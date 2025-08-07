Plaza Imperial se reinventa 18 años después: de casi 200 tiendas a una segunda vida

La cuenta atrás de uno de los estrenos comerciales más esperados en Zaragoza terminó el 28 de septiembre de 2007. Aquel día, Plaza Imperial, el centro comercial y de ocio ubicado en la autovía de Madrid frente a la Feria de Muestras comenzaba a dar sus primeros pasos con enormes expectativas y la apertura de los 45.000 metros cuadrados del parque de medianas superficies. Era solo un tercio de los 127.000 metros cuadrados que más tarde se estrenarían por todo lo alto tras la construcción de un edificio que albergaba una galería comercial con más de 200 tiendas y el hipermercado de Eroski como uno de los motores del complejo.

Este parque de medianas estaba compuesto por 10 firmas, que generaron en un primer momento 900 puestos de trabajo. Entre las grandes novedades figuraba Autoplaza, uno de los grandes baluartes de Plaza Imperial y que se convertió en el primer centro comercial del automóvil de España.

Fachada exterior de Autoplaza / JAIME GALINDO

Pero había más enseñas como Brico King (bricolaje) y MH Menaje del Hogar (electrónica y tecnologías), que se estrenroan en el mercado aragonés, además de un centro de oportunidades (outlet) de El Corte Inglés, la tienda deportiva Decathlon, un local de McDonalds, un supermercado Plus, la tienda de moda Cóctel, la de calzado Merkal y el restaurante Bodegón de Plaza. La oferta era amplia, pero había mucho más por venir en un momento en el que el furor por los centros comerciales hacía su aparición en Zaragoza, una plaza en la que estaban proyectados otras grandes superficies como Puerto Venecia, en los Montes de Torrero y Aragonia, en la zona de La Romareda.

Interior de Plaza Imperial en 2008 / FABIAN SIMON

Pero el acto de inauguración oficial de este gran complejo tendría lugar el 3 de septiembre de 2008, casi un año después, en un acto que reunió a más de 2.000 personas y que incluyó un concierto de La Unión. No faltó nadie a la cita, con el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias y el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, a la cabeza. También estuvo allí el máximo responsable de la promotora del proyecto Procom, José Antonio Arenas Uría, que subrayó la magnitud de la apuesta de la promotora: más de 320 millones de inversión y una expectativa de crear hasta 5.000 puestos de trabajo. El centro se convirtió en el mayor espacio de compras de la ciudad, con más de 170 locales ocupados casi al completo, 4.000 plazas de aparcamiento y un monorail que unía la zona de ocio y comercio con el parque de medianas.

La crisis de 2008

Pero todo se derrumbó como un castillo de naipes. La crisis de 2008 y sus consecuencias en el sector inmobiliario y financieros fueron solo el comienzo. La avalancha de despidos en las familias, la subida del paro y, por tanto, la caída de la capacidad de compra de los aragoneses restaron fuelle al proyecto que se sumergió en una pesadilla. El fiasco del barrio de Arcosur, donde había proyectadas miles de viviendas de los que serían potenciales compradores de Plaza Imperial, fue otro de los desencadenantes del fracaso de Plaza Imperial, que, poco a poco, fue perdiendo algunas de sus grandes marcas como Primark, que se trasladó con el paso de los años a Puerto Venecia.

El monorraíl que circulaba de un parque de medianas a otro / EL PERIÓDICO

El primer gran mazazo fue el cierre del hipermercado Eroski en 2012, al que siguió la marcha de Primark, que era una gran locomotora de la galería y tras su despedida muchos otros negocios hicieron lo mismo. La puntilla se produjo al principio del verano de 2021 con la clasusura de los cienes Yelmo. Sus 12 salas dijeron adiós al público víctimas de la pandemia y de una crisis del sector que venía de años atrás, lo que dejó tocada de muerte la oferta de ocio al esfumarse el que era el principal aliciente, del que dependía varios locales de restauración.

Los cines Yelmo fueron los últimos en bajar la persiana / ÁNGEL DE CASTRO

El negro panorama que se cernía sobre Plaza Imperial llevó a su venta en enero de 2018 cuando la sociedad madrileña Inversiones Carney SL compró el activo por tan solo 15 millones, es decir, un 7% menos de los 230 millones que invirtieron más de 18 años atrás Procom Desarrollos Urbanos y Cecosa Hipermercados (perteneciente a Eroski). Los datos hablan por sí solos del ruinoso negocio de Plaza Imperial, pese a los intentos por resucitar.

¿El resurgir definitivo?

Pero el centro comercial no pierde la esperanza y ya tiene a Costco como marca que puede servir de efecto arrastre para volver a la vida. La conocida multinacional ya está asentada en el centro comercial con un almacén de 15.000 metros cuadrados. El siguiente paso en ese objetivo de recuperar Plaza Imperial se dará a conocer en las próximas semanas, con la presentación del futuro Plaza Park Zaragoza, un nuevo concepto que comenzará a ponerse en marcha en septiembre y que debería estar finalizado a finales de 2026.

Costco en Zaragoza / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

La primera fase será la demolición de la estructura de la galería comercial, con el objetivo de dejar atrás los episodios de vandalismo que han afectado en las últimas semanas al recinto y que han desembocado en denuncias.

El proyecto plantea un parque comercial de usos mixtos al aire libre que contará con espacios de entre 400 m² y 4.000 m² - un total de 40.000 m² de superficie bruta alquilable- que atraiga a minoristas que apuesten por la capital aragonesa para desarrollar su marca, en el que se conservarán parcialmente la zona de cines y restauración, adaptándolas al nuevo concepto semiabierto. Todo por una inversión total de 56 millones de euros, 30 de ellos directos y 26 aportados por los operadores, y la creación de alrededor de 1.250 empleos entre la fase de construcción y una vez el centro esté operativo.

