BonÀrea traslada una histórica tienda para doblar su espacio: esta es su nueva ubicación

La cadena de supermercados bonÀrea cambia de ubicación una de sus tiendas más históricas, que abrió en 2012, para doblar el espacio disponible para la venta al público.

El súper celebrará este viernes en Zuera el traslado de su tienda abierta en 2012 al nuevo establecimiento ubicado en la Avenida Zaragoza, 70, consolidando así su presencia en la localidad. Actualmente, la tienda cuenta con 120 m² de superficie de venta y, tras esta reforma, alcanzará los 294 m².

En estos momentos, bonÀrea dispone de 48 tiendas en la comarca Central y 67 en la provincia de Zaragoza. De este modo, el grupo agroalimentario continúa reforzando su presencia en el territorio aragonés, acercando al consumidor un producto de proximidad y garantizando la mejor relación calidad-precio.

En palabras de Merche Orellana, responsable de Expansión y Obras de tiendas bonÀrea: “Con la apertura del nuevo establecimiento en Zuera, reforzamos nuestro compromiso con la mejora continua del servicio y la proximidad al cliente. El nuevo local, que casi alcanza los 300 m², nos permite ofrecer una gama más amplia de productos bonÀrea. Además, incorporamos un aparcamiento con diez plazas para facilitar y hacer más cómodas las compras. Este traslado consolida nuestra presencia en el territorio con un modelo comercial eficiente, directo e integrado”.

El nuevo establecimiento ofrecerá alrededor de 1.900 productos (aproximadamente 500 más que el anterior), lo que refleja la proximidad, variedad, calidad y frescura del producto bonÀrea. Asimismo, la tienda pasará de tener 5 a 6 trabajadores y, con el fin de ofrecer una mayor conveniencia, el horario comercial será de lunes a sábado de 9 h a 21 h, y domingos y festivos de 9 h a 14 h.