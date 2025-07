Las reformas en la calle de San José que une dos de las principales vías del distrito

La calle Matadero de Zaragoza está sufriendo unas obras que de momento en su parte más cercana a Miguel Servet ha hecho que el tráfico está completamente cerrado y las aceras en ocasiones también. Esta vía del barrio de San José conecta la calle con el mismo nombre que el distrito con la calle Miguel Servet y en esta da, precisamente, al antiguo matadero, ahora convertido en centro cívico y biblioteca pública.

Las obras, de momento, están centradas en la parte de Miguel Servet, hasta Monasterio de Poblet. Esto hacía que hasta esta semana los coches y los autobuses no pudieran atravesar una parte de Miguel Servet y, por tanto, tuvieran que dar un rodeo. Esto ha sido lo que más ha afectado a más personas. "Es cansino porque te cambian la ruta y tardas más rato", cuenta un usuario de la línea 38.

Unas obras con sus peros

El tráfico fluye con normalidad en esta importante vía, sin embargo, en los negocios de la calle Matadero la afluencia de personas se ha visto alterada. "No hay nadie en el bar, llevamos un mes así y económicamente se nota muchísimo, esperemos que desde el ayuntamiento nos ayuden de alguna forma porque por la tarde no abrimos y el domingo seguramente tampoco porque aquí no viene nadie", explica Gonzalo Vallerrozas, propietario del café Tabula.

Como él, Karen González tiene un negocio de manicura y pedicura. Para ella las obras le hacen que su local pierda visibilidad. "La reforma es justo en verano que son fechas buenas para este tipo de negocios, hay mucho más trabajo", afirma la propietaria.

A los diferentes comercios si logran sobrevivir, les queda el optimismo a futuro. Para Vallerrozas, cuando la arreglen ellos creen que saldrán ganando. A pesar de esto, algo de lo que se quejan estos negocios es que no fueron notificados por el Ayuntamiento. "Ni siquiera nos notificaron las obras, yo me enteré por las vecinas. Hacían reuniones con vecinos, pero a los negocios nos han ignorado", comenta González.

Reformas "necesarias"

Aparte de estar cortada al tráfico las obras también han supuesto que en ciertos momentos una de las dos aceras de la vía se corte al paso de los viandantes (justamente el lado de estos dos negocios). Pese a eso, tanto los comercios como los vecinos creen que esta reforma es "necesaria".

"Aunque haya cosas que vayan a hacer que no me terminan de convencer, las veo lógicas y necesarias. Aunque la opinión no sea muy popular han hecho bien en quitar los árboles porque no tenían que estar aquí y perjudicaban a las casas. No me gusta que el paso de la calle sea a solo un carril. Pero bueno hay que entender que las aceras son muy estrechas", explica un vecino que vive en una de las calles cercanas a esta.

Este mismo viandante cree que el momento no ha sido el mejor porque "han coincidido con el cambio de farolas que se está dando en calles cercanas y que van a un ritmo muy lento" y que aunque le gustaría que cambiaran más cosas de su barrio "Zaragoza es como es y hacer obras es muy difícil". "Ahora mantener el sistema de alcantarillas y las tuberías es muy importante que lo vayan renovando", ha añadido.

Para otros zaragozanos del barrio de San José, hace falta que se lleven a cabo más transformaciones de calles del distrito. Uno de ellos cuenta que "todas las calles cercanas a esta y colindantes como Privilegio de la Unión necesitan un cambio urgente", además este mismo vecino cree que habría que mirar mucho más a los barrios. "No solo a las grandes avenidas ni las grandes zonas del centro sino también las pequeñas calles de los barrios", detalla.