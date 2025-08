Una semana después del incendio en el Parque Bruil: "Es la vergüenza más grande del mundo"

El pasado lunes 28 de julio, los bajos de uno de los edificios de la calle Eduardo Taboada en el barrio de Tenerías de Zaragoza se incendiaron. Una veintena de coches se calcinaron en los porches del bloque y el fuego llegó hasta las viviendas. Una semana después muchos vecinos siguen sin poder vivir en sus casas por los efectos del suceso. Otros sí, pero ahora todos tienen que hacer frente a los seguros y los peritos que ya están por las casas, tomando fotos y anotando los daños de las viviendas.

La fachada del bloque sigue negra manchada por el hollín. Un pequeño grupo de vecinos espera en la salida de vehículos a que una grúa retire el último coche que quedaba dentro tras el incendio. Está destruido por completo y no es utilizable. Mientras el trabajador de la grúa dedica su tiempo a asegurar el automóvil y sacarlo, su propietaria Aurora espera. Ella cuenta que solo le ha afectado el coche porque es vecina de otro edificio cercano (justo enfrento en la calle Pascual Alberto Burillo).

“Vi el humo desde mi ventana y aunque me avisaron para ver si podía sacar el coche era imposible. Había muchísimo humo y mi coche estaba ardiendo. Fue todo rapidísimo”, relata la afectada. Todo lo contrarío a rápido ha sido lo que ha pasado después. Una semana ha tenido que esperar Aurora para que su automóvil fuera retirado. “Todo depende de los seguros, ya lo han peritado. Ahora solo me queda esperar a ver que dicen y que se lleven este ya al desguace”, afirma. Ayer, fue cuando vino el perito, pero ella ya había hecho todos los trámites el martes pasado, un día después de lo sucedido. “En teoría iba a venir el viernes, pero nada”, detalla. Todas las gestiones con las aseguradoras le están resultando algo complejas y asegura que se siente algo “perdida” y que “nadie le ha ayudado en nada”.

El último vehículo calcinado del incendio de la calle Taboada / Miguel Ángel Gracia

Mientras la grúa retira el coche y bloquea parcialmente la calle Burillo, una vecina que esperaba con su coche para poder pasar se baja y se uno al grupo de vecinos. Habla con Aurora, la afectada, y comenta que “es la vergüenza más grande del mundo”. Ella como Aurora es vecina de los pisos de enfrente y explica que “era un problema que llevaba pasando mucho tiempo, pero no nos hacían caso”. “Hemos gastado mucho tiempo, dinero y abogados para conseguir cerrar esto y que no entrará la gente porque ya ha pasado muchas veces. Algunos no tan graves, otros más graves, mira esto. Y total, luego avisas a la policía, los echa y a los dos minutos vuelven a estar”, narra esta vecina. Finalmente, cuando ve el coche completamente calcinado y justo antes de irse con su propio vehículo exclama que “habría que poner todos estos coches en la plaza del Pilar para que lo vieran bien”.

Descontento generalizado

El descontento de los vecinos de la zona es generalizado. Llevaban años pidiendo que se actúe contra las personas sin hogar que acudían a sus portales y porches, aun así, comentan que nunca se había hecho nada. Ahora, al parecer, tras el incendio se ha dado luz verde a que se cierren los porches para que no puedan ser utilizados por personas que no sean de la comunidad.

Al otro lado del edificio, otra pareja de afectados están junto al fontanero observando su terraza. El vecino cuenta que, de momento, no tienen agua, han recuperado la luz y pueden seguir viviendo en su piso, algo que no todos los afectados pueden decir. “Todo esto de los seguros es ahora un jaleo. Pensábamos que no iba a ser tanto. Al final van a tenernos que picar los dos baños y la cocina”, explica. En su caso, quiere recuperar en cuanto antes el agua porque si no dice que “no se puede vivir en condiciones”. “Luego ya vendrán a limpiar todo, los seguros y los peritos para ver el resto de cosas”, afirma.

Fachada del edificio incendiado de la calle Taboada / Miguel Ángel Gracia

Su piso que es el primero, encima de donde se inició el fuego, detalla que ha sufrido bastantes daños. “Entró mucho hollín, las ventanas están quemadas por completo y parecía que no iba a haber mucho más. Sin embargo, ahora nos están diciendo que habrá problemas estructurales. Si no entras a las habitaciones afectadas no parece tanto. Al parecer ha afectado más allá de lo que podemos ver. Debajo de nuestro suelo parece estar todo totalmente destruido”, detalla. Él también, está muy descontento, en concreto, con las palabras de la concejala de Políticas Sociales Marián Orós, ya que, según el propio afectado, ella no apareció allí pasadas 48 horas.

En otro de los portales afectados cercano al Parque Bruil, un trabajador de limpieza de una aseguradora espera para poder entrar a uno de los pisos para llevar a cabo su trabajo. “Cuando he llegado lo he visto y es normal que no pudieran hacer nada, todo esto era un material muy inflamable y prende muy rápido, hay que dar gracias que ha pasado nada”, comenta este trabajador. Él cree que podría haber sido peor si las ventanas hubieran estado abiertas. “El fuego hubiera llegado antes y el humo también. En estos casos, hay que agradecer que no haya pasado nada más grave”, concluye antes de entrar por el portal para acudir al piso que tiene que limpiar.