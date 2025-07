El efecto de las obras del río Huerva en una gasolinera de Zaragoza: "Hemos bajado la facturación un 40%"

Las obras de regeneración de las riberas del río Huerva en Zaragoza continúan su curso y, en la actualidad, tienen su gran efecto en el Camino las Torres. En concreto, en el tramo que va desde la calle Jorge Cocci hasta su cruce con Miguel Servet. Sin embargo, hasta junio la remodelación estaba algo más abajo entre la calle Cocci y el Centro Deportivo Municipal Alberto Maestre lo que hizo que la gasolinera Cepsa que se encuentra en la zona se viera gravemente afectada.

"Las obras empezaron un 15 de enero nos comentaron que durarían dos meses, pero se alargaron a 5", cuenta Bitor Asensio, gerente de la gasolinera. Para ellos han sido cinco meses "muy duros" en los que han "sufrido bastante". La principal razón es que la entrada a la gasolinera se tuvo que modificar lo cual hizo que disminuyera la cantidad de clientes y, por tanto, los ingresos. "No cortaron el acceso al 100%, pero justo en la entrada de vehículos pusieron un paso de peatones, lo que dificultaba llegar a la gasolinera y mucha gente ni la veía", explica Asensio.

Además, el gerente cree que la forma en la que los coches accedían podía llegar a ser peligrosa porque "se juntaban peatones, patinetes, bicis, coches y autobuses". "No entiendo por qué no mandaron a los peatones a la otra acera. Por aquí no hay nada, solo está la ribera y la gasolinera, no hay ningún otro comercio. Acabaron mandando a todos por el tercer carril de coches. Por suerte no acabó pasando nada", relata Asensio.

La gasolinera afectada por las obras del río Huerva / Rubén Vicente

Las obras forman parte de un proyecto de transformación del río Huerva a su paso por Zaragoza para mejorar su biodiversidad y acometer su regeneración paisajística e hidromorfológica. Las reformas se encuentran en su segunda fase en la que se va a poner en servicio para los zaragozanos ocho parques por toda la ribera del río. Está previsto que la remodelación termine en 2027 y se han destinado un total de 37 millones de euros con el reciente incremento anunciado por la alcaldesa Natalia Chueca de 7 millones.

Descenso de la facturación del 40%

El joven gerente afirma que como consecuencia de las obras la facturación descendió un 40%. "Aunque estemos bajo el nombre de una marca conocida internacionalmente, somos una empresa familiar y gracias a que tenemos tres gasolineras más hemos podido aguantar. Si no hubiéramos tenido que cerrar, hacer un ERE y, por tanto, los cinco empleados que hay aquí hubiéramos tenido que despedirlos", confiesa. El negocio tiene un margen de beneficio muy pequeño y debido a estas obras se vieron en una situación en la que perdían "miles de euros al mes".

En cuanto a la remodelación del río, Asencio ve que "va a quedar muy bien y muy bonito", pero cree que "tendría que haber una mejor comunicación entre el ayuntamiento y los comercios para que no hubiera tantas consecuencias". El administrador fue avisado del corte, aunque asegura que no se le dio ninguna alternativa para poder paliar las pérdidas. "Intente ponerme en contacto con la alcaldesa, su equipo y el concejal de infraestructuras y no me contestaron. Quería comentarles la situación y si podían ayudarnos y nada. Hay unas ayudas que intente solicitar, pero como mi calle no estaba contemplada en las afecciones me han ignorado bastante", comenta. Estas ayudas son las que el pasado mes de junio anunció el ayuntamiento para ayudar a los comercios que se han visto afectados en la ciudad por obras de larga duración. Sin embargo, el Camino las Torres no se está contemplado en esta medida.

Consecuencias indirectas

Ahora, hay algo parecido a una vuelta a la normalidad. Sigue el polvo, la suciedad y el ruido habitual de las obras que para Asensio es "llevable" y la gasolinera ha recuperado su entrada habitual. Sin embargo, el corte de la calle más adelante, hasta Miguel Servet, parece afectarles de forma indirecta. "Ahora el flujo de tráfico se ha reducido y como hay desvíos, dependiendo de por donde se venga los coches tienen que dar un rodeo, por lo que es muy probable que al tener que hacerlo los conductores utilicen otras alternativas", dice.

A Mari Ángeles, trabajadora de la gasolinera, aparte del gran efecto que ha tenido para el propio comercio, le preocupa que se hayan talado muchos de los árboles de la ribera por la zona de la gasolinera. "Daban sombra y no entiendo por qué lo han tenido que hacer", comenta. Los árboles talados han sido en torno a 1.500. Sin embargo, se trataba de una especie invasora llamada ailanto. El objetivo de esta tala es renovar por completo la ribera con 4.500 árboles nuevos de especies autóctonas.