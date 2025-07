Chueca carga contra el Gobierno de España por el aumento del sinhogarismo en Zaragoza: "Es inhumano acogerles y no darles una solución"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha cargado este jueves contra las políticas en materia de migración del Gobierno de España ante el aumento del sinhogarismo en la capital aragonesa. Concretamente, ha vinculado la problemática social detectada en el entorno del Parque Bruil con la "falta de recursos y competencias municipales" para abordar la atención a personas sin hogar y sin papeles.

Así lo ha señalado Chueca un día después de que la concejala de Políticas Sociales, Marian Orós, se reuniese este miércoles con los vecinos del inmueble afectado por un incendio en la calle Taboada, cuyas causas siguen siendo investigadas.

La regidora ha asegurado que "desde hace muchos meses, desde que empezaron las obras del albergue, el ayuntamiento ha estado trabajando con los vecinos para reforzar la seguridad, la limpieza y facilitarles el cerramiento de sus edificios como solicitaban", cuestiones que urbanísticamente eran complicadas pero que se ha hecho un esfuerzo para poder hacerlo y que estén más confortables”, ha subrayado.

Respecto a las causas del incendio que investiga la policía se ha remitido a la Delegación de Gobierno y ha informado de que por parte del consistorio se han puesto en marcha medidas como el refuerzo de la limpieza y la seguridad, y mantiene “contacto permanente con los vecinos” a través de reuniones y visitas técnicas.

Un problema "nacional"

Chueca ha insistido en que los servicios sociales del ayuntamiento trabajan "permanentemente" con las personas sin hogar para intentar que vayan al albergue, "no solamente a comer como van, sino también a alojarse” pero ha advertido de que la normativa nacional “no permite obligar a una persona que no quiere alojarse en un albergue o en otro lugar a hacerlo”.

En este sentido ha señalado que se trata de “un problema a nivel nacional ante la llegada de cada vez más personas que vienen a España a trabajar, pero no se les facilitan los papeles ni se les facilita una integración y eso es una competencia del Gobierno de España”.

"Me parece inhumano acogerles, pero no darles una solución y no mover ni un papel para que esa solución se facilite”, ha reprochado Chueca, quien ha advertido de que en Zaragoza “cada vez hay más personas sin hogar que son inmigrantes ilegales, que no tienen papeles y no pueden acceder a una vivienda ni a un trabajo”.

Por ello ha reclamado al Gobierno central que “mueva ficha”, facilite la integración y proporcione recursos económicos a los ayuntamientos. “Si no, -ha reprochado- este problema no va a ir a menos. Va a ir a más, como estamos viendo en todas las ciudades”.

Críticas desde el PSOE

Por su parte, el PSOE ha salido al paso de las últimas declaraciones del Gobierno municipal del PP sobre este tema y su portavoz municipal, Lola Ranera, ha pedido a Chueca que "deje de echar balones fuera". En relación al incendio, la socialista ha pedido que de manera "urgente e inmediata”, ponga en marcha una oficina de afectados por el incendio para que se tramiten ayudas “urgentes y necesarias”, porque “los vecinos no pueden esperar”.

Para la portavoz socialista, el PP debe adoptar “medidas prioritarias e inmediatas”. "Sin embargo", ha proseguido, “nos encontramos con la consejera Orós y la propia alcaldesa echando balones fuera, diciendo que no es problema del Ayuntamiento, que es de Moncloa. Diciendo que los problemas de los vecinos los tiene que resolver el Gobierno de Pedro Sánchez”.

“Si no entiende que ella es alcaldesa para resolver los problemas, le propongo que se vaya. Que venga el 1 de septiembre asumiendo su negligencia, su incapacidad, su inacción... Si va a seguir echando balones fuera y va a decir que el problema es de Pedro Sánchez, que se vaya. Es muy serio no resolver los problemas de los vecinos. Que lo piense, que lo valore y si entiende que estos problemas no son suyos, que se vaya”, ha recriminado la portavoz socialista.

Por su parte, el edil Paco Galán ha hecho hincapié en que “los problemas de la ciudad se resuelven en la plaza del Pilar, no en Moncloa”. Según el socialista, el Gobierno de Natalia Chueca intenta resolver un problema de convivencia con el anuncio, por parte de la consejera Marian Orós, de un “plan a largo plazo” con el que comparten el fondo, aunque critican que no tenga "una partida económica para acometerlo".