Emprender en Zaragoza: "Cuando uno tiene un sueño tiene que hacerlo solo"

Carlos Rojas ha tomado el relevo de una de las tiendas de la calle San Miguel. Esto ha sido posible gracias a las ayudas municipales del Ayuntamiento de Zaragoza tanto para empezar como para el relevo de la actividad de los autónomos. Él ha tomado el control de una tienda de café, té e infusiones y ha sido uno de los primeros en recibir estas ayudas para poder empezar a llevar a cabo uno de sus sueños, dirigir un negocio.

Rojas es un barista colombiano que quería llevar el café de su tierra a los zaragozanos. "No tenía en mi cabeza que fuera a tener una tienda física, quería tener una bodega y ahí hacer café, pero se me hacía muy difícil tener una infraestructura económica para tener una tienda y luego también la técnica que implicaba buscar un local, hacer estudio de mercado, plan de empresa…", comenta el colombiano. La oportunidad ha llegado con las ayudas del Ayuntamiento de Zaragoza y tras, claro está, tras conocer el traspaso de la tienda. Esta fórmula, la del traspaso, es una ventaja porque "ya cuenta con una clientela establecida y está en un lugar privilegiado". El emprendedor va a buscar imprimir su sello personal en el negocio y por eso quiere robustecer la línea de café trayendo más de Colombia.

Para el autónomo, emprender era lo que tenía que hacer. "Cuando uno tiene unos sueños específicos tiene que hacerlos solo, no puede hacerlos en una empresa. Cuando uno quiere hacer lo que verdaderamente ama tiene que emprender", afirma Rojas. Él, además, dice que lo más importante para empezar un negocio como autónomo, aunque no sea fácil, es "vencer al miedo".

Precisamente, conseguir estas subvenciones le ha ayudado a cumplir su proyecto sin que el temor se interpusiera en su camino. "Han logrado poner en papel mis sueños y en números. Es muy importante que más gente tenga la posibilidad de acceder a este dinero", explica Rojas. Asimismo, cuenta el emprendedor que la ayuda en las gestiones, por parte de UPTA, han sido importantes "para poder hacer préstamos bancarios y poder conseguir los recursos para echar andar". "Ha sido un acompañamiento invaluable, sincero y de mucha entrega. Me siento agradecido, bendecido y orgulloso de haber podido contar con su ayuda, ya que si no, no hubiera podido ser posible", recalca el comerciante.

Carlos Rojas recibiendo en su negocio al Consejero de Economía Carlos Jimeno / Josema Molina

Por su parte, el concejal de Economía, Fernando Gimeno, ha destacado que se trata de uno de los dos negocios que muestran el ejemplo de la funcionalidad de las ayudas que se aprobarán este viernes en la sesión del Gobierno de la ciudad. Según Gimeno, estas ayudas son "el espaldarazo económico necesario para poner en marcha los negocios" y lo ha justificado diciendo que las ayudas van destinadas a "mejorar el material, cambiar el mobiliario y preparar bien el comercio".

La cuantía de las ayudas

A las ayudas podrán acceder todas aquellas personas que se hayan dado de alta o se vayan a dar de alta como autónomos este mismo año (desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de octubre de 2025) y quieran, o bien, iniciar un negocio o coger el relevo de uno ya existente. Por tanto, el ayuntamiento busca incentivar el emprendimiento en la ciudad y que si una tienda vaya a cerrar encuentro de forma rápida alguien que vuelva a subir la persiana.

La cantidad de dinero que les subvenciona para los autónomos será en función de su inversión. Para inversiones de 4.000 a 6.000 euros las ayudas son de 3.000, para las de 6.000 a 10.000 recibirán 5.000, las que inviertan entre 10.000 y 15.000 recibirán 8.000 y para las inversiones superiores a 15.000 euros la ayuda será de 10.000.

Al mismo tiempo, se contemplan medidas adicionales que pueden incrementar estas cuantías. Los autónomos obtendrán 1.000 euros más si han cursado formación superior a 100 horas en Imefez.

Suscríbete para seguir leyendo