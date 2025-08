Un hogar alternativo para los presos con beneficios de libertad: "Muchos no saben usar un smartphone o internet y se sienten perdidos"

En el barrio de La Paz en Zaragoza existe un lugar donde los presos que todavía cumplen condena pueden hospedarse durante sus permisos de libertad. Este sitio es el Hogar Mercedario. Lleva más de 40 años ofreciendo a los presidiarios una cama, comida, luz, agua y gas porque confían en las segundas oportunidades de todas las personas.

"Son personas que no tienen ni recursos económicos ni relaciones personales. Han perdido todos sus lazos con familias y amigos", cuenta Narciso Vioque coordinador del Hogar Mercedario. En este espacio solo acogen a hombres y tienen una capacidad máxima de siete personas a la semana. "La media es de unas 70 personas al año y de estancias en total desde las 1.500 a las 1.700 noches", detalla el coordinador. Algunos de ellos, en muchos casos, vienen varias veces cuando tienen sus permisos. "Hay personas que de enero a agosto han estado aquí tres veces disfrutando permisos de 6 días", comenta Vioque. De estas alrededor de 70 personas, el coordinador concreta que "la gran mayoría son extranjeros".

El hogar no impone un horario estricto. Vioque explica que muchos de los presos que pernoctan "aprovechan esos días de libertad para hacer gestiones que desde dentro de la cárcel no podrían". "Normalmente, a las 8 de la mañana suelen estar todos despiertos y aseados preparados para desayunar. Luego muchos salen a hacer gestiones, a nivel sanitario, social, económico, judicial o incluso familiar. En todos los ámbitos posibles. Otros salen a disfrutar o a recuperar las relaciones familiares que están algo deterioradas. Otros empiezan a buscar trabajo, hacer contactos, echar currículos a través de amigos. Empiezan a mirar el futuro para tener así una viabilidad social, económica y laboral cuando salgan de la cárcel", continúa.

Acompañar y ayudar

Por su parte, los miembros del Hogar Mercedario los acompañan en esas gestionan y les ayudan en todo lo que pueden. "Damos apoyo para lo que quieran y lo que pidan, aunque, hay quien decide ir por su cuenta y sale de aquí a las ocho de la mañana y hasta las ocho de la tarde no le volvemos a ver. Eso sí, siempre tenemos constancia de dónde han estado y qué han hecho", destaca.

Está semana, el espacio ya está lleno. "Contamos con cinco personas de tercer grado que tienen plaza fija, llega un permiso de la prisión de Daroca y otro de Zuera así que estamos llenos esta semana", cuenta Vioque. El coordinador dice que "no dan abasto", que mucha gente lo solicita y que el espacio siempre suele estar lleno. "Es el único recurso residencial en todo Aragón. Atendemos gente de tres centros penitenciarios: Zuera, Daroca y Teruel, por tanto, es normal que haya mucha demanda", explica.

Este alojamiento lleva 40 años en Zaragoza dando asilo a los presos en el barrio de La Paz. Aunque empezó en la plaza Gallur, después se trasladó a la plaza Alcobendas. "Anteriormente, el espacio de esta plaza era un dispensario de religiosas que está justo al lado de la Iglesia de Nuestra Señora de la Paz. Todo el complejo, tanto la parroquia como el hogar, pertenecen al Arzobispado y se cede a los mercedarios para que se lleve a cabo esta obra social", narra Vioque.

Ampliar el hogar

No es el único Hogar de los Mercedarios en España. La organización tiene pisos en Lérida, Barcelona y Alicante. Su coordinador expresa su intención de ampliar las instalaciones de Zaragoza, pero, al mismo tiempo, reconoce que es "complicado por la financiación". "El objetivo es ampliar el recurso, las plazas y crear uno para mujeres. También queremos crear un centro de atención y orientación con profesionales concretos que puedan asesorar mejor a aquellas personas que están cumpliendo y a sus allegados", describe Vioque.

Esta obra social emprende un trabajo importante y muchas veces infravalorado. "Cuando oímos hablar de la cárcel se nos cierra el corazón, los ojos y los oídos. No queremos saber nada de eso porque es un mundo que consideramos desconocido. Pero es una realidad", detalla el gerente del hogar. Vioque cree que hay cierto tabú y más aún en función del tipo de delito del que se habla. "Cuando nos hablan de personas que han asesinado, han violado o han estafado no las miramos igual. La fundación cree en la segunda oportunidad de todos. Importa la persona no el delito que comete", aclara.

La perspectiva del Hogar Mercedario es que quizás su trabajo no esté bien visto por la población porque "puede que no les guste que estas personas estén libres". Sin embargo, ellos creen que es una labor "que funciona y que es necesaria".

Trabajar desde el silencio

Vioque destaca que el gran mérito es que los presos puedan rehacer sus vidas sin que la gente se entere de que lo han hecho. "Puedes vivir en un bloque de pisos con cuarenta casas y que, de esos cuarenta, cinco hayan tenido algo que ver con la vida penitenciaria y no lo sepas. Ese es el gran éxito de nuestro trabajo. Lo hacemos desde el silencio, pero quien conoce nuestra labor sabe que damos resultado y que podemos hacer que las personas puedan recobrar su vida, su dignidad y sobre todo su libertad".

Porque para ellos, lo más importante son los presos. "Muchos salen y están completamente desconectados. No saben usar internet, el móvil. Uno de los que estuvo aquí me decía que en la calle se sentía perdido. En el patio él se sabía mover y podía controlar lo que pasaba. Sabía a quién mirar y a quién no, con quién hablar y con quién no. En la calle no", concluye Vioque.