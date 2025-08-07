Los puntos de recarga para vehículos eléctricos de Zaragoza han absorbido tanto CO2 como 20.000 árboles

Los 149 puntos de recarga para vehículos eléctricos que el Ayuntamiento de Zaragoza adjudicó en 37 ubicaciones distintas han conseguido ya evitar las emisiones de casi 670 toneladas de CO2, que equivalen a lo que absorben 20.000 árboles maduros de tamaño medio al año. Estas estaciones de carga, repartidas por toda la ciudad, fueron adjudicadas a las empresas Endesa X Way y Zunder. Endesa X Way gestiona 103 puntos en 26 ubicaciones, mientras que Zunder se encarga de 46 de ellos en 11 ubicaciones.

Un estudio realizado por el Servicio de Movilidad del ayuntamiento indica que, desde que se instalaron y se pusieron en operación las 37 estaciones recarga gestionadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, se ha suministrado un total de 747.963 kWh de energía (a fecha 28/07/2025), logrando una reducción significativa de emisiones de CO2 en comparación con las que habrían emitido vehículos diésel tradicionales.

La concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha resaltado que “la apuesta que ya lanzó la actual alcaldesa, Natalia Chueca, por la implantación de un servicio de recarga para vehículos eléctricos que es el más avanzado y amplio de cuantos se han puesto en marcha en España por iniciativa municipal".

"Ahora stamos recogiendo los frutos de esa idea pionera que pone a Zaragoza en un lugar muy destacado entre las grandes ciudades que apuestan por la electrificación de su movilidad, tanto en el transporte público -autobuses, tranvía y BiZi- como en el privado, facilitando las infraestructuras que faciliten su uso tanto para los habitantes de Zaragoza como para quienes nos visiten”, ha añadido.

Las claves

Este informe cuantifica los beneficios ambientales al estimar la distancia equivalente recorrida, el consumo de combustible evitado y las emisiones de CO2 reducidas. Este ahorro tiene, también, una clara contribución ambiental si se compara con la absorción de CO2 del arbolado.

La energía suministrada por estos puntos de recarga equivale a aproximadamente 4.986.000 de kilómetros recorridos por vehículos eléctricos en condiciones urbanas. Al tratarse electricidad de origen renovable en un 100% certificada se han evitado aproximadamente 668,2 toneladas métricas de CO2, que son las que hubieran vehículos diésel. Esta reducción es equivalente a la absorción anual de CO2 de aproximadamente 20.248 de árboles maduros de tamaño medio.