Los nuevos taxis eléctricos, con problemas para pasar la ITV: "Puedes llegar a esperar seis semanas"

Los nuevos taxis eléctricos de Zaragoza se enfrentan a un problema: los tiempos de espera para pasar la ITV del taxímetro. Sus conductores tienen que esperar antes de poder empezar a trabajar con sus vehículos, en ocasiones, más de un mes debido a que muchos de los centros especializados no pueden hacer la prueba para estos modelos.

Luis decidió cambiar su antiguo taxi por un nuevo modelo eléctrico. “Cuando tuve que ir a pasar la ITV me encontré con que tenía que esperar cuatro, cinco e incluso seis semanas”, cuenta. Él tuvo suerte porque mientras esperaba pudo seguir trabajando con su vehículo anterior, pero no ha sido el caso de todos. “Muchos se han cambiado el taxi y no disponían del anterior para poder segior trabajando y alguna ha estado más de un mes parado y sin poder circular", asegura.

Falta maquinaria y personal cualificado

El presidente en funciones de la Asociación de Taxis de Zaragoza, Michel Izaguerri conoce la situación y asegura que se ha llegado a esta situación por la “falta de maquinaria concreta para este tipo de coches y personal cualificado”. “Estos vehículos no pueden pasar por los rodillos, tienen que hacerlo con un circuito homologado con GPS para verificar que el taxímetro funciona como debe”, relata Izaguerri. Así pues, no todos los puntos de ITV están preparados para llevar a cabo estas pruebas, por tanto, los taxis van a los mismos centros, lo que hace que la demanda aumente y, en consecuencia, los tiempos de espera. “Hay que sumar que este proceso es más largo que el que se hace con un automóvil normal. Pueden estar con cada taxi unas 2 o 3 horas”, detalla.

“En Zaragoza capital, de los cuatro sitios para pasar la ITV, esto solo lo pueden hacer dos. En Malpica y en Utebo”, dice Luis. Sin embargo, el taxista explica que en Malpica muchos compañeros suyos “han ido y han vuelto sin haber podido pasar la ITV”. Según Izaguerri, “a veces, los ingenieros que se necesitan no estan disponibles o la máquina falla”. Estos casos son más graves porque, según Luis, “han estado un mes sin poder trabajar". Además, este taxista detalla que en Utebo solo pasan un taxi nuevo al día.

Debido a esto, muchos taxistas optan por ir a Teruel donde la espera suele ser menor. “Antes te daban cita casi para el día siguiente, pero ahora también está tocando esperar”, afirma Luis. Por otro lado, en la ITV de Huesca, según este mismo taxista, “si llamas y dices que eres taxista de Zaragoza no te dan cita”.

Proceso "largo y tedioso"

El presidente de la asociación describe el proceso de puesta a punto de estos taxis nuevos como “largo y tedioso”. “Primero tienes que llevarlo al relojero que es el que instala el taxímetro y lo configura. Él te pone un precinto para decir que está hecho de forma correcta y entonces es cuando tienes que ir a la ITV para que un ingeniero lo verifique”, relata.

La falta de unas instalaciones adecuadas no es nada nuevo. “El primer taxi Tesla en Zaragoza tuvo que pasar la ITV en Lérida porque aquí ninguno estaba preparado”, añade Luis. Como solución, Izaguerri cree que, aunque es complicado, “habría que crear una línea solo para taxis y así no habría problemas, pero es inviable porque a las empresas de la ITV no les saldría rentable”.

El problema ha sido trasladado a la dirección de Metrología de Aragón para ver si pueden hacer algo. “Somos 1.700 taxis en Zaragoza, si al año cambiamos el vehículo a eléctrico unos 20 o 30, esta situación que va a seguir ocurriendo”, cuenta el presidente de la asociación.

Él, precisamente, se está cambiando el taxi. “En estos momentos me lo están acabando de montar, luego me tocará pedir cita y haber hasta cuando me toca esperar”.