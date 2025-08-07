El Ayuntamiento de Zaragoza y los bares de la Plaza de los Sitios actúan contra la plaga de ratas de la zona
Las empresas de desinfección han llevado a cabo la revisión de alcantarillado e instalación de raticidas por todo el entorno
EFE
El Instituto de Salud Pública, en coordinación con los 16 bares cercanos a la Plaza de los Sitios, están llevando a cabo la limpieza de las tarimas y la desinfección de la zona para hacer frente a la plaga de ratas de la que alertaron los vecinos de la zona estos últimos días.
Las empresas de desinfección están trabajando junto a los establecimientos para poner raticida y así evitar que las ratas aumenten, tal como ha explicado la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes.
Además, desde el Ayuntamiento de Zaragoza, han llevado a cabo un trabajo “exhaustivo” de revisión de alcantarillado en el que han comprobado que “está limpio”.
“Tenemos que ser conscientes que la realidad es que dentro de la ciudad, hay puntos en los que puede haber cucarachas, insectos o ratas”, ha explicado la consejera.
Gaudes ha hecho hincapié en la importancia de trabajar de manera preventiva para que en caso de que vecindario o ciudadanía se encuentre con una rata o cucaracha que pueda ser peligro para la salud, contacten con el Instituto de Salud Pública. “Ellos se encargarán de coordinar el efectivo de trabajo con los medios municipales y, si es necesario, trabajar con el resto de establecimientos que tienen un control de plagas”, ha afirmado.
