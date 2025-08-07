Estos son los rocódromos gratis y al aire libre en Zaragoza

Zaragoza escala posiciones como ciudad en las que se puede hacer actividades al aire libre en diferentes lugares, entre las máquinas para ejercicio en diferentes lugares de Zaragoza, los skateparks, pistas de fútbol y de baloncesto, una de las cosas menos conocidas y que también destacan, sobre todo para los más escaladores son los rocódromos.

Con el auge de los últimos años por la escalada la capital aragonesa ha instalado algunos rocódromos al aire libre y gratuitos en diferentes zonas públicas donde podrás hacer esta actividad.

Los 4 rocódromos gratis en Zaragoza

Estos rocódromos, ubicados en algunos de los parques de Zaragoza, disponibles para todas las edades, tienen diferentes alturas, anchuras y formas.

En Distrito Sur

Uno de ellos se en las Intalaciones Deportivas Elementales (IDE) Carlos Val, en el Distrito Sur de Zaragoza. Es un rocódromo disponible desde el año 2018, siendo el más actual y moderno. No tiene una gran altura, sin embargo si que es bastante ancho. Lo que permite que pueda ser accesible también para niños.

En San José

Otro de ellos se encuentra en el barrio zaragozano de San José, más concretamente ubicado en IDE Parque de la Memoria. Este rocódromo lleva instalado aquí desde el año 2011, siendo el más antiguo de la ciudad, por ello el más perjudicado. Una de parades convertida en estructra de rocodromo gracias a sus agarres, ya algo desgastados.

En el Rabal

En el IDE Río Perejiles se encuentran dos de los 4 rocódromos de Zaragoza. El primer rocódromo fue instalado en el año 2014, la estructura es alta y ancha y el estado de los soportes es bueno. El segundo también fue instalado el mismo año y tiene una forma más peculiar que los otros, ya que, no simplemente tiene el rocódromo principal sino también dos plataformas en forma de "brazo".