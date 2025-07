Zaragoza aprueba 7 millones extra para el Huerva en el último pleno del curso

Último pleno municipal del curso político en el Ayuntamiento de Zaragoza y último debate en el salón consistorial. La renaturalización de las riberas del Huerva a su paso por la capital aragonesa, uno de los proyectos estratégicos de la legislatura de Natalia Chueca, ha sido el único punto en el que los grupos han intercambiado posturas. En este caso, por un ajuste en los créditos presupuestarios consignados al proyecto para 2026, que supondrán un incremento de 7 millones de euros adicionales a los previstos cuando se aprobaron las cuentas.

La explicación reside en que, en el momento en el que se sacaron adelante los presupuestos, todavía no existía un proyecto ejecutivo, por lo que se reservaron 3,5 millones (entre consistorio y Ecociudad) en base a unas primeras estimaciones. Una vez acabada la primera fase (que ha tenido una baja del 20%, unos dos millones), se sacó a licitación la segunda por 25 millones, y el ayuntamiento ha necesitado incrementar esos 3,5 millones hasta cerca de 13. Restando esa baja de la primera fase, resultan los 7 millones extra mencionados.

Una circunstancia que la oposición de izquierdas (PSOE y ZeC), que ha acabado absteniéndose, ha criticado desde distintas perspectivas. La socialista Marta Aparicio ha afirmado que es "inconcebible" que el Gobierno municipal del PP presupuestase este proyecto "a tanto alzado". "Ha habido una desviación de 7 millones. Nunca un proyecto con tanto consenso había conseguido decepcionar a tanta gente", ha añadido la concejala, que incluso ha anticipado que la venta de los suelos de Alumalsa (7,2 millones para vivienda libre) tiene relación directa con el caso.

Desde el PP, eso sí, han esgrimido que la renaturalización del Huerva ya partía con una financiación de 25 millones, obtenidos a través de subvenciones directas del Gobierno de Aragón y de la Unión Europea (a través de la Fundación Biodiversidad). "No entiendo dónde ven el oscurantismo. Den al menos el beneficio de la duda para ver en qué resulta la licitación final", ha defendido la responsable de Hacienda, Blanca Solans.

De hecho, al final de este punto, la alcaldesa Natalia Chueca ha pedido el turno de palabra para cerrar el debate. Primero, para reivindicar un proyecto que está cumpliendo con unos plazos mucho más reducidos que los del cronograma inicial, que hablaba del fin en 2026. "Si no, no hubiésemos tenido acceso a los fondos europeos", ha matizado Chueca, quien seguidamente ha pasado al ataque contra el grupo municipal socialista.

Obras en la ribera del Huerva, en los antiguos viveros Sopesens. / Jaime Galindo

"Efectivamente, se presupuestó a tanto alzado, como cualquier anteproyecto en el que se tienen estimaciones. Pero el coste real, hasta que no se adjudique la segunda fase (tras el verano), no lo tendremos, y puede haber una baja", ha aseverado la regidora, que ha defendido que este incremento presupuestario "no es un sobrecoste". "Se nota que el PSOE lleva mucho sin gobernar este ayuntamiento", ha sentenciado.

El ómnibus y el apoyo de Vox

El expediente que se votaba en el pleno, eso sí, incluía además de los cambios en las partidas del Huerva otras modificaciones. En concreto, una por un incremento de 850.000 euros para la escuela infantil de Arcosur y otra para actualizar los pactos parasociales de la sociead Nueva Romareda. Este debate conjunto ha provocado que ZeC pidiera la "retirada del expediente ómnibus", por no tener los tres puntos "ninguna relación".

Mientras, desde Vox, socio preferente de Chueca (su apoyo ha posibilitado la aprobación de los dos presupuestos de la alcaldesa en lo que va de mandato), han votado a favor del expediente, que ha salido adelante con 19 síes y 12 abstenciones. En cambio, la concejala Eva Torres ha sido crítica con la "improvisación" del Gobierno municipal. "Lo que nos han traído dice mucho de su forma de gestionar, y nada bueno", ha concluido Torres, aunque después ha anunciado que votaría que sí, pese a su aparente descontento, por "responsabilidad" con una obra que ya está en marcha.