Se busca relevo para la peletería Razza, un clásico del centro de Zaragoza: "Los clientes me dicen que no cierre"

Son muchos los comercios de "toda la vida" en el casco antiguo de Zaragoza que bajan la persiana o cuelgan carteles de “se traspasa” por una razón u otra. Una de ellas es la jubilación de sus propietarios, incapaces en muchos casos de encontrar relevo. La última víctima ha sido un negocio de 40 años de antigüedad, activo desde el año 1985 y con César a la cabeza.

El negocio de la peletería es tanto el oficio de trabajar con pieles finas para hacer prendas de vestir y adornos, como el comercio y conjunto de estos artículos. Aunque con la llegada de compañías globales como Inditex estos comercios se están perdiendo poco a poco.

Razza moda además de trabajar con diferentes tipos de pieles, hace arreglos y tiene trajes de alta calidad hechos en España, como toda la ropa de su tienda, entre ella, camisas, polos o abrigos de piel de diferentes marcas “made in Spain”. Se encuentra ubicada en la calle Don Jaime número 37.

Se busca relevo para la peletería Razza: "Los clientes me dicen que no cierre" / EPA

Negocios sin relevo generacional

Con más de 20 años de experiencia en el sector de la peletería, exdueño de una fábrica que ya se dedicaba a este sector y actual dueño de Razza Moda, César, con 66 años, pone en las cristaleras de su tienda el cartel de “se traspasa”, buscando un relevo para su tienda. “Es parte de mi negocio, de mi vida”. Nos cuenta el motivo que le lleva a tomar esta decisión “la edad y la no continuidad”. La falta de relevo generacional ya causa estragos en muchos de los pequeños comercios en la capital aragonesa.

En la actualidad son muchos los oficios que se están perdiendo, cuando le preguntamos a César sobre si cree que se está perdiendo el suyo, la peletería, nos contesta: “Totalmente”. Y aunque son varios los factores por los que sucede esto, el cambio en las ciudades es uno de ellos. “Ha cambiado mucho, las tiendas pequeñas así… y eso que la mía es especializada. Están en declive, no funcionan”.

Se busca relevo para la peletería Razza: "Los clientes me dicen que no cierre" / EPA

Son muchas las dificultades que ha tenido que superar César estos últimos años, en especial, con la llegada de la pandemia del covid-19. "Todas las dificultades comenzaron desde la pandemia. Hay un antes y un después". Además, otras de las complicaciones es la compra online. "Sobre todo en gente joven, compran mucho por internet, ya no les gusta mucho el contacto con la tienda".

Los clientes de toda la vida de Razza moda se sienten apenados, es César quien nos cuenta lo que ellos mismos le dicen al enterarse de que la tienda se traspasa y él se marcha de esta tienda de "toda la vida". "No quieren que cierre, incluso me dicen que no cierre".

En una época donde lo inmediato desplaza a lo hecho a mano, Razza Moda busca un relevo para su tienda con más de 40 años de historia. Aunque esto significa mucho más: una despedida a otro negocio local que es opacado por las grandes empresas textiles y con ella sale a la luz un problema: el poco relevo generacional que hay en algunas empresas.