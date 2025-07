El parque Castillo Palomar: un parque, un castillo y una reforma

En el barrio más poblado de Zaragoza los parques son más que un ornamento. Son una necesidad para que los vecinos se oxigenen, respiren y descansen. Entre las estrechas calles de Delicias, apenas hay espacios aptos para el sosiego. El parque Delicias y el Castillo Palomar son los dos únicos oasis de este distrito y este último ha sido uno de los agraciados por el discurso de la alcaldesa en el debate del estado de la ciudad, cuando anunció que iba a iniciar los trámites para su reforma.

Con 55.425 metros cuadrados, el parque Castillo Palomar está situado sobre una colina que divide el barrio de Delicias de la estación intermodal en la zona de Bombarda-Monsalud. Con vistas a la avenida Navarra, esta zona verde estructurada en torno a unas terrazas que permiten adaptarse a la inclinación del terreno, cuenta con varias zonas de juegos infantiles, equipamientos deportivos y áreas para mayores. Pero su estado, cierto es, dista de ser el ideal.

No obstante, más interesante que su presente puede resultar el pasado de este parque, que está ubicado donde antaño se encontraba la finca de la familia Palomar, que levantó a finales del siglo XIX una hermosa casa de estilo neogótico que, por sus almenas, tenía aspecto de castillo. De ahí que a este parque hoy se le conozca como Castillo Palomar. Detrás de aquel proyecto constructivo estaban Narciso Palomar y Rafaela Mendivil, una pareja perteneciente a la alta burguesía zaragozana y que se hizo con más de 900 hectáreas de terreno en una zona que entonces estaba bastante alejada del núcleo urbano de la ciudad.

Él no pudo ver concluida la casa de sus sueños, puesto que falleció en 1885 cuando todavía no habían terminado las obras y sus herederos no llegaron nunca a habitar de manera continuada en esta residencia, que pasó a utilizarse sobre todo para fiestas y eventos.

Así era la finca de la familia Palomar en una imagen capturada en el año 1929. / GRAN ARCHIVO ZARAGOZA ANTIGUA

En la década de los 60 del siglo pasado, después de años de abandono, comenzó a hundirse, y en los años 70, el ayuntamiento lo derribó y puso en marcha sus planes para transformar esta finca en un nuevo parque urbano. Con ellos los ciudadanos ganaron una zona verde, pero la ciudad perdió un trocito más de un patrimonio que Zaragoza nunca ha sabido mantener ni cuidar.

A día de hoy, este parque sufre deficiencias importantes de mantenimiento. En las zonas sombreadas ya no hay césped, muchos pinos están torcidos, los bancos están sucios y rotos y algunas papeleras ya solo son postes anclados junto a los caminos.

Lo que no faltan son zonas de juegos infantiles: hay tres y son lo suficientemente grandes como para poder ser utilizadas por varios niños a la vez.

Las pistas deportivas están compuestas por un campo de fútbol sala y dos de baloncesto y nada pasaría si dentro de ese proyecto de reforma anunciado por Chueca se incluye la renovación de este equipamiento.

Otra de las cuestiones que se echan en falta es que no hay quiosco. O mejor dicho, sí lo hay, pero no ha abierto esta temporada estival a pesar de la buena acogida que había tenido entre unos vecinos que, por cierto, cada vez son más con la ampliación del conocido como barrio del Ave, cuyas torres se aparecen entre los huecos que dejan los pinos de esta zona verde.