Zaragoza, dispuesta a abrir "espacios de emergencia" tras duplicarse las personas sin hogar en el parque Bruil

Sin tapujos ni eufemismos. La situación es crítica. El número de migrantes que malvive en el entorno del parque Bruil de Zaragoza cada vez es mayor y nada hace indicar que vaya a frenarse, al menos, en el corto plazo. Desde el consistorio no esconden su preocupación y están dispuestos a poner a disposición del Estado sus instalaciones municipales para abrir "espacios de emergencia" siempre que el Gobierno de España decida mover ficha y opte por dar cobijo a estos jóvenes que están a la espera de regularizar su situación para poder emprender una nueva vida.

Los datos hablan por sí solos y muestran la gravedad de la situación. En solo un mes, el número de "personas con derecho a protección internacional" que pasa como puede las horas en el entorno del Centro de Historias se ha incrementado de 34 a 65, según los recuentos realizados por Cruz Roja. El primero se hizo en junio, cuando comenzaron a sonar las alarmas, y el segundo, en julio, cuando la situación ya es desbordante, tanto que las entidades del tercer sector no pueden hacer frente a la demanda. Muchos están esperando a la fase 0, que es la primera cita para solicitar la entrada en el programa nacional de arraigo e inserción. El primer paso de un largo proceso.

Ahora, admiten desde el consistorio, la cifra habrá vuelto a incrementarse ya que se está produciendo un "efecto llamada". Por eso, y porque la situación en España es igualmente crítica.

La concejala de Políticas Sociales, Marián Orós, subraya la importancia de diferenciar a estos jóvenes de las personas sin hogar que hasta ahora vivían en la calle a escondidas de los ojos del resto de la sociedad. El sinhogarismo siempre ha existido, pero la situación actual es totalmente nueva porque el perfil ha cambiado y ya no se trata de personas mayores, en situación de calle prolongada que rechazan cualquier recurso social y con problemas de salud mental y adicciones. Ahora se trata de jóvenes veinteañeros con esperanza de futuro. Una esperanza que se diluye conforme van pasando los días en la calle.

"Si están varios meses así acabarán cumpliendo con el patrón tradicional del sinhogarismo. Necesitan de los recursos y la protección del Estado, que se les enseñe el idioma y entren en itinerarios de inserción para poder trabajar y tener un futuro", asegura.

Al margen de responsabilizar al Gobierno de Pedro Sánchez, -"competente de resolver la crisis migratoria", apunta-, la concejala conservadora asegura que el ayuntamiento estaría en disposición de colaborar de forma activa con el Estado en caso de que opte por ofrecerles una alternativa habitacional de emergencia. "Si el Gobierno mueve ficha y nos pide colaboración la tendrá y analizaremos qué equipamientos podemos ofrecer como ayuntamiento y qué alternativas tienen las entidades para poder trabajar de forma coordinada y conjunta para darles una oportunidad de futuro", asegura. Pero por ahora la comunicación entre la Delegación del Gobierno en Aragón y el ayuntamiento -y viceversa- no fluye. Es inexistente más allá de los ataques cruzados.

Mensaje a Vox: "No son conflictivos"

Y mientras hay más de 70 personas sobreviviendo, de las que el 80% son jóvenes subsaharianos, muchos de Mali que, pese a los bulos lanzados de forma intencionada desde formaciones ultras, entre ellas Vox, "no son conflictivos". Así lo asegura Orós, que confía en que la apertura del Albergue Municipal mitigue la situación. "Da igual cuántas plazas se abran, siempre habrá gente en la calle porque cada vez hay más personas en esta situación", admite la concejala.

Esta alternativa no es inminente puesto que continúan las obras de ampliación de las instalaciones que, con mucha suerte, podrían abrir pasados los Pilares. "Confiamos en que, al menos durante el día, se reduzca su presencia en la calle porque podrán estar en el patio del centro", explica la concejala, que baraja la posibilidad de abrir los antiguos barracones -que ahora serán mucho más habitables- de forma más permanente y no solo durante las campañas del frío o el calor, como hasta ahora. Serán 40 plazas extra en un albergue que lleva meses al 100% de ocupación. En la calle hay 75 personas solo en el entorno del parque Bruil, pero no hay que pasar por alto que en los alrededores de la Parroquia del Carmen o San Blas que también necesitan atención social.