bicicletas. "Se ha hecho poco para cumplir con el Plan Director de la Bicicleta. Faltan muchas conexiones para finalizar una malla completa que dé servicio y que conecte todos los distritos y, al mismo tiempo, hay ejes, como Fernando El Católico, que ya están teniendo problemas de saturación en algún tramo", explica.