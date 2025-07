El barrio del Actur se prepara para cantar los goles del Real Zaragoza: "Se va a notar mucho"

El Real Zaragoza jugará este sábado su primer partido en el Ibercaja Estadio, el campo provisional que se ha creado mientras La Romareda es remodelada. La mudanza también supone otro cambio. La gran masa zaragocista pasará de reunirse en los aledaños del mítico estadio a hacerlo en el barrio del Actur.

Esto va a causar un efecto en el barrio, donde en sus zonas más cercanas al campo situado en el Parking Norte se verá durante algunos fines de semana cómo una gran cantidad de gente ocupa sus calles. Para los vecinos puede conllevar algún que otro problema. "Se va a notar mucho. Por suerte es un barrio grande y espacioso. Hay avenidas grandes que podrán absorber el tráfico que se genere", destaca Arturo, un vecino de la zona.

El Ibercaja Estadio acogerá este sábado su primer partido a puerta cerrada, pero será el próximo 30 de julio cuando, por primera vez, este campo modular recibirá a los aficionados que suman más de 21.400 socios. El encuentro enfrentará al Real Zaragoza contra el Mirandés.

Los vecinos están tranquilos

En general, desde la Asociación de Vecinos Actur-Rey Fernando, su presidente José Ángel Bolea, confiesa que "los vecinos no han expresado muchas preocupaciones y no se ha captado que haya ningún tipo de nerviosismo". Para él, hay algo claro y es la gran multitud que va a llegar los días de partido. "Es evidente que acudirá al estadio mucha gente, en torno a 20.000 personas. Miles de ellas llegarán con sus coches y, por tanto, se congestionará el tráfico. Otras tantas en el tranvía igual que iban a la Romareda", cuenta. Sin embargo, al mismo tiempo cree que por las amplias vías del Actur no va a haber grandes problemas con el tráfico.

Mari Carmen, otra vecina del barrio, coincide con José Ángel porque "ya han estado las ferias aquí y no ha habido ningún problema destacable, así que no creo que perjudique al barrio". Para Carlos, todo son ventajas. "Tengo el abono y ahora que está aquí al lado no me quejo porque me ahorro el viaje", explica el joven zaragocista. Aunque se muestra algo dudoso respecto a los problemas que puede traer. "Habrá que ver si luego se montan jaleos", afirma.

Algo que preocupa a la asociación de vecinos es que aún se desconoce el plan de seguridad y de evacuación del estadio. "En cualquier instalación de este tipo hay que estar preparado para cualquier cosa. Puede que haya problemas con aficionados exaltados, enfrentamientos entre los que vienen y los de aquí, y que se organice un follón o cualquier cosa peor. Para eso están los planes de seguridad y nos preocupa. Entendemos que se está trabajando para que estén a tiempo", comenta Bolea.

El presidente cree que "no va a ser tan grave ni tan molesto como la Expo 2008, donde sí que, a pesar de gestionarse, hubo algún problema con el tráfico". "La Expo fue una prueba más intensa y bastante más cercana a las viviendas. Había actividades todos los días y todo eso sí que fue mucho más molestia, pero se sobrellevó. Ahora será en una dimensión mucho menor. Son afecciones que duran como mucho cuatro horas y ocurren en fin de semana", continúa Bolea.

El efecto en la hostelería

Por otro lado, un punto importante es el sector hostelero de la zona que sí que puede verse beneficiado por la cantidad de aficionados que llegarán al barrio. “Va a tener un efecto positivo. Al parar el tranvía por aquí entrará la gente seguro”, explica Jorge, trabajador del Bar La Barraca. Un inconveniente puede ser la fanzone, ya que lo más probable es que el grueso de quien acuda al estadio se quede allí en vez de ir a estos establecimientos. En La Barraca han sentido la llegada de aficionados que iban al estadio en las visitas que ha permitido el club. "Llegaba gente preguntado por el campo y a tomar algo", afirma.

“El comercio del barrio no está próximo. Lo que también es una ventaja porque no habrá tanto ruido ni tanto jaleo. Los únicos que podrán sacar beneficio serán los bares cercanos a las paradas del tranvía de la zona del Carrefour y ahí se acaba el beneficio para el barrio”, destaca Bolea. Insiste en que debido a esa lejanía del estadio respecto al resto de viviendas no va a haber tanto efecto, “ni para bien ni para mal”. “Es algo nuevo para el barrio. Va a ser una experiencia nueva. Cuando llevemos 3 o 4 partidos veremos cómo vamos”, relata.

"Si hay gente que se queda después del partido yo creo que se quedarán haciendo botellón o algo parecido en las inmediaciones del estadio por el aparcamiento o las pistas de atletismo y afectará más a las brigadas municipales para que lo limpien", comenta el presidente de la asociación, al comparar el consumo de los aficionados como lo hacían en Los Porches del Audiorama o la plaza San Francisco.

A pesar de esta preocupación, desde la asociación denuncian que la inversión no llegue al barrio, más allá de dárselo al campo. “Se destinan muchos millones para el estadio modular, pero para instalaciones deportivas que hay por el barrio como los potreros (espacios para jugar a baloncesto o futbol en plena calle) o mesas de tenis de mesa no se ha destinado nada”, dice el presidente.

Según el presidente, la situación de estos espacios es "horrorosa" y aun así es utilizada por los niños y jóvenes del barrio. Entre los diferentes lugares pone como ejemplo los potreros de la calle Margarita Xirgu. Este problema ya fue trasladado a la propia alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, hace un mes y Bolea lo clasifica como una situación "personalmente, dolorosa".