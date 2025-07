Cierre de los centros de mayores de Zaragoza durante el verano: "Se quedan desamparados y abandonados"

El abandono llega con el verano, dice Fina. Habla de las personas mayores y lo hace desde la experiencia personal: el centro de convivencia para mayores al que acuden sus padres cada día, el de San José, ubicado en la calle Joaquín Sorolla de Zaragoza, no abre sus puertas los fines de semana estivales y tampoco ofrece comedor durante el mes de agosto. "Es gente vulnerable que no tiene recursos. Se quedan desamparados en el tema de las comidas y la sensación es un poco de abandono", comparte.

Fina explica que, como sus padres, son muchas las personas mayores que cada día acuden a un centro de convivencia "para sociabilizar y estar fresquitos". Con el cierre de los sábados y domingos "se sienten que los dejan solos", señala. Según indica, la misma situación que sufre el centro de convivencia para mayores de San José en verano se repite en el resto de centro de este tipo que gestiona el Ayuntamiento de Zaragoza. "A mi madre y a mi padre ir allí les sirve para sociabilizar, hablar un rato, estar con gente... Ahora están un poco 'muertos de asco' y no saben qué hacer", subraya.

Y además del cierre del fin de semana está la ausencia del servicio de comedor en el mes de agosto, algo que es, como remarca Fina, "muy importante". "Se quedan sin menú y es complicado porque yo por ejemplo me voy ahora de vacaciones y me genera un problema porque ellos tienen 90 años y no pueden cocinar -explica-. Ahora tengo que ver qué posibilidades tengo". Además, Fina denuncia también otras cuestiones como que, según se indica en un cartel del comedor del centro, los usuarios tienen que dejar las consumiciones en la barra. "Tienen 90 años y les tiembla el pulso, y se tienen que levantar para dejarlo allí... Hay varias cosas que cambiar y pulir", subraya.

Para poder cubrir este servicio de comedor que se queda desierto durante el mes de agosto se ofrecen dos alternativas a los usuarios, según indican fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza: acudir al comedor del centro de convivencia para mayores de La Jota o al de Pedro Laín Entralgo, ubicado en el paseo La Mina. "Se escogen esos dos porque son de los más grandes y son de referencia en la ciudad. Además, uno está en la margen izquierda y otro en la derecha", explican.

Fina sostiene que estas alternativas no sirven para todos los usuarios, pues son personas mayores que tienen una movilidad reducida. "Les ofrecen un centro que les puede caer a siete u ocho kilómetros, pero tienen 90 años... Solo les va bien algo que tengan cerca de casa, porque les cuesta desplazarse más allá, y más con el calor del verano, cuando se recomienda que estén protegidos", apunta. Según indican desde el consistorio, este servicio de comidas no se ofrece en agosto desde 2022 porque la demanda "baja muchísimo"."La mayoría de usuarios están fuera en verano o hacen otros planes", añade.

Ambos cierres -el de los centros durante los fines de semana de verano y el del comedor en el mes de agosto- se realizan porque se debe "reestructurar la plantilla" en el periodo estival, cuando los profesionales tienen vacaciones. Pero, remarca Fina, "es un sitio para que estén frescos y no lo miman", y cita otras cuestiones como que "llevan tres semanas sin televisión" en el centro. "A mi padre no le gusta verla, pero hay muchos mayores que se quedan ahí sentados a ver las paredes... Si pasa en una casa te lo vienen a arreglar en seguida, pero ahí es un poco de abandono", remarca.

Fina se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Zaragoza, desde el que le han ofrecido quedar este martes para citarse con una asistenta social. "Yo trabajo y no tengo esa disponibilidad... He hecho la queja con la aplicación del ayuntamiento pero más allá de eso no puedo hacer nada más...", comenta. Y recuerda: "Hay que cuidar a la gente mayor".