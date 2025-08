Un aniversario marcado por la protesta: Salvemos los Pinares de Venecia se manifiesta contra la ampliación del Parque de Atracciones de Zaragoza

El Parque de Atracciones de Zaragoza cumple este viernes 51 años. Un aniversario que la plataforma Salvemos los Pinares ha aprovechado para desplazarse hasta el complejo para volver a mostrar su rechazo a su ampliación, que comenzará a ejecutarse a partir del próximo año. En ese sentido, los manifestantes han recorrido durante la mañana las cuatro hectáreas que actualmente están en desuso.

Bajo su premisa, la ampliación "no es necesaria", ya que ese espacio que ahora no se utiliza "ya permitiría su mejora". Además, han expresado su preocupación por ir hacia un "modelo deficitario", teniendo en cuenta que el parque actual, a su juicio, ya es "rentable". "No queremos que pase como en el canal de aguas bravas o las playas de la Expo", aseguran desde la plataforma.

En cualquier caso, desde el Gobierno municipal del PP se ha insistido en todo momento en que se va a conservar el pinar y que, además, los nuevos pliegos incluirán una claúsula que obligará a pagar 80.000 euros anuales al consistorio que irán dedicados a tal fin. Y el actual gestor, la familia Morte, ya anticipó en una entrevista con este diario que el proyecto que va a presentar permitiría ampliar el parque sin necesidad de talar árboles.

En cambio, desde la plataforma adviernen que, por el momento, solo ven "promesas, no hechos". "En primer lugar, en las 5 hectáreas de ampliación aprobadas hay 2.424 pinos y en el pliego de condiciones se indica que es obligación del nuevo concesionario la ocupación de todo el espacio ampliado para la instalación de nuevas atracciones. No se entiende cómo van a poder hacerlo sin afectar al pinar", reza el comunicado de Salvemos los Pinares de Venecia.

Por otro lado, frente a las declaraciones municipales de realizar un Plan Director del conjunto del pinar para garantizar su protección, la plataforma insiste en que "hace 26 años que se elaboró y aprobó un Plan Municipal de Gestión del Pinar, pero ha pasado año tras año sin que figurasen en el presupuesto municipal unas partidas económicas para la ejecución de las acciones que de él se derivaron y que hubieran permitido su revitalización".

Por último, desde la plataforma han denunciado "la absoluta ausencia de participación" y han concluido que les preocupa "el modelo de ciudad de este Gobierno PP-Vox, donde el eje principal es vender la ciudad, con un modelo de espectáculo, sin importar las afecciones a los espacios naturales o a la población".