ZeC tacha de "vergonzosa" la "limpieza" en el Centro de Historias que dejó sin pertenencias a personas sin hogar

El concejal de ZeC Suso Domínguez ha criticado la "actuación vergonzosa" llevada a cabo en el entorno del Centro de Historias, en la que se realizó una "limpieza" en la zona que ocupan habitualmente personas sin hogar. Domínguez ha recordado que esta situación reproduce de nuevo lo que sucedió en este espacio dos meses atrás cuando las personas sin hogar "fueron expulsadas, se les tiraron todas las pertenencias y solamente se les dejó volver cuando había terminado el acto", en el que participaban la alcaldesa, Natalia Chueca, y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.

"Ayer mismo (este lunes), con la excusa de una supuesta limpieza, volvió a actuarse de una manera desmesurada, sin ningún aviso previo, tirando las pocas pertenencias que estas personas tienen a la basura, dejándolas sin nada, una vez más, en una actuación que, insistimos, es vergonzosa y que, sobre todo, demuestra la inacción del Gobierno ante este tipo de situaciones", ha lamentado.

La consejera municipal de Políticas Sociales ha matizado previamente que "nadie ha desalojado a nadie de ningún sitio" y que lo que se hizo fue "una limpieza" que se hace "de manera habitual" cuando los responsables del Albergue consideran que la zona del Centro de Historias está "especialmente sucia", sobre todo por razones de salud pública.

Sin embargo, desde ZeC han emplazado a Chueca a que deje de "echar balones fuera", de tomar medidas cosméticas y que aborde "de una manera seria y responsable" esta situación.

"No es de recibo que un problema como este, que como Cruz Roja viene denunciando, se incrementa mes a mes, no haya una respuesta habitacional de ningún tipo, que los servicios sociales estén colapsados, que la red municipal carezca de respuesta y que el Ayuntamiento no esté abordando esta crisis habitacional que está afectando a todos y, especialmente, a las personas con menos recursos", ha concluido.