Adiós a la vieja Romareda: el estadio se despide de su última grada

La casa del Real Zaragoza ya no tiene paredes, ni puertas ni ventanas. Solo luces, sus cuatro icónicos focos. La vieja Romareda ya es historia tal y como la conocía el mundo con el derribo de la tribuna de Preferencia, que pone el broche al primer capítulo del cambio de estadio. Con Ibercaja Romareda ya en el pensamiento, el zaragocismo ha dejado este jueves de ver, para siempre, la que ha sido su casa durante casi siete décadas.

A las 16.30 horas caían los últimos cascotes de Preferencia al suelo para finalizar los trabajos de derribo del estadio. Desde por la mañana, en la zona de entrada a los palcos, no ha parado el trabajo para apuntalar la primera parte de una obra que cuando tenga nueva cara dará una imagen muy distina a la conocida por todos los vecinos. Algunos, por cierto, despertados a esa primera hora de la tarde en la que la vieja Romareda ha dejado de existir.

El polvo y los escombros se acumulan ahora bajo las grúas que ya esperan las primeras piezas del nuevo estadio. No lo hacen los árboles de alrededor, talados para la ampliación del campo de fútbol. Los de la calle Jerusalén volverán a su lugar cuando el complejo deportivo esté en pie. Los talados hoy, en la avenida, también se repondrán, pero antes deberán tener el visto bueno de Movilidad y de Nueva Romareda para regresar a su lugar de origen o establecerse en un nuevo espacio.

Los últimos restos del histórico estadio zaragocista ya miran al futuro. Un tiempo que se acelera, porque el rápido ritmo ha permitido adelantar dos semanas los trabajos de demolición. La aceleración para destruir también implica aceleración para construir, por lo que el Iberca Romareda empezará a nacer antes de lo pensado.

Así, si la primera previsión hablaba de que sería a mediados de octubre cuando empezarían las obras, ahora las estimaciones anticipan que a finales de septiembre ya se podrá comenzar con las cimentaciones y los trabajos en los sótanos de las dos tribunas, Este (la que da al Servet) y Preferencia.

Los focos, la última resistencia de la vieja Romareda, no tardarán en caer. Este mismo mes las altas torres se enfrentarán a su final. También en agosto se pondrá fin a las labores de segregación y retirada de los materiales, que se valorarán para una posible reutilización. Asimismo, se realizarán una serie de catas para identificar los servicios afectados junto a la tribuna Este.

Tras este proceso comenzarán los movimientos de tierras, un paso previo indispensable para la futura reconstrucción del estadio. Algo que ya se ha hecho en el Gol Sur, desde el año pasado. En este graderío ya han concluido las obras en los sótanos y las soleras de cota 0, y de forma inminente se prevé comenzar a levantar la estructura que soportará las nuevas gradas.