La resistencia de las gasolineras tradicionales: "No estamos en peligro"

Las gasolineras autoservicio han tenido un gran auge en Aragón. Es una realidad que en muchos casos, cuando uno para a repostar se encuentra con que nadie sale para atenderlo. Lo hace uno mismo y a veces incluso no tiene ni que hablar con ningún trabajador para pagar. El incremento de estas estaciones de servicio puede poner en juego el trabajo de numerosas personas que se dedican a llenar el depósito de los vehículos.

En los últimos cinco años, las gasolineras desatendidas se han disparado. En Aragón superan el 14% de la red de la comunidad. En la provincia de Zaragoza, suponen casi un 17% de las estaciones; en Huesca llegan al 17,65% y en Teruel son el 9,02% de las gasolineras.

Audry trabaja en la gasolinera Cepsa de paseo Echegaray de Zaragoza. Según explica, en la cadena en la que trabaja siempre hay alguien para atender y repostar, es decir, no son autoservicio. “Es importante porque no toda la gente sabe usarlo. Hay veces que si estás con la gasolinera llena miras a ver si el que llega intenta repostar y muchos no saben y te preguntan”, explica la trabajadora.

Nuevas gasolineras más rápidas y económicas

Ella entiende los beneficios que ofrecen las gasolineras autoservicio. “Son más rápidas y a veces más económicas”. Este último factor es muy importante. Audry cree que la diferencia de precios no tiene tanto que ver con si es una gasolinera con trabajadores o autoservicio. “Está más relacionado con las marcas. Si son grandes marcas suelen ser algo más altos y las gasolineras independientes o de franquicias low cost son más baratas”. Por tanto, niega que haya una gran direferencia de precio por el gasto de personal.

Aparte, la trabajadora explica que otro de los casos en los que el precio varía es más por los propios gastos de la estación que por otros aspectos. “Hay gente que nos dice que entre nuestras gasolineras hay diferencia de precios. Esto se debe a que en una pagamos un alquiler distinto a otro y hay gastos diferentes entre una gasolinera y otra”, relata.

En su caso, añade que no han visto que este nuevo modelo de servicio de repostaje haya hecho que su clientela se reduzca. “Aquí tenemos clientes habituales y gente siempre pasa y acaba parando. En según qué momentos en los que necesitas llenar el depósito te va a dar más igual donde vayas”.

Justo cuando habla de la clientela habitual, un coche para. Es, precisamente, uno de estos clientes que vienen siempre a esta estación del paseo Echegaray. Tras hablar con ella sobre las vacaciones, llenar el depósito y cobrar; el conductor comenta que prefiere este tipo de gasolineras porque “no depende solo de ti y siempre te echan una mano y además damos trabajo a la gente, se crean puestos de trabajo y se reduce el paro, lo que está muy bien”.

Este usuario coincide con lo que Audry mencionaba anteriormente. “No hay tanta diferencia de precio. Se nota algo con las low cost que están ahora de moda, pero en el precio no se nota si te has servido tú o han sido ellos”, opina.

Audry no ve que el modelo de autoservicio o las llamadas gasolineras ‘fantasma’ vaya a poner en peligro a las más convencionales porque cree que “siempre habrá clientela para este otro tipo”. “A la gente le gusta que le atiendan y que le den un buen servicio. Las otras serán más rápidas, pero esto no te lo dan”, concluye la trabajadora.