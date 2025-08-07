Estos son los rocódromos gratis y al aire libre en Zaragoza
Escalar gratis en estos lugares de Zaragoza y al aire libre
Zaragoza escala posiciones como ciudad en las que se puede hacer actividades al aire libre en diferentes lugares, entre las máquinas para ejercicio en diferentes lugares de Zaragoza, los skateparks, pistas de fútbol y de baloncesto, una de las cosas menos conocidas y que también destacan, sobre todo para los más escaladores son los rocódromos.
Con el auge de los últimos años por la escalada la capital aragonesa ha instalado algunos rocódromos al aire libre y gratuitos en diferentes zonas públicas donde podrás hacer esta actividad.
Los 4 rocódromos gratis en Zaragoza
Estos rocódromos, ubicados en algunos de los parques de Zaragoza, disponibles para todas las edades, tienen diferentes alturas, anchuras y formas.
En Distrito Sur
Uno de ellos se en las Intalaciones Deportivas Elementales (IDE) Carlos Val, en el Distrito Sur de Zaragoza. Es un rocódromo disponible desde el año 2018, siendo el más actual y moderno. No tiene una gran altura, sin embargo si que es bastante ancho. Lo que permite que pueda ser accesible también para niños.
En San José
Otro de ellos se encuentra en el barrio zaragozano de San José, más concretamente ubicado en IDE Parque de la Memoria. Este rocódromo lleva instalado aquí desde el año 2011, siendo el más antiguo de la ciudad, por ello el más perjudicado. Una de parades convertida en estructra de rocodromo gracias a sus agarres, ya algo desgastados.
En el Rabal
En el IDE Río Perejiles se encuentran dos de los 4 rocódromos de Zaragoza. El primer rocódromo fue instalado en el año 2014, la estructura es alta y ancha y el estado de los soportes es bueno. El segundo también fue instalado el mismo año y tiene una forma más peculiar que los otros, ya que, no simplemente tiene el rocódromo principal sino también dos plataformas en forma de "brazo".
- La avenida que aún no ha sido prometida y que será la más larga de la Zaragoza del futuro
- La demolición de Plaza Imperial ya tiene fecha
- Muere un trabajador en la fábrica de Saica en El Burgo de Ebro
- Muere un trabajador mientras reparaba un ascensor en Zaragoza
- La construcción de la nueva Romareda comenzará antes de lo previsto
- ¿Por qué huele a quemado en Zaragoza capital?
- Un ciudadano 'resuelve' la ecuación de la movilidad de Zaragoza: '¿Por qué tenemos siempre que delegar en los políticos?
- La riqueza media de los hogares de Aragón supera los 400.000 euros