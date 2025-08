Las personas sin hogar desalojadas del Centro de Historias se refugian en el parque Bruil: "No les gustamos y ese es el problema"

Están sentados sobre sus colchones. Y sus colchones, sobre el césped verde del parque Bruil de Zaragoza. Es otra vez la misma situación. “No les gustamos y ese es el problema”, expone Ilya Yamin Masa. Este lunes a primera hora de la tarde la Policía Local ha vuelto a desalojar a las más de veinte personas sin hogar que dormían en el Centro de Historias de Zaragoza. Según dicen, ha sido sin previo aviso. Y sin diálogo. “Han llegado y nos han tirado nuestras pertenencias a la basura”, afirma desde el anonimato un hombre de 50 años que ya a principios de junio sufrió esta misma experiencia.

Él, originario de Mérida, sirve de traductor para tres jóvenes de Mali que rondan los 25 años. Están tumbados sobre unos colchones viejos a la sombra del antiguo quiosco del parque Bruil. Hace apenas dos meses que llegaron a Zaragoza y lo de este lunes ha sido una sorpresa para ellos. "Ha aparecido la policía y se ha puesto a tirar nuestras cosas a la basura. Somos personas... Podrían por lo menos haber hablado con nosotros, poner un cartel diciéndolo", expresa.

La situación es lo misma que se produjo a principios de junio, cuando la Policía Local les desalojó del patio del Centro de Historias para que los operarios de FCC pudieran proceder a limpiar toda la zona minutos antes de que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, acudieran allí a un acto. La justificación es la misma que han dado este lunes fuentes del ayuntamiento: los agentes han solicitado desalojar la plaza para llevar a cabo una limpieza extraordinaria y exhaustiva en la zona que se hace de forma periódica.

"Yo, después de muchos años, he aprendido a llevar siempre mi mochila encima por si acaso", cuenta este hombre. Es precisamente esto lo que le ha permitido salvarse de la "limpieza". "Estos chicos (los jóvenes que le acompañan) apenas tienen nada. Han tirado ropa y ahora ya no pueden ni cambiarse de camiseta. Si tenían algún papel importante, olvídate", denuncia.

Muy próximo a ellos, otro hombre llegado de Mali se dedica a apoyar su colchón sobre un árbol del parque. Al igual que los anteriores, prefiere no hacer público su nombre. Lo que sí expone es su sensación de perplejidad, su no entender la situación, su malestar. Ya lleva 24 años en España -desde 2001- y no es la primera vez que sufre esta situación. "Somos personas, creo... ¿no?", se pregunta ya dubitativo. El hombre explica la situación vivida este lunes: "Nos han dicho que el Centro de Historias es una zona privada y que no podemos estar ahí, y nos hemos venido al parque. ¿Qué hacemos aquí tanta gente si llueve? También saltarán los aspersores y nos mojarán". Son las 16.00 horas y el calor abrasador se ha vuelto a adueñar de Zaragoza.

Cargados de colchones y mochilas, pasan por detrás de él otras personas sin hogar. Se miran, se saludan, se sonríen. El hombre de Mali se suma a un grupo de personas sin hogar que sentadas sobre el césped hablan animadas. Chapurrean algo de español y él, que lo domina, sirve de traductor. Su expresión de sorpresa es cada vez mayor. "Me dicen que ahora les han dicho que tampoco podemos dejar los colchones en el parque", revela. No da crédito. En su lengua natal, el resto de personas sin hogar le cuentan que llevan dos meses durmiendo en el Centro de Historias. Uno de los más jóvenes muestra un vídeo de este lunes en el que varios agentes desalojan a las personas.

El hombre de Mali se preocupa por él pero también, y sobre todo, por los más jóvenes. "Yo tengo trabajos y el día 11 voy a renovarme los papeles, pero a ellos nadie les ha enseñado el español. Nadie se preocupa por nosotros", asegura. Sus ojos están vidriosos y se ve obligado a retirar la mirada. "Esta es nuestra realidad. El hombre nació así y parece que hay que sufrir para poder vivir", señala. "El error fue mío. Tuve que ir al hospital y me habían caducado los papeles, y ahí ya me los rompieron y a partir de ahí ha sido complicado", expone.

Con cautela, Ilya Yamin Masa se acerca al grupo. Con un buen nivel de inglés, clama ayuda. Aunque llegó a España en 2006, hace apenas un mes que está en Zaragoza. Desde entonces duerme debajo de un portal cercano al parque Bruil que señala con la mano. Yamin es judío y expone que ha tenido problemas con personas musulmanas. "Me han pegado patadas, se meten conmigo. Si ven mi cadena (la llevada colgada al cuello) me la intentan quitar", cuenta. Él ha dejado su número de teléfono en varias fundaciones pero no ha conseguido ninguna situación. Muestra una tarjeta de el Albergue Municipal en la que indica que puede acudir allí hasta el 15 de agosto a comer. "Nadie me ayuda", lamenta.

Ilya Yamin Masa alza la vista. Su mirada se dirige a otros puntos del parque Bruil. Más allá de los colchones en los que descansan las personas sin hogar se ven unos columpios. Los niños ríen y juegan con sus padres.